Al Horford rejoindrait les Warriors pour deux ans

On l'a écrit pendant tout l'été, les Warriors n'ont toujours pas recruté le moindre joueur pour la saison prochaine. Les dirigeants attendent de résoudre le dossier Jonathan Kuminga pour s'activer, mais ils ont déjà, semble-t-il, des accords verbaux avec plusieurs free agents. Le principal n'est autre que Al Horford. A Boston, on a tourné la page, avec regret, et on sait désormais que pour le champion NBA 2024, il n'y aura que deux options : la retraite ou les Warriors.
Selon Jake Fisher, Horford devrait s'engager pour un contrat de deux ans, via la “mid-level exception“. Comme les Warriors sont dans le rouge, l'enveloppe est limitée à 5,7 millions de dollars pour la saison 2025-2026. Comme souvent dans ces cas-là, Horford s'engagerait pour un an, avec une “player option” pour la seconde année.
|LEXIQUE
Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.
Mid-level exception : enveloppe d’environ 11 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 5,7 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa “mid-level exception”.
|Al Horford
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2007-08
|ATL
|81
|31
|49.9
|0.0
|73.1
|3.1
|6.6
|9.7
|1.5
|3.3
|0.7
|1.7
|0.9
|10.1
|2008-09
|ATL
|67
|34
|52.5
|0.0
|72.7
|2.2
|7.1
|9.3
|2.4
|2.8
|0.8
|1.5
|1.4
|11.5
|2009-10 ☆
|ATL
|81
|35
|55.1
|100.0
|78.9
|2.9
|7.0
|9.9
|2.3
|2.8
|0.7
|1.5
|1.1
|14.2
|2010-11 ☆
|ATL
|77
|35
|55.7
|50.0
|79.8
|2.4
|7.0
|9.3
|3.5
|2.5
|0.8
|1.5
|1.0
|15.3
|2011-12
|ATL
|11
|32
|55.3
|0.0
|73.3
|2.4
|4.6
|7.0
|2.2
|1.9
|0.9
|1.5
|1.3
|12.4
|2012-13
|ATL
|74
|37
|54.3
|50.0
|64.4
|2.6
|7.6
|10.2
|3.2
|2.2
|1.1
|2.0
|1.1
|17.4
|2013-14
|ATL
|29
|33
|56.7
|36.4
|68.2
|2.3
|6.1
|8.4
|2.6
|1.9
|0.9
|2.2
|1.5
|18.6
|2014-15 ☆
|ATL
|76
|31
|53.8
|30.6
|75.9
|1.7
|5.4
|7.2
|3.2
|1.6
|0.9
|1.3
|1.3
|15.2
|2015-16 ☆
|ATL
|82
|32
|50.5
|34.4
|79.8
|1.8
|5.5
|7.3
|3.2
|2.0
|0.8
|1.3
|1.5
|15.2
|2016-17
|BOS
|68
|32
|47.3
|35.5
|80.0
|1.4
|5.4
|6.8
|5.0
|2.0
|0.8
|1.7
|1.3
|14.0
|2017-18 ☆
|BOS
|72
|32
|48.9
|42.9
|78.3
|1.4
|5.9
|7.4
|4.7
|1.9
|0.6
|1.8
|1.1
|12.9
|2018-19
|BOS
|68
|29
|53.5
|36.0
|82.1
|1.8
|5.0
|6.7
|4.2
|1.9
|0.9
|1.5
|1.3
|13.6
|2019-20
|PHL
|67
|30
|45.0
|35.0
|76.3
|1.5
|5.3
|6.8
|4.0
|2.1
|0.8
|1.2
|0.9
|11.9
|2020-21
|OKC
|28
|28
|45.0
|36.8
|81.8
|1.0
|5.7
|6.7
|3.4
|1.7
|0.9
|1.0
|0.9
|14.2
|2021-22
|BOS
|69
|29
|46.7
|33.6
|84.2
|1.6
|6.1
|7.7
|3.4
|1.9
|0.7
|0.9
|1.3
|10.2
|2022-23
|BOS
|63
|31
|47.6
|44.6
|71.4
|1.2
|5.0
|6.2
|3.0
|1.9
|0.5
|0.6
|1.0
|9.8
|2023-24
|BOS
|65
|27
|51.1
|41.9
|86.7
|1.3
|5.1
|6.4
|2.6
|1.4
|0.6
|0.7
|1.0
|8.6
|2024-25
|BOS
|60
|28
|42.3
|36.3
|89.5
|1.3
|4.8
|6.2
|2.1
|1.4
|0.6
|0.8
|0.8
|9.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.