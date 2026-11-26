Les difficultés offensives des Knicks s’affichent dès les premières minutes. Karl-Anthony Towns essaie de faire le jeu derrière la ligne à 3-pts, mais ça ne fonctionne pas, avec des passes douteuses et interceptées. Donovan Mitchell, lui, est dans le rythme et les Cavaliers prennent le large. Pacôme Dadiet fait certes une bonne rentrée, mais New York est dans le dur et doit accuser un premier retard (23-34).

Le deuxième quart-temps commence avec un duel Mikal Bridges – James Harden. Le premier est en forme, avec ses tirs à mi-distance quand le second est agressif et obtient des lancers-francs. Les Knicks arrivent à revenir un peu mais craquent juste avant la pause (56-61). Au retour des vestiaires, Jalen Brunson, incertain avant la rencontre car malade, démontre qu’il n’est pas dans un grand soir. Le meneur de jeu rate quantité de tirs près du cercle. Heureusement que Landry Shamet rattrape les choses avec ses paniers primés (82-85).

Quand le quatrième quart-temps commence, rien n’est fait. Les Knicks renversent alors leur adversaire en quelques instants. Jose Alvarado enfile deux paniers primés, Pacôme Dadiet ajoute deux layups et les champions en titre passent un 12-0. Cleveland est dans les cordes et ne reviendra pas (121-102). Les Knicks signent ainsi une sixième victoire de suite. Pour les Cavaliers, c’est un second revers de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’impact du banc des Knicks dans le dernier quart-temps. Miles McBride et Jordan Clarkson n’étaient pas là et pourtant, ce sont bien les remplaçants qui vont faire la différence. Le 12-0 qui signe véritablement la victoire des hommes de Mike Brown est à mettre au crédit de Jose Alvarado et Pacôme Dadiet, qui vont inscrire 20 points (dont 16 pour le premier cité) dans le seul dernier acte. On peut même ajouter ensuite les efforts de James Wiseman au rebond offensif (trois attrapés), qui ont fait du bien à New York.

– Le bon match de Pacôme Dadiet. C’est à son tour de jouer avait annoncé Mike Brown. Il en profite pleinement. Il s’est illustré avec plusieurs bonnes séquences défensives sur James Harden et surtout sur Donovan Mitchell en dernier quart-temps. Sans oublier ses paniers dans le 12-0. Le Français, qui joue pour la Côte d’Ivoire, termine avec 7 points et 2 passes en 14 minutes.

– Les Cavaliers toujours à la peine. Kenny Atkinson n’a toujours pas trouvé la bonne formule. Donovan Mitchell (30 points) et James Harden (28) ont fait le boulot mais derrière ça ne suit pas. Pourtant, ils n’étaient pas si loin de l’emporter en ayant globalement dominé la rencontre pendant 36 minutes. Mais dès que New York a vraiment accéléré, les Cavaliers n’ont alors pas eu les jambes, ni les ressources pour réagir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 111 MIA 104 CHA 105 CHI 107 NYK 121 CLE 102 OKC 106 MIN 113 MEM 115 LAC 97 MIL 97 BRO 104 HOU 116 PHO 104 GSW 129 SAC 110 POR 116 SAS 111