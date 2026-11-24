En l’absence d’Anthony Edwards, il partage avec Ayo Dosunmu le statut de meilleur marqueur des Wolves. Cette nuit face aux Nets, Jaden McDaniels a enfilé sa cape de patron offensif de l’équipe basée dans le Minnesota pour s’offrir son record en carrière.

« Je savais que j’en étais proche, mais je n’y prêtais pas vraiment attention », se détache le joueur de 26 ans, dans un très grand soir niveau adresse. L’ailier a commencé sa soirée par un tir en fin de possession, dans le corner à 3-points, pourtant contesté par l’ancien local de l’étape, Julius Randle.

Quelques secondes plus tard, il allait remettre ça malgré un nouveau bras bien tendu par son ex-coéquipier. McDaniels, qui n’avait jamais dépassé la barre des 30 points en carrière, n’a pas raté le moindre tir derrière l’arc (4/4) et fini avec 34 points (12/16), 10 rebonds et 6 passes pour 45 d’évaluation.

« Record en carrière en attaque évidemment, mais il a fait un boulot incroyable. Il n’a jamais laissé (Michael) Porter Jr. ne serait-ce que rentrer dans le match. Il a pris peut-être deux tirs à la mi-temps. Donc c’était un match complet. […] Les tirs sont rentrés, il était dans le rythme. C’est toujours facile pour lui d’aller dans ses zones. Il a livré une prestation remarquable », qualifie son coach Chris Finch.

Limité à 11 points à 3/7 aux tirs, Michael Porter Jr. a connu une toute petite soirée, quand McDaniels a enchaîné les séquences d’adresse derrière l’arc, ou à mi-distance, l’une de ses spécialités.

Sa meilleure moyenne en carrière

« J’ai continué à le travailler au fil des années, que je sois moins bien ou en pleine réussite, en continuant de l’affûter pour essayer de maîtriser le tir à mi-distance tout en continuant à bosser sur les autres aspects de mon jeu. Qu’il y ait contact ou non, je suis plus grand que la plupart des joueurs, donc je shoote littéralement par-dessus eux », décrit-il.

Le joueur de 2m06, qui venait de signer sa meilleure marque de la saison face aux Grizzlies deux jours plus tôt, est l’homme en forme chez les Wolves. Sur ses quatre derniers matchs, il tourne à 24.5 points de moyenne avec des pourcentages énormes (66% dont 65% de loin). Et sa moyenne sur la saison (18.4) est la plus élevée en carrière.

« Il joue à un niveau All-Star en ce moment. C’est vraiment le cas, c’est indéniable. Il le fait face à de meilleurs défenseurs parce qu’Anthony n’est pas là, (les défenses adverses) mettraient l’un d’eux sur lui et probablement un autre sur LaMelo. Donc ils mettent beaucoup d’attention sur Jaden maintenant », remarque Finch.

L’intéressé ne cache pas qu’une invitation au match des étoiles est un objectif, d’ailleurs déjà affiché en amont de la saison régulière. « Si ça doit arriver, il faut continuer à travailler, à faire ce que je fais. Je ne vais pas laisser ça affecter ma façon de jouer, je ne vais pas y penser tous les jours », se détache-t-il encore.

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 24.0 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25.8 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30.6 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29.2 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31.9 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 73 31.7 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 3.3 1.1 1.8 1.0 14.8 2026-27 MIN 18 33.9 55.6 38.2 84.6 1.8 4.4 6.2 3.7 3.3 1.2 2.2 0.9 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.