Anthony Edwards a donné de ses nouvelles hier, avant la rencontre entre les Wolves et les Knicks. Car après un début de saison de haute volée, l’arrière de Minnesota a soudainement dû rentrer aux stands.

Il a notamment reconnu avoir compris que la situation devenait intenable dès son quatrième match de la saison, après une dernière sortie à 47 points. Alors qu’il pensait pouvoir gérer la douleur de son genou comme durant l’intersaison, les gonflements sont revenus, le contraignant à envisager une solution sur le long terme.

« Je suis du genre à ne jamais vouloir me faire opérer. Je pensais que ça passerait tout seul », a-t-il expliqué. « Pendant l’intersaison, ça allait plutôt bien. On traitait la blessure, et ce n’était pas aussi enflé. Puis la saison a démarré. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Ça s’est simplement réactivé de manière très violente, et là je me suis dit : ‘Bon, il est temps’. Il fallait le faire pour que je puisse jouer sans douleur pendant les deux prochaines années. »

Ne pas brûler les étapes

Anthony Edwards ne s’est pas avancé sur une éventuelle date de retour. Son absence avait initialement été annoncée à deux mois minimum, laissant entrevoir un retour début janvier. Mais à ce stade, l’intéressé n’a aucune certitude et préfère se concentrer sur sa rééducation.

« J’ai l’intention de revenir, mais je ne sais pas quand », a-t-il ajouté. « J’essaie simplement de retrouver de la force dans ma jambe. Je pense que c’est la partie la plus difficile. »

Les résultats des Wolves l’encouragent à ne rien précipiter. Avant la réception des Knicks, Minnesota avait remporté 8 de ses 11 matchs sans lui, pour un bilan global de 11 victoires en 15 rencontres.

LaMelo Ball a changé la donne

Une réussite collective dont Anthony Edwards se réjouit, en saluant notamment l’intégration de LaMelo Ball. Le meneur a vite trouvé sa place et apporté une nouvelle dimension à l’attaque.

« Je pense qu’on a beaucoup de joueurs altruistes dans l’équipe », a-t-il souligné. « On a sept ou huit gars qui mettent leur ego de côté et qui ne se soucient que de la victoire, et je pense que c’est LaMelo qui est le moteur de ça, car il apporte cette mentalité qui consiste à privilégier la passe. Je pense qu’il a un impact énorme en attaque. »

De quoi conforter Anthony Edwards, qui garde le sourire et reste au plus près de ses coéquipiers pendant sa convalescence. À son retour, lui aussi entend s’inspirer de cette nouvelle dynamique.

« J’ai hâte de revenir, mais pas trop vite. Je ne veux pas les faire sortir de leur rythme », a glissé l’arrière américain. « Mais je leur ai dit que quand je reviendrai, je n’essaierai pas d’être, vous savez, celui que je suis d’habitude. Je ne vais pas monopoliser le ballon et prendre tous les tirs, mais je vais simplement m’intégrer là où on me mettra. Je ne vais pas en faire trop. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32.1 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34.2 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36.0 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35.1 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36.3 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35.0 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8 2026-27 MIN 4 33.7 48.1 40.0 75.0 0.5 4.3 4.8 3.5 2.0 2.0 3.5 0.8 33.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.