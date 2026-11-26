Il y a d’abord eu cette pénétration de Josh Hart pour percer la défense de zone des Cavs et offrir un tir ouvert à Jose Alvarado dans le corner. Dans la foulée de ce premier tir primé, qui a redonné l’avantage aux Knicks à l’entame du quatrième quart-temps, Hart a remis ça en transition.

L’arrière a trouvé le même coéquipier, dans le même corner, pour le même résultat. Un 6-0 personnel de Jose Alvarado pour mettre le feu au Madison Square Garden et lancer les Knicks vers une fin de match à sens unique, avec un 39-17 dans le dernier quart-temps.

Auteur de 21 points à 8/10 au tir, dont 5/7 à 3-points, avec un différentiel de +15 lorsqu’il était sur le parquet, Jose Alvarado n’a pas été le seul remplaçant à avoir dynamisé les Knicks.

« On a eu beaucoup de contributions à tous les niveaux de l’effectif. […] Plusieurs de nos jeunes sont sortis du banc et ont aussi couru le terrain en transition. Je trouve que Pac a été très bon pour nous des deux côtés du parquet. Il a joué dur pendant les minutes où il était sur le terrain », souligne Mike Brown.

Moins prolifique en attaque, Pacôme Dadiet a également apporté sa pierre à l’édifice avec ses 7 points (3/7) et 2 passes en 14 minutes. Le Français bénéficie de davantage de minutes depuis trois matchs, après avoir multiplié les « DNP » en début de saison.

« Rester prêt, c’est essentiel dans cette ligue. Mon nom peut être appelé à tout moment et je le sais. Donc il faut être prêt. Chaque fois que je rentre sur le terrain, je me bats pour avoir des minutes. Et ce soir, j’ai joué dur. Je pense avoir bien joué. Alors on verra ce qui se passera », explique-t-il notamment.

Le natif d’Aubagne estime que, pour répondre aux attentes de son entraîneur, ses partenaires du banc et lui doivent « assumer [leurs] responsabilités. Au final, (Mike Brown) m’a montré quelques extraits vidéo, donc c’était clair, évident. Il n’y a plus qu’à hocher la tête et continuer d’avancer. »

Des remplaçants à la hauteur des attentes

On se souvient que le technicien new-yorkais avait eu des mots durs envers ses remplaçants dès l’entame de la saison régulière. Derrière un cinq majeur indéboulonnable, Mike Brown attendait davantage de ses hommes. Face aux Cavaliers, ces derniers lui ont donné satisfaction.

Le coach souligne notamment l’apport de Tyler Nickel (5 points et 4 fautes en 8 minutes), au-delà même de sa production offensive.

« Il nous a apporté un vrai coup de fouet. Il a mis un gros tir à 3-points, puis il a couru en transition et a fini en layup. Mais tout aussi important, il a été une présence physique. Il courait partout et rentrait dans les gens, et il le faisait à 100 à l’heure. On avait besoin de faire basculer l’élan du côté du combat physique. »

Mike Brown met également en avant James Wiseman, précieux avec ses 6 points et 7 rebonds (dont six offensifs) en seulement… six minutes. Et bien sûr Jose Alvarado, dont l’activité ne s’est pas limitée à ses cinq tirs primés.

« Jose a été énorme pour nous. Il a été notre défenseur du match. […] Et en attaque aussi : il a pris et mis de gros tirs à 3-points pour nous aider à creuser l’écart. »

La profondeur de l’effectif new-yorkais ? « Je pense que c’est l’une de nos forces. Tout le monde peut se montrer et avoir sa soirée », estime Pacôme Dadiet. Et ce n’est pas Jose Alvarado qui dira le contraire, lui qui affiche de grandes ambitions pour la « second unit » des Knicks.

« Être la meilleure version de nous-mêmes à chaque match, tous les jours. On sait qu’on a le meilleur banc de la ligue, et on entre sur le terrain pour jouer à la hauteur de ça », conclut le meneur.