En l’absence d’Anthony Edwards, Jaden McDaniels prend une autre dimension offensive chez les Wolves. Après avoir inscrit 34 points face aux Nets, l’ailier a ainsi enchaîné avec 32 points, 10 rebonds et 5 passes décisives dans la victoire face au Thunder.

Pourtant, il ne comptait que 9 points à la pause. Mais il ouvre la seconde période avec un panier primé et monte en puissance dans les minutes suivantes, avec beaucoup d’assurance.

À deux reprises, il se joue de Shai Gilgeous-Alexander pour finir près du cercle. Derrière l’arc, il feinte Nique Clifford avant de sanctionner, puis conclut ce troisième quart-temps avec un 3-points en déséquilibre au buzzer.

« Le staff, l’entraîneur et mes coéquipiers croient en moi. Ils ont vu tout le travail que j’ai fourni depuis des années pour obtenir cette confiance. Maintenant, je joue libéré », raconte Jaden McDaniels.

Dans le dernier acte, il ne lève pas le pied. À cinq minutes du terme, alors que les Wolves ne mènent que de deux points, Jaden McDaniels enchaîne deux paniers près du cercle avant de servir Rudy Gobert pour un alley-oop.

« Mes coéquipiers me font confiance pour prendre la bonne décision, que ce soit pour tirer ou pour faire une passe lobée pour Rudy », souligne-t-il. « Je dois juste continuer d’avoir confiance en ce que je fais. »

La confiance acquise au fil des années

Malgré cette séquence, le Thunder n’est qu’à quatre points. Il faudra un excellent « money-time » d’Ayo Dosunmu pour sceller la victoire des Wolves. Mais si l’arrière a été décisif dans les dernières minutes, c’est bien Jaden McDaniels qui a porté Minnesota en deuxième mi-temps.

Avec 32 points à 11/15 au tir, dont 4/5 de loin, en 37 minutes, l’ailier a fait preuve d’une remarquable efficacité offensive, sans pour autant délaisser ses missions défensives. À un peu plus d’une minute du terme, alors que les Wolves comptent six longueurs d’avance, il ne laisse ainsi aucune ouverture à Shai Gilgeous-Alexander pour déclencher son tir.

De quoi mesurer l’évolution d’un joueur qui, en plus de museler les meilleurs attaquants adverses, est désormais capable de prendre les commandes de l’attaque de son équipe. Même si l’intéressé préfère relativiser ses deux dernières sorties à plus de 30 points.

« C’est juste une journée de plus pour moi. Nous devons continuer de faire ça toute la saison. Cela ne fait que deux matchs », rappelle Jaden McDaniels. « Je vais simplement me concentrer sur Memphis. »

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 24.0 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25.8 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30.6 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29.2 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31.9 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 73 31.7 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 3.3 1.1 1.8 1.0 14.8 2026-27 MIN 19 34.1 56.6 40.7 86.7 1.8 4.6 6.4 3.8 3.4 1.2 2.1 0.9 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.