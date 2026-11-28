Detroit maintient la cadence. De nouveau privés de Cade Cunningham, Jalen Duren et Duncan Robinson, les Pistons ont pourtant compté jusqu’à 16 points de retard chez des Bucks emmenés par leur rookie Brayden Burries (23 points). Très appliqués collectivement, les protégés de J.B. Bickerstaff se sont détachés en deuxième mi-temps, dans le sillage d’Isaiah Joe (22 points), auteur de plus de 20 points pour le deuxième match de suite. Direction les quarts de finale pour Detroit !

Face à des Nets déjà éliminés, Toronto a déroulé dès le deuxième quart-temps. Portés par les 34 points de Scottie Barnes et le très joli triple-double d’Immanuel Quickley (26 points, 10 rebonds, 14 passes), les Raptors n’ont fait qu’une bouchée de leurs visiteurs. Conscients qu’un large succès pouvait les rapprocher des quarts de finale de la NBA Cup, les Canadiens ont notamment dominé Brooklyn au rebond (44 à 30). Mais malgré ces 24 points d’écart, Toronto doit faire une croix sur la compétition.

Cooper Flagg à un contre du « five-by-five »

Dallas aussi avait une chance de composter son billet pour le tour suivant. Mais face aux Suns, la tâche n’a pas été aisée. Menés de 21 points dans le troisième quart-temps, les Mavericks ont remonté la pente lors de l’ultime période, durant laquelle Max Christie a pris feu avec 14 points. Avec un immense Cooper Flagg, à un petit contre du rarissime « five-by-five » (34 points, 7 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 4 contres), les Texans ont éclipsé les 31 points de Devin Booker pour s’inviter en quarts de finale.

Alors qu’ils restaient sur dix défaites en onze matchs, les Pelicans ont enfin relevé la tête. Face aux Clippers, autre cancre de la conférence Ouest, la Nouvelle-Orléans a toutefois dû batailler, face à des Californiens accrocheurs mais aussi contre sa propre maladresse (7/30 à 3-points). Grâce aux 50 points cumulés de Trey Murphy III et Zion Williamson, les Pelicans ont néanmoins conservé les commandes en fin de rencontre, sans jamais vraiment se mettre à l’abri.

Les Nuggets, eux, ont soigné leur entame et leur fin de match. Face à Utah, qui avait à cœur de décrocher sa première victoire en NBA Cup, Denver s’est longtemps montré irrégulier avant de passer un 23-5 dans les cinq dernières minutes. Nikola Jokic a frôlé le triple-double (17 points, 9 rebonds et 15 passes), tandis que Jamal Murray a assuré au scoring (36 points). Un succès de 13 points qui ne suffit toutefois pas aux hommes du Colorado pour prolonger leur aventure en NBA Cup.

Detroit – Milwaukee : 113-98

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Toronto – Brooklyn : 124-100

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Phoenix – Dallas : 109-113

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LA Clippers – Nouvelle-Orléans : 104-105

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Utah – Denver : 107-120

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