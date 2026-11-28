Privés d’Anthony Edwards et désormais de LaMelo Ball, touché à la cheville gauche contre OKC, les Wolves subissent d’abord le rythme de Memphis. Javon Small trouve les ouvertures dans leur défense et inscrit ses 19 points en première mi-temps, en sortie de banc. Les Grizzlies prennent jusqu’à 14 points d’avance et rentrent aux vestiaires à 61-50, avec déjà neuf rebonds offensifs.

Minnesota répond en passant un 26-11 au retour de la pause. Ayo Dosunmu relance l’attaque, puis Joan Beringer contre une pénétration de Small et Jonathan Kuminga conclut la contre-attaque d’un dunk. Les Wolves repassent devant (76-72) et mènent encore 81-78 à l’entrée du dernier quart-temps.

Memphis renverse le match sur un 21-6

Dans un match de «séries», Cedric Coward et Cam Spencer contribuent à un 21-6 qui remet les Grizzlies aux commandes (99-87) à moins de sept minutes du terme. Jaden McDaniels sort pour six fautes à 4 minutes de la fin et Minnesota doit terminer sa remontée sans lui. Dosunmu y croit jusqu’au bout : deux interceptions suivies de deux lay-up ramènent les Wolves à quatre longueurs (109-105) à 31 secondes du buzzer. Ils ne se rapprocheront pas davantage, et s’inclinent 114-109. Un revers à domiciel synonyme d’élimination.

Ce qu’il faut retenir

Small lance Memphis, Coward prend le relais. Le premier inscrit ses 19 points avant la pause, le second mène les Grizzlies au scoring lors de leur huitième victoire en neuf matchs. Depuis le début de saison, Tuomas Iisalo peut compter sur une rotation riche où chaque soir des «role player» peuvent élever leur niveau de jeu.

Les Wolves ne concrétisent pas leur retour. Leur défense et leur jeu de transition les remettent devant en 3e quart-temps, mais Memphis reprend la main dès l’entame du dernier acte. C’est le passage de la «second unit» qui plombe les Wolves, très amoindris par l’absence de son duo Ball-Edwards, mais aussi la sortie pour six fautes de McDaniels.

Une «finale». Memphis et Minnesota terminent à 3-1 en NBA Cup. Les Grizzlies remportent le groupe et se qualifient directement. Pour les Wolves, il fallait attendre les résultats des Blazers et des Spurs, et ce sont les partenaires de Victor Wembanyama qui arrachent la place de meilleurs 2e à l’Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 105 MIA 108 DET 113 MIL 98 IND 87 PHI 111 TOR 124 BRO 100 BOS 86 ATL 87 MIN 109 MEM 114 PHO 109 DAL 113 SAS 99 LAL 96 UTH 107 DEN 120 LAC 104 NOR 105 POR 116 GSW 94