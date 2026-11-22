Privé d’Anthony Edwards, Minnesota peine encore à trouver de la fluidité en attaque, mais les Wolves compensent avec leur défense pour décrocher leur troisième victoire en quatre matchs. En face, les Grizzlies qui n’avaient pas encore perdu à l’extérieur, mais qui évoluaient sans Cameron Boozer.

Ce sont pourtant les Grizzlies qui démarrent le mieux. Isaiah Stewart porte même leur avance à +11 (28-17), mais les locaux réagissent avant la fin du premier quart-temps (34-28).

Les rotations s’enchaînent et Minnesota hausse nettement le ton. Jaden McDaniels lance un 10-0, accompagné par Jonathan Kuminga, LaMelo Ball et Terrence Shannon Jr. Les Wolves multiplient les interceptions et les paniers en transition, tandis que Rudy Gobert punit Memphis près du cercle.

Un dunk du Français, après un lancer-franc manqué de LaMelo Ball, conclut un 26-6 qui renverse totalement la rencontre. Minnesota remporte le deuxième quart-temps 28-12 et rejoint les vestiaires avec dix longueurs d’avance (56-46).

Ayo Dosunmu accélère

Les Grizzlies, meilleure attaque de la ligue, ne parviennent plus à trouver leur rythme. Sans Cam Boozer ni Jerami Grant, leur jeu devient prévisible face à la meilleure défense du championnat. Ayo Dosunmu en profite pour accélérer. L’ancien joueur des Bulls enchaîne trois pénétrations et inscrit plusieurs paniers en transition. Minnesota termine le troisième quart-temps sur un 14-2 et s’envole à +21 (83-62).

Les Wolves prennent même 23 points d’avance au début de la dernière période. Mais leurs nombreuses pertes de balle empêchent Chris Finch de s’asseoir… Cedric Coward, auteur de 23 points, ramène Memphis à -7 (97-90) à 2 minutes de la fin.

C’est alors Jaden McDaniels qui remet de l’ordre. L’ailier inscrit deux layups consécutifs pour repousser définitivement les Grizzlies et offrir la victoire à Minnesota (104-95).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Wolves fait la différence. Memphis établit ses plus faibles totaux de la saison sur un quart-temps (12 points), une mi-temps (46) et un match (95). La meilleure attaque de la NBA s’est heurtée à la meilleure défense, et les absences de Cameron Boozer et de Jerami Grant ont pesé.

– Un nouveau cap pour Rudy Gobert. Auteur de trois contres, le Français dépasse le seuil des 500 «bâches» sous le maillot de Minnesota. Il devient le 17e joueur de l’histoire à atteindre ce total avec deux franchises différentes. Le Français est actuellement le 24e meilleur contreur de l’histoire, juste derrière Anthony Davis.

– Fin de série pour Memphis. Malgré les 23 points de Cedric Coward et les 18 de Ty Jerome pour son retour, les Grizzlies voient s’arrêter leurs séries de cinq victoires et de huit succès d’affilée à l’extérieur. Seuls les Spurs sont désormais invaincus en déplacement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 132 MIL 129 NYK 97 POR 96 DAL 110 LAC 100 MIN 104 MEM 95 SAS 114 NOR 91 SAC 97 BOS 96