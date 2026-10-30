Les Knicks ne misent plus sur Pacôme Dadiet

Plus que jamais, l’avenir de Pacôme Dadiet s’écrit en pointillés à New York. Selon ESPN, les Knicks ont décidé de ne pas activer l’option de 5,4 millions de dollars prévue pour la saison 2027/28. Son salaire de 2,98 millions de dollars cette saison reste garanti, mais le Français sera « free agent non protégé » l’été prochain.

Une décision qui ne ferme toutefois pas définitivement la porte à une prolongation de l’aventure new-yorkaise, puisque les deux parties pourront toujours négocier un nouveau contrat.

La décision est forcément un coup dur pour le joueur sélectionné en 25e position de la Draft 2024, même si son utilisation pouvait laisser présager cette issue. Depuis son arrivée en NBA, il n’a disputé que 48 rencontres, pour des moyennes de 1,6 point et 1 rebond en 5 minutes. Cette saison, sa seule apparition s’est limitée à une minute…

Une saison pour convaincre

Avec Westchester, en G-League, l’ailier a pourtant montré des progrès. Après une première saison à 13,9 points et 5,4 rebonds de moyenne, il est passé à 22,2 points et 4,7 rebonds en 2025/26, avec 45% de réussite au tir et 32,5% derrière l’arc. Une progression qui ne lui a pas permis de gagner une place dans la rotation des Knicks.

À 21 ans, le Français dispose donc de quelques mois pour inverser la tendance, ou au moins convaincre une autre franchise de lui offrir davantage de responsabilités.

Pour New York, renoncer à cette option permet d’avoir plus de souplesse financière à l’approche de l’été 2027. Karl-Anthony Towns disposera alors d’une « player option » de 61 millions de dollars, tandis que la franchise contrôlera une « team option » sur le contrat de Josh Hart. Miles McBride arrivera également au terme de son contrat.

Pacome Dadiet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NYK 18 6.2 32.3 31.6 66.7 0.2 0.8 1.0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 1.7 2025-26 NYK 29 4.7 33.3 21.9 81.8 0.1 0.8 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 1.7 2026-27 NYK 1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.