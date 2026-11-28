Porté par une adresse de feu, à longue distance notamment avec Klay Thompson et Ryan Conwell, le Heat démarre fort. Giannis Antetokounmpo aimante tous les ballons sous le cercle et Bam Adebayo est bien inspiré au scoring, ce qui place logiquement les joueurs d’Erik Spoelstra aux commandes (31-21). Côté Knicks, l’adresse est en berne et l’agressivité adverse leur fait très mal, même si Karl-Anthony Towns fait tout son possible alors qu’il est diminué physiquement.

Sans Giannis, retourné sur le banc, Miami creuse l’écart et inflige un 15-0 à New York pour assommer tout le Madison Square Garden. En démonstration, les remplaçants floridiens roulent sur le « meilleur banc de NBA » dixit Jose Alvarado. Les débats se rééquilibrent ensuite quelque peu, mais le mal est déjà fait au tableau d’affichage (60-44). Le collectif de South Beach donne pour le moment une petite leçon aux coéquipiers de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns.

La pause a visiblement fait du bien aux hommes de Mike Brown qui, en trois minutes, passent un 9-1 pour revenir à -10. Karl-Anthony Towns continue de montrer l’exemple et le reste des titulaires new-yorkais suit enfin son rythme. Notamment Mikal Bridges adroit et constamment en mouvement, ainsi que Jalen Brunson, qui préchauffe. Cela oblige Bam Adebayo et Giannis Antetokounmpo à en remettre une couche dans la peinture pour tenir le coup (86-79).

Le momentum est pour New York, le Garden donne de la voix après un panier de Jose Alvarado et le « money time » est palpitant. Le retour au jeu (tardif) de Giannis Antetokounmpo remet Miami à l’endroit, Bam Adebayo aussi, mais Jalen Brunson est là pour garder la possession d’écart. Les lancers gâchés par Giannis font mal, mais James Wiseman en rate également un pour égaliser. Derrière, Davion Mitchell ne tremble pas, sauf que Brunson obtient les trois lancers-francs de l’égalisation après une faute bête.

Problème, ce même Jalen Brunson doit se contenter d’un 2/3 sur la ligne, avant que Pelle Larsson ne plie l’affaire d’un dunk sur la remise en jeu (108-105). Brunson manque ensuite le 3-points pour la prolongation et les Knicks, vainqueurs de la NBA Cup 2025, sont donc éliminés dès la phase de poules. Idem pour le Heat, à cause des résultats des autres matchs à l’Est.

À RETENIR

– Miami a tenu bon. Longtemps aux commandes, de 23 points au maximum, mais passé tout près de se faire braquer en fin de match, le Heat a su faire le dos rond et s’en remettre à sa raquette Giannis Antetokounmpo – Bam Adebayo, symbole de la grosse domination floridienne à l’intérieur, pour finalement prendre la mesure des Knicks, punis sur jeu rapide par leurs pertes de balle. Ainsi que par l’entame tonitruante des joueurs de South Beach, à 3-points notamment, avant que l’omniprésence d’un Giannis record au rebond ne soit trop difficile à contenir par la suite.

– New York perd un titre. Détenteurs des deux trophées mis en jeu chaque saison, les Knicks en ont perdu un premier et ils ne verront même pas la phase à élimination directe. Pas nécessairement un problème comme le disait Mike Brown, car ils pourront se reposer, mais cela marque toutefois la fin de leur série de six victoires de suite. Et cette performance vient clore une NBA Cup décevante pour les tenants du titre, privés d’OG Anunoby et Miles McBride, alors que Karl-Anthony Towns a semblé diminué par sa blessure aux abdos (malgré un 18e « double-double » en 18 matchs).

– Miami également éliminé. En plus de battre les Knicks, le Heat devait espérer une défaite des Sixers pour terminer premier de son groupe. Cela n’a pas eu lieu et il fallait donc compter sur une éventuelle « wildcard » pour voir les quarts de finale de cette NBA Cup. Là aussi, cela ne se fera pas puisque les Raptors ont largement dominé les Nets et que les Hawks ont en prime battu les Celtics. Boston hérite justement de cette « wildcard » en qualité de « meilleur deuxième » à l’Est.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 105 MIA 108 DET 113 MIL 98 IND 87 PHI 111 TOR 124 BRO 100 BOS 86 ATL 87 MIN 109 MEM 114 PHO 109 DAL 113 SAS 99 LAL 96 UTH 107 DEN 120 LAC 104 NOR 105 POR 116 GSW 94