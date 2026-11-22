« Je n’aime pas être en retard à quoi que ce soit. » Chez Jaden McDaniels, la ponctualité a son importance. Mais cette rigueur ne se limite pas au respect des horaires, elle se retrouve partout dans sa préparation. À entendre l’ailier des Wolves, son quotidien semble même être réglé comme une horloge.

« Je fais les mêmes choses tous les jours. Je ne m’écarte pas vraiment de ma ligne de conduite. J’ai oublié le mot, mais je suis discipliné c’est sûr », décrit l’ailier en avouant qu’il avait passé un cap en matière d’éthique de travail depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2020.

Modeste 28e choix de la Draft, l’ailier s’est peu à peu imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa formation, au point d’en devenir l’une des pierres angulaires. Et a pris de l’ampleur dans le jeu des Wolves, saison après saison. Cette année, il a encore passé un cap sur le plan statistique.

« Tout est constant chez lui. C’est quelqu’un de régulier, jour après jour. Il est toujours le même. Il suit la même routine tous les jours. […] On pourrait presque régler sa montre sur tout ce qu’il fait. Et quand on est quelqu’un de régulier, on a toutes les chances d’être un joueur régulier. Il sait quel joueur il est et joue en fonction de cela », décrit Chris Finch.

Une bonne complicité avec LaMelo Ball

Cette constance se matérialise dans ses performances. Cette année, il n’a pas encore signé la moindre rencontre sous la barre des 13 points. Et cette nuit face aux Grizzlies, le joueur de 26 ans s’est offert son record cette saison avec 25 points (11/17 aux tirs), 5 rebonds et 4 passes. Un apport offensif devenu un peu plus essentiel en l’absence d’Anthony Edwards.

« Il fait du bon boulot par rapport à ça. Mais on a mis l’accent l’autre soir, après le match face aux Knicks, sur le fait qu’il doit obtenir davantage de tirs. On peut parfois diriger le ballon vers lui, mais on doit sortir le ballon plus rapidement et plus efficacement du point d’attaque, le faire circuler davantage. On doit faire ces choses-là, et le ballon trouvera alors tous les joueurs », remarque le technicien.

Lors de cette dernière rencontre face aux Knicks, McDaniels s’était contenté de 10 tirs. Face aux Grizzlies, l’ailier a été davantage servi, affichant notamment une bonne complicité avec LaMelo Ball. Dans le dernier quart-temps, les deux hommes ont d’ailleurs combiné sur le « pick-and-roll » en tête de raquette.

« Ça fonctionne bien pour nous, pour Jonathan (Kuminga) et lui sur cette action. Ils apprennent à faire de meilleures lectures et prendre de meilleures décisions », remarque Finch. « On bosse dessus à l’entraînement, même cet été, on s’est retrouvés dans les mêmes équipes. On a une bonne alchimie », complète McDaniels qui dispute même, avec Ayo Dosunmu, le titre de 2e option offensive des Wolves à Ball.

Jaden McDaniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 63 24.0 44.7 36.4 60.0 0.8 2.9 3.7 1.1 2.7 0.6 0.7 1.0 6.8 2021-22 MIN 70 25.8 46.0 31.7 80.3 1.1 3.1 4.2 1.1 3.2 0.7 1.1 0.8 9.2 2022-23 MIN 79 30.6 51.7 39.8 73.6 1.2 2.7 3.9 1.9 3.4 0.9 1.4 1.0 12.1 2023-24 MIN 72 29.2 48.9 33.7 72.2 0.8 2.3 3.1 1.4 3.0 0.9 1.2 0.6 10.5 2024-25 MIN 82 31.9 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 2.7 1.3 1.2 0.9 12.2 2025-26 MIN 73 31.7 51.5 41.2 83.5 1.0 3.2 4.2 2.7 3.3 1.1 1.8 1.0 14.8 2026-27 MIN 17 33.9 54.2 34.7 87.1 1.8 4.2 5.9 3.6 3.2 1.2 2.2 0.9 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.