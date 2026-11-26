« Chaque match compte. Il y a de la pression sur chaque rencontre si on s’attend à être ce qu’on pense être. » Ainsi s’exprimait Mike Brown l’an dernier, alors que ses Knicks venaient de remporter la NBA Cup.

Le coach new-yorkais se félicitait alors d’avoir pu placer son « groupe sous pression ». Un an plus tard, son discours a quelque peu évolué. Tout comme le statut des Knicks, désormais tenants du titre NBA, et dont les organismes ont été mis à rude épreuve la saison passée.

La NBA Cup actuelle ? « C’est important, mais en réalité, comme nos chances de qualification ne sont pas très élevées, on m’a montré à quoi ressemblerait notre calendrier selon qu’on se qualifie ou non. Et quand on regarde ça, on se dit : ‘Waouh, ça fait beaucoup de jours de repos si on ne se qualifie pas’ », rapporte le coach.

Mike Brown fait ce constat alors que son équipe occupe la dernière place du groupe B avec une victoire et deux défaites. Ses chances de qualification sont donc réduites, avant une dernière rencontre vendredi face au Heat.

« On veut jouer, on veut gagner. Mais si ce n’est pas le cas, quand on regarde le calendrier, on se dit que ce sera l’occasion, si certains joueurs sont un peu abîmés, de les faire souffler et de travailler certaines choses entre nos matchs si on ne participe pas à la suite de la Coupe », poursuit-il.

Des organismes à préserver

D’autant que ses cadres cumulent déjà quelques pépins physiques. La participation de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Josh Hart face aux Cavs n’a été validée que peu avant le coup d’envoi.

En revanche, OG Anunoby (mollet) a manqué un troisième match de suite, tandis que Miles McBride et Jordan Clarkson sont également gênés physiquement.

« Je n’ai pas vraiment réfléchi à la question d’un 83e match, mais quand je parle de la Cup, elle ajoute un certain niveau de stress, peut-être dans la tête et dans le corps, parce que les matchs gagnent en intensité au fil du tournoi et qu’on joue plus de rencontres en peu de temps », reprend Mike Brown, qui se souvient de la saison passée.

« C’était match, match, match, puis on gagne la Cup, on fête ça le soir même, on saute dans un avion et on va jouer à Indiana le lendemain. C’est super. On aime la compétition et le format, mais ça ajoute beaucoup de stress physique et mental. Je dis ça surtout en raison de la longueur de notre saison dernière et de la difficulté des matchs tout au long de notre parcours en playoffs. »

Sa philosophie ? Essayer « d’être malin », sans perdre de vue les échéances du printemps. « Si on se qualifie, j’essaierai donc d’être malin à ce sujet. J’essaie de ne pas courir après les victoires, surtout en début de saison. On veut gagner, mais je ne vais pas chercher à gagner chaque match à n’importe quel prix », conclut le coach.