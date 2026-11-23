Depuis le début de la saison, Mike Brown a un groupe type en tête. Son cinq majeur évidemment, bien installé depuis un moment maintenant, et cinq remplaçants utilisés régulièrement : Landry Shamet, Miles McBride, Andre Drummond, Tyler Kolek et Jordan Clarkson. On peut presque ajouter Jose Alvarado à cette liste.

Ensuite, c’est au gré des blessures, des absences, des situations. La preuve avec Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet. Le coach est très clair : il y « aura bataille toute la saison » entre eux pour obtenir des minutes. « Il y aura de la concurrence toute l’année et ce sera chacun son tour », prévient Mike Brown.

Pour Mohamed Diawara, jusqu’à maintenant, il a eu le droit à sept matchs, pour 11.4 minutes de moyenne. Il est devant son coéquipier, qui a disputé six matches pour 7.6 minutes seulement.

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NYK 69 9.2 42.3 36.9 75.0 0.2 1.1 1.4 0.8 0.7 0.2 0.4 0.1 3.6 2026-27 NYK 7 11.4 28.6 13.3 75.0 0.6 1.6 2.1 1.4 1.4 0.0 0.4 0.3 2.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Néanmoins, c’est Pacôme Dadiet qui a eu le meilleur week-end, avec 28 minutes et 10 points en tout face aux Blazers et aux Pacers, quand Mohamed Diawara n’a eu que huit minutes pour s’exprimer face aux Pacers après avoir passé la rencontre face à Portland sur le banc. Par conséquent, il n’a pas eu le temps de marquer.

Pourquoi privilégier Pacôme Dadiet en ce moment alors que l’on sait que les Knicks ont décidé de ne pas activer sa dernière année de contrat ? En clair, en 2027, celui qui représente désormais la Côte d’Ivoire sera libre, tandis que l’autre Français, après le titre de juin, a été prolongé et représente l’avenir.

« J’ai dit que dès que j’aurais l’opportunité, j’allais faire entrer en jeu Dadiet car il est très bon à l’entraînement », répond le coach des Knicks. « Et c’est, à mon avis, son tour de jouer. Mais ce n’est pas permanent. »

Pacome Dadiet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NYK 18 6.2 32.3 31.6 66.7 0.2 0.8 1.0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 1.7 2025-26 NYK 29 4.7 33.3 21.9 81.8 0.1 0.8 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 1.7 2026-27 NYK 6 7.6 52.9 42.9 100.0 0.3 0.5 0.8 0.3 0.7 0.2 0.3 0.0 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.