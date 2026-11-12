Prime Video offre deux affiches de la NBA Cup pour le Black Friday

Pas besoin d’être abonné à Amazon Prime pour suivre la NBA dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 novembre ! À l’occasion du « Black Friday », Prime Video annonce en effet que deux rencontres de NBA Cup seront accessibles gratuitement en France, sans abonnement Prime.

Au programme, deux affiches qui viendront conclure la phase de groupes de la compétition. À 01h00 (heure française), le Miami Heat de Giannis Antetokounmpo se déplacera au Madison Square Garden pour défier les New York Knicks, champions NBA en titre.

Puis, à 03h30, place à un duel particulièrement attendu entre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama et les Los Angeles Lakers de Luka Doncic, au Frost Bank Center.

Plus de 15 heures de sport en direct

Ces deux rencontres de la Grande Ligue s’inscrivent dans une programmation spéciale de plus de quinze heures de sport en direct, également accessible gratuitement sur Prime Video.

La journée débutera dès 15h00 avec le « Skins Game », une compétition de golf réunissant notamment Brooks Koepka et Justin Thomas. Elle se poursuivra avec une affiche de NFL entre les Pittsburgh Steelers et les Denver Broncos, dont le coup d’envoi est prévu à 21h00.

Dans la foulée, la NBA prendra donc le relais pour terminer cette journée marathon. L’opération doit permettre à Prime Video de mettre en avant son offre sportive auprès d’un public plus large.

Les deux rencontres seront donc à retrouver sur Prime Video, sans abonnement Amazon Prime requis.