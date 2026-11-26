Il reste un peu plus de deux minutes à jouer dans ce duel entre les Wolves et le Thunder lorsqu’Alex Caruso tente un « floater » devant LaMelo Ball. À la réception de son saut, le meneur de Minnesota retombe sur le pied d’Isaiah Hartenstein, à la bataille sous le cercle avec Rudy Gobert…

Régulièrement victime de blessures aux chevilles depuis le début de sa carrière dans la Grande Ligue, LaMelo Ball s’effondre et reste de longues secondes au sol. Il doit être aidé pour se relever, puis pour rejoindre les vestiaires. « Cela a l’air assez grave, mais je n’en suis pas sûr », s’inquiète Chris Finch.

Malgré la perte de leur meneur, les Wolves ont réussi à venir à bout du Thunder grâce aux 32 points de Jaden McDaniels et à l’excellent « money-time » d’Ayo Dosunmu.

La gravité de la blessure n’est pas encore connue mais l’ancien joueur des Hornets était présent dans le vestiaire après la rencontre, avec de la glace sur sa cheville.

Les lignes arrière décimées

C’est évidemment un nouveau coup dur pour les Timberwolves, qui doivent déjà évoluer sans Anthony Edwards depuis plusieurs semaines, et dont le retour n’est toujours pas programmé. En l’absence de leur « franchise player », les Wolves avaient pourtant continué d’enchaîner les victoires, avec un LaMelo Ball précieux dans l’animation offensive. Après 18 matchs, le meneur tourne à 17,2 points et 5,6 passes décisives de moyenne.

Les lignes arrières de Minnesota sont d’autant plus affaiblies que Donte DiVincenzo est toujours convalescent. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en avril, il vient seulement d’être autorisé à reprendre l’entraînement.

En cas d’absence prolongée de LaMelo Ball, Chris Finch devra donc s’appuyer encore davantage sur Ayo Dosunmu, tandis que Bones Hyland et Terrence Shannon Jr. pourraient voir leurs responsabilités augmenter.

« C’est encore un gars qui se blesse… et on ne veut jamais voir un de ses coéquipiers se blesser. Nous avons essayé de ne pas trop nous attarder dessus parce que nous avions encore un match à gagner », raconte Jaden McDaniels. « Nous allons être là pour lui peu importe ce qui se passe. »

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28.8 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32.3 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35.2 41.1 37.6 84.3 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32.3 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32.0 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28.0 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.3 20.1 2026-27 MIN 19 28.4 40.7 36.0 76.9 0.7 3.7 4.4 5.7 3.6 1.6 3.3 0.2 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.