Dans ce match entre équipes du Top 4 de la conférence Est, disputé à un horaire avancé, il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les choses se décanter. D’abord, lorsque les Pistons ont pris les commandes grâce à l’agressivité et à la réussite de leurs « role players ». Ensuite, quand les Hawks ont répondu avec un… 18-0 pour débuter le quatrième quart-temps.

Propulsés par ce terrible « run », qui a fait passer le score de 85-74 en faveur de Detroit à 92-85 en faveur d’Atlanta, les joueurs de Quin Snyder enchaînent donc une quatrième victoire d’affilée (107-97), pour dépasser leurs adversaires du soir et grimper sur le podium de l’Est, en compagnie de Philadelphie et Boston.

Davantage sollicité pour compenser la soirée sans réussite de Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker (27 points) a répondu présent pour porter les Hawks vers la victoire, bien épaulé par les facteurs X Corey Kispert (18 points) et Luguentz Dort (16 points, 7 rebonds, 3 interceptions).

En face, Cade Cunningham a vécu sa pire soirée de la saison au scoring, et l’apport de ses « role players » n’a pas suffi à compenser ses difficultés.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Et soudain, Atlanta a tout renversé. On les pensait au bord du K.-O. après un troisième quart-temps raté, mais les Hawks ont finalement trouvé les ressources pour effacer onze points de retard dans les douze dernières minutes. Grâce notamment à un quatuor de remplaçants composé de Lu Dort, Corey Kispert, Aaron Wiggins et Zuby Ejiofor. Leur activité au rebond offensif, leur adresse à 3-points et leur intensité défensive ont permis de museler et de punir des Pistons incapables de réagir. Portés par ces secondes chances et leur réussite extérieure, les hommes de Quin Snyder ont désormais remporté huit de leurs dix derniers matchs.

– Cade Cunningham passe à côté de son match. Bien gêné par Dyson Daniels, Lu Dort ou encore Nickeil Alexander-Walker, le meneur des Pistons n’a jamais réussi à trouver son rythme au scoring : seulement 5 points à 2/9 au tir. Il termine certes avec 15 passes décisives, mais également 6 ballons perdus, et son équipe avait surtout besoin de ses points lorsque les choses ont commencé à mal tourner dans le dernier acte. Et ce, même si John Collins, Ausar Thompson, Isaiah Joe, Daniss Jenkins ou encore Paul Reed ont longtemps masqué la maladresse et le manque d’agressivité offensive de leur All-Star, rapidement gêné par les fautes et diminué par un genou douloureux.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 107 DET 97 MIA 22 OKC 16 WAS ORL 1:00 CHI DEN 1:00 UTH DAL 1:00 NYK IND 2:00 GSW BOS 2:30