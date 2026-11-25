Pour leurs premières retrouvailles depuis le premier tour des derniers playoffs, remporté par Detroit en sept matchs après avoir été mené 3-1, les deux équipes sont privées de leur leader. Paolo Banchero manque à Orlando, tandis que Cade Cunningham renonce au dernier moment à jouer en raison d’une douleur au genou droit. Déjà privés de Jalen Duren et Duncan Robinson, les Pistons titularisent Isaiah Joe pour la première fois de la saison.

Detroit inscrit les huit premiers points de la rencontre, mais son attaque cale et le Magic passe devant (27-20) au début du deuxième quart-temps. Les Pistons ferment alors la raquette, dévient les passes et infligent un 18-0 à Orlando. 18-0, comme le «run» qui les avait assommés face aux Hawks… Anecdote à part, les joueurs de JB Bickerstaff mènent 48-36 à la pause, et le Magic a déjà perdu 14 ballons. A noter que Ausar Thompson n’a pas pris le moindre tir, mais qu’il est omniprésent à la création et en défense.

Detroit bien placé en NBA Cup

Au retour des vestiaires, Orlando revient à -8 sur un 12-2 en fin de troisième quart-temps. A une minute de la fin de la période, Elijah Harkless réussit un 3-points avec la faute, puis convertit son lancer pour redonner de l’air aux Pistons (71-59). C’est un joueur en «two-way contract» qui redonne de l’air aux Pistons.

Cette fois, Detroit ne laisse pas filer son avance dans le dernier acte. Isaiah Joe enchaîne trois paniers primés pour mettre le Magic hors de portée. L’ancien joueur du Thunder inscrit 14 de ses 21 points après la pause et Detroit s’impose 104-86. C’est le premier revers d’Orlando en NBA Cup, tandis que les Pistons ont désormais leur destin en main avant de terminer la phase de groupes vendredi face aux Bucks.

Ce qu’il faut retenir

– Le 18-0 renverse le match. Detroit ne concède que 14 points dans le deuxième quart-temps et tient Orlando à son plus faible total de la saison. La défense sur Franz Wagner est remarquable en première mi-temps puisqu’il est limité à deux petits points.

– Detroit tient son avance. Deux jours après avoir encaissé un 18-0 dans le dernier quart-temps face à Atlanta, les Pistons repoussent Orlando. Ils affichent désormais un bilan de 10-2 lorsqu’ils abordent la dernière période en tête.

– Ausar Thompson, le couteau-suisse. Le jumeau d’Amen ne se contente pas d’étouffer Wagner en première période, puisqu’il était partout. Parfait complément de Dannis Jenkins, il compile 6 points à 100% aux tirs, 10 rebonds, 7 passes et 4 contres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 86 DET 104 WAS 116 BOS 131 DEN 93 DAL 112