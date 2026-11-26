Sept places à prendre et onze matchs pour les distribuer ! Voilà ce qui attend la NBA pour le « Black Friday », puisque la phase de groupes de la NBA Cup s’achève dans la nuit de vendredi à samedi. Seuls les Mavs sont assurés de poursuivre l’aventure, alors que 19 autres franchises peuvent encore espérer les rejoindre en quarts de finale.

Avant de se pencher sur les différents scénarios, un rappel du règlement (complexe) de la compétition s’impose…

Comment se qualifier ?

Huit équipes participeront aux quarts de finale : les premiers de chacun des six groupes, ainsi que le meilleur deuxième de chaque conférence, via une « wild card ».

En cas d’égalité entre plusieurs équipes au sein d’un même groupe, voici les critères de départage, dans l’ordre :

Le bilan des confrontations directes

Le différentiel de points sur l’ensemble des matchs de groupe

Le nombre total de points inscrits lors des matchs de groupe

Le bilan de la saison régulière 2025/26

Un tirage au sort

Pour départager les deuxièmes de groupe dans la course à la « wild card », on utilise les mêmes critères, à l’exception des confrontations directes. Le différentiel de points est donc le premier critère de départage.

Petite subtilité : les points inscrits en prolongation ne sont pas pris en compte. Une victoire en prolongation rapporte ainsi un différentiel de zéro point…

EST – Groupe A : Orlando dans l’attente

Équipe V-D Diff. Magic 3-1 -1 Raptors 2-1 +10 Pistons 2-1 +31 Nets 1-2 -11 Bucks* 0-3 -29

Les matchs restants : Detroit – Milwaukee et Toronto – Brooklyn (01h30)

En s’inclinant de 18 points face aux Pistons, le Magic a gâché une belle occasion de valider sa qualification. La franchise floridienne a disputé ses quatre matchs et dépend désormais des résultats de Detroit et Toronto.

Si les Pistons et les Raptors s’imposent, les trois équipes termineront avec un bilan de 3-1. Chacune ayant battu l’une des deux autres, c’est le différentiel de points qui fera la différence. Detroit dispose donc d’un bel avantage.

Si une seule des deux équipes s’impose, ce sont les confrontations directes qui trancheront. Orlando a battu Toronto, mais perdu face à Detroit.

Orlando : remporte le groupe si Detroit perd.

remporte le groupe si Detroit perd. Detroit : remporte le groupe en cas de victoire et de défaite de Toronto, ou en conservant le meilleur différentiel si les Raptors gagnent également.

remporte le groupe en cas de victoire et de défaite de Toronto, ou en conservant le meilleur différentiel si les Raptors gagnent également. Toronto : doit gagner, espérer une victoire de Detroit et combler ses 21 points de retard au différentiel sur les Pistons.

EST – Groupe B : les Sixers maîtres de leur destin

Équipe V-D Diff. Sixers 2-1 -12 Heat 2-1 +25 Cavaliers 2-2 +2 Pacers 1-2 -27 Knicks 1-2 +12

Les matchs restants : New York – Miami (01h00) et Indiana – Philadelphie (01h30)

C’est peut-être le groupe le plus fou de cette NBA Cup puisque les cinq équipes pourraient terminer avec un bilan identique de 2-2 !

En dominant le Heat mercredi, les Sixers ont toutefois pris les commandes de la poule. Une victoire à Indiana suffit désormais aux coéquipiers de LeBron James pour valider leur billet, puisqu’ils disposent de l’avantage sur Miami en cas d’égalité.

Le Heat doit donc gagner au Madison Square Garden et espérer une défaite de Philadelphie pour terminer premier.

Quant aux Knicks, tenants du titre, ils doivent impérativement s’imposer face à Miami. Si les Pacers dominent dans le même temps les Sixers, toutes les équipes se retrouveront à 2-2. Le différentiel de points désignera alors le vainqueur du groupe.

EST – Groupe C : une « finale » entre Boston et Atlanta

Équipe V-D Diff. Celtics 3-0 +68 Hawks 2-1 +21 Wizards 2-2 -2 Bulls* 2-2 -16 Hornets* 0-4 -71

Le match restant : Boston – Atlanta (02h00)

Difficile de faire plus simple : le vainqueur du duel entre les Celtics et les Hawks remportera le groupe. Même en cas d’égalité à 3-1, Atlanta disposerait de l’avantage sur Boston grâce à sa victoire dans la confrontation directe.

