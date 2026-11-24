Bonne nouvelle pour Donte DiVincenzo et pour les Wolves. La franchise de Minnesota vient tout juste d’annoncer que le joueur était désormais autorisé à reprendre l’entraînement !

En clair, après des mois de rééducation, il peut enfin rejouer au basket avec ses coéquipiers. Pas en compétition évidemment mais c’est un premier feu vert attendu et bienvenu.

Le 25 avril, pendant une rencontre de playoffs face aux Nuggets, il s’était rompu le tendon d’Achille. 213 jours après sa blessure, l’arrière peut retrouver les parquets. Et d’après The Athletic, il vise un retour en janvier 2027.

S’il y parvient, on serait donc sur un retour assez rapide, neuf mois après sa blessure. Pour rappel, face à la même opération, Jayson Tatum avait mis dix mois à retrouver les Celtics, quand Damian Lillard et Tyrese Haliburton ont chacun manqué une saison complète et sont revenus 16 mois après.

C’est pour l’instant l’objectif de Donte DiVincenzo, qui sera forcément soumis à ses sensations dans les prochaines semaines et à l’avis des Wolves. Néanmoins, c’est encourageant pour Minnesota, qui est dans le wagon actuellement avec un bilan de 13-5 alors qu’Anthony Edwards n’a joué que les quatre premiers matches.

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15.2 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23.0 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 27.5 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 MIL/SAC 42 23.9 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.0 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.0 2022-23 GSW 72 26.3 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.8 1.3 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29.1 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.0 1.3 1.4 0.4 15.5 2024-25 MIN 62 25.9 42.2 39.7 77.8 0.5 3.2 3.7 3.6 1.8 1.2 1.6 0.3 11.7 2025-26 MIN 82 30.4 40.6 37.9 74.3 0.8 3.3 4.1 3.8 2.4 1.3 1.4 0.4 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.