Première réussie pour le duo Anthony Edwards – LaMelo Ball

Première sortie réussie pour les Wolves new-look. En déplacement à Milwaukee pour leur première en présaison, les hommes de Chris Finch ont disposé des Bucks (116-97), avec un premier aperçu encourageant de l’association entre LaMelo Ball et Anthony Edwards.

Les titulaires de Minnesota ont joué uniquement en première mi-temps, avec 17 minutes pour le nouveau meneur et 18 pour « Ant-Man ». Lorsqu’ils ont quitté le parquet, les Wolves menaient 60-48 après avoir affiché une identité offensive déjà bien différente de celle des saisons précédentes.

Plus rapides dans la montée du ballon, ils ont profité de la créativité de LaMelo Ball pour accélérer le tempo. L’ancien des Hornets a terminé avec 11 points, 4 rebonds et 3 passes. Anthony Edwards a pour sa part inscrit 14 points, malgré un 4/13 au tir. Avec un +/- de +13, l’arrière a tout de même pesé lorsqu’il était sur le terrain.

Au milieu du deuxième quart-temps, alors que l’attaque de Minnesota commençait à s’enrayer et que Milwaukee était revenu à trois longueurs, Anthony Edwards a contribué à relancer son équipe avec une action débutée par un contre et conclue par un panier avec la faute.

Jonathan Kuminga puis Rudy Gobert ont ensuite conclu deux actions par des dunks, dans un 12-0 qui a permis aux Wolves de reprendre le contrôle avant la pause.

Joan Beringer actif mais indiscipliné

Autre recrue observée, Jonathan Kuminga a confirmé les qualités mises en avant par Chris Finch lors du Media Day. L’ancien Warrior a inscrit 8 points en première mi-temps, avec un parfait 4/4 sur la ligne des lancers-francs. Son activité des deux côtés du terrain a complété l’apport du tandem Ball–Edwards et renforcé le nouveau potentiel athlétique des Wolves.

Avec ce groupe, Chris Finch paraît disposer d’un effectif adapté au basket rapide qu’il souhaite mettre en place.

Comme souvent en présaison, les titulaires sont restés sur le banc après la pause. Les remplaçants ont connu un troisième quart-temps plus brouillon et laissé les Bucks prendre brièvement l’avantage (77-75). Minnesota a toutefois terminé la période sur un 6-0 avant de reprendre définitivement le large.

Parmi les doublures, Joan Beringer s’est distingué par son activité au rebond et sa volonté de contester les tirs adverses. Il a inscrit 12 points et pris 7 rebonds, mais il a également commis quatre fautes en seulement onze minutes. Comme la saison passée, son énergie et ses qualités physiques sont évidentes, même s’il devra apprendre à mieux les canaliser pour s’installer durablement dans la rotation.

En face, les recrues en provenance du Heat se sont également montrées, avec un double-double pour Kel’el Ware (14 points, 12 rebonds) et 11 points pour Tyler Herro.