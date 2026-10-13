Avec LaMelo Ball, Jaden McDaniels rêve déjà du All-Star Game

L’arrivée de LaMelo Ball à Minnesota ne fait pas seulement le bonheur d’Anthony Edwards. Si les deux arrières affichent déjà une belle complicité, un autre joueur semble particulièrement profiter de la créativité de l’ancien meneur de jeu des Hornets : Jaden McDaniels.

Face aux Knicks, l’ailier a ainsi inscrit 22 points en 23 minutes, à 4/5 de loin. Une nouvelle démonstration pour celui qui affiche 67% de réussite au tir en présaison, dont un impressionnant 9/12 derrière l’arc !

Des chiffres évidemment à relativiser, mais qui illustrent tout de même l’apport de LaMelo Ball. Avec sa vision du jeu, le meneur permet à Jaden McDaniels de recevoir davantage de ballons dans de bonnes conditions.

Déjà considéré comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de NBA, Jaden McDaniels entend désormais changer de dimension en attaque. Et après une saison à 14.8 points de moyenne, avec 41% de réussite à 3-points, le joueur de 26 ans ne cache plus ses ambitions.

Le All-Star Game dans un coin de la tête

« Oui, je veux être All-Star », assure-t-il à The Athletic. « Et qui ne voudrait pas être All-Star ? J’ai travaillé dur. Je pense que je peux y arriver. »

Une confiance qui traduit le chemin parcouru depuis son arrivée dans la ligue, en 2020.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup progressé depuis que je suis arrivé ici. Je ne savais pas où j’en serais cinq ans plus tard, ni à quelle place. J’ai continué à travailler, en gardant la tête baissée, en étant entouré des bonnes personnes et des bons entraîneurs. Et me voilà aujourd’hui. »

Mais Jaden McDaniels ne compte évidemment pas s’arrêter là. Cet été, il a notamment travaillé sa capacité à créer pour les autres, tout en continuant à développer son arsenal offensif.

« C’est ce qui nous permet d’être payés et de jouer le plus possible. Il faut progresser chaque année, travailler son jeu. C’est comme ça que j’ai gagné ma place de titulaire depuis ma saison de rookie. Alors je continue. »