Mike Brown met déjà la pression sur le banc des Knicks

La saison n’a pas encore démarré que Mike Brown pousse son premier coup de gueule. À l’issue d’un entraînement pas assez convaincant à ses yeux, au lendemain d’une lourde défaite concédée par ses Knicks à Philadelphie (97-120), le coach a directement visé ses remplaçants.

« Je suis allé voir chacun d’eux (en parlant de) Jalen (Brunson), Mikal (Bridges), OG (Anunoby), KAT (Karl-Anthony Towns) et Josh (Hart). Je leur ai dit : ‘Ces cinq-là vont jouer. S’ils font quelque chose de travers, je vais les recadrer et on va régler ça, mais ils vont quand même jouer’ », rapporte Mike Brown, qui avait pointé du doigt un manque d’impact physique face aux Sixers.

Puis en s’adressant aux non-titulaires donc : « J’ai dit : ‘Tous les autres dans cette salle, vous vous battez. Vous vous battez soit pour intégrer l’équipe, soit pour gagner du temps de jeu. Regardez autour de vous. Ce n’est pas simplement parce qu’on a gagné l’an dernier. Ça n’a rien à voir avec l’équipe de l’an dernier. Ces cinq-là sont les mêmes. Mais pour tous les autres, c’est une nouvelle année, une nouvelle équipe. On doit regarder vers l’avenir. Chaque jour, c’est une compétition.’ »

Une manière de mobiliser ses joueurs pourtant sacrés, pour la plupart d’entre eux, champions NBA en juin dernier. Car si les cadres n’ont pas bougé, à l’exception de Mitchell Robinson parti à Boston, d’autres ont rejoint l’équipe dans l’espoir de s’y greffer. De Bruce Brown à Andre Drummond, en passant par Tony Bradley ou James Wiseman.

La marque d’un grand coach pour Mikal Bridges

Et ceux déjà en place, comme Jordan Clarkson, savent que la concurrence peut bousculer les rotations.

« Au camp d’entraînement, on aura des journées comme celle-là, mais on ne veut surtout pas tomber dans la complaisance. On veut hausser le niveau et être prêts pour le premier match à domicile dans deux semaines, pour le début de la saison régulière », affiche le 6e homme de l’année 2021.

D’ici ce premier match de saison régulière, face à ces mêmes Sixers le 21 octobre, les champions ont encore quatre matchs de présaison au programme (Wizards, Wolves et Raptors deux fois) pour corriger le tir.

« C’est ce qui fait de notre coach un grand coach. C’est humain de relâcher un peu ses efforts, que l’on travaille dans cette salle, que l’on soit joueur, entraîneur ou supporter, on peut se relâcher après avoir connu beaucoup de succès », remarque Mikal Bridges, qui a trouvé plutôt positif de voir le coach « nous secouer comme ça ».

« On est tous des compétiteurs et on veut tous gagner. Donc dès que le coach dit quelque chose comme ça, aucun d’entre nous ne va baisser les bras en se disant : ‘Peu importe.’ On va hausser le niveau, continuer à se battre et à progresser. Donc je lui en suis très reconnaissant », salue l’ailier pour conclure.