Avec leur impressionnant différentiel de +68, le meilleur de toute la NBA Cup, les Celtics disposent néanmoins d’un beau filet de sécurité dans la course à la « wild card » en cas de défaite.

OUEST – Groupe A : Dallas déjà qualifié, Denver doit soigner son différentiel

Équipe V-D Diff. Mavericks (Q) 3-0 +36 Nuggets 2-1 -3 Rockets* 2-2 +5 Suns* 1-2 -9 Jazz* 0-3 -29

Les matchs restants : Phoenix – Dallas (03h00) et Utah – Denver (03h30).

Après leur large succès à Denver, les Mavericks ont profité de la défaite des Suns à Houston pour valider leur première place. Les coéquipiers de Cooper Flagg peuvent encore aller chercher la première place de la conférence Ouest afin de bénéficier de l’avantage du terrain jusqu’en demi-finale.

Pour Nikola Jokic et les Nuggets, il faut désormais passer par la « wild card ». Denver doit impérativement s’imposer dans l’Utah et, si possible, très largement. Son différentiel de -3 constitue en effet un vrai handicap.

OUEST – Groupe B : Minnesota et Memphis en duel

Équipe V-D Diff. Wolves 3-0 +39 Grizzlies 2-1 +18 Thunder* 2-2 +29 Clippers* 1-2 -43 Pelicans* 0-3 -43

Les matchs restants : Minnesota – Memphis (02h30) et LA Clippers – New Orleans (03h30).

Comme entre Boston et Atlanta, le vainqueur du duel entre les Wolves et les Grizzlies remportera son groupe.

Privés d’Anthony Edwards et désormais dans l’incertitude concernant LaMelo Ball, Rudy Gobert et ses coéquipiers pourraient néanmoins se qualifier en cas de défaite grâce à leur confortable différentiel de points.

Pour Memphis, en revanche, une défaite serait synonyme d’élimination puisque le meilleur deuxième de la conférence Ouest terminera nécessairement à 3-1.

OUEST – Groupe C : quatre équipes, deux matchs décisifs !

Équipe V-D Diff. Spurs 2-1 +48 Blazers 2-1 +12 Warriors 2-1 -2 Lakers 2-1 -9 Kings* 0-4 -49

Les matchs restants : San Antonio – LA Lakers et Portland – Golden State (03h30).

En s’inclinant à Portland, Victor Wembanyama et les Spurs ont complètement relancé le suspense dans ce groupe où quatre équipes présentent le même bilan.

L’avantage pour les deux vainqueurs de vendredi, c’est qu’ils termineront à 3-1. Mais qui remportera le groupe ? Tout dépendra des confrontations directes. Voici les quatre scénarios possibles :

– Victoires des Spurs et des Warriors : San Antonio remporte le groupe

– Victoires des Spurs et des Blazers : Portland remporte le groupe

– Victoires des Lakers et des Warriors : Golden State remporte le groupe

– Victoires des Lakers et des Blazers : Los Angeles remporte le groupe

Dans chacun de ces quatre scénarios, l’autre vainqueur pourra encore espérer décrocher la « wild card ». Avec leur différentiel de +48, les Spurs ont donc tout intérêt à s’imposer face aux Lakers, même si une victoire ne leur garantit pas la première place du groupe.

Pourquoi chaque point va compter

Au-delà des qualifications, les écarts auront également leur importance pour déterminer les affiches des quarts de finale et les équipes qui bénéficieront de l’avantage du terrain.

Dans chaque conférence, le meilleur premier de groupe accueillera le bénéficiaire de la « wild card », tandis que les deux autres premiers de groupe s’affronteront.

Rappelons enfin que les deux belles affiches entre les Knicks et le Heat (01h00) puis entre les Spurs et les Lakers (03h30) seront disponibles gratuitement sur Prime Video, sans abonnement.

* Équipe éliminée. Q : équipe qualifiée. Diff. : différentiel de points.