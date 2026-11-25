Deux jours après avoir failli gâcher une large avance dans l’Utah, Dallas a bien cru revivre la même soirée angoissante à Denver. Les Mavericks ont compté jusqu’à 21 points d’avance, ils ont vu les Nuggets revenir à trois longueurs, puis ils sont repartis de plus belle pour décrocher leur 4e victoire de suite.

Premier rappel : les deux équipes abordent la rencontre invaincues en NBA Cup (2-0), mais c’est Dallas qui impose son jeu. Dans un long round d’observation, les Mavericks ratent leurs six premiers tirs avant d’enchaîner trois paniers primés. Ils prennent les commandes à sept minutes de la fin du premier quart-temps et ne les lâchent plus.

Caleb Martin transforme la défense en contre-attaque

Caleb Martin lance Dallas avec deux paniers à 3-points, mais c’est dans les lignes de passe qu’il fait le plus mal. Il signe cinq interceptions avant la pause, un record personnel, et transforme l’une d’elles en dunk devant Jamal Murray. Dans la dernière minute de la mi-temps, il chipe le ballon à Nikola Jokic et sert Cooper Flagg pour un autre dunk.

De retour après deux matchs d’absence, P.J. Washington sort du banc pour la première fois de la saison. Dusty May conserve ainsi Zaccharie Risacher dans son cinq et Washington apporte 14 points avant la pause. Dallas boucle la première mi-temps sur un 15-0 pour mener 58-39. Denver ne shoote qu’à 36%, perd 11 ballons et ne tire que 14 points du duo Jokic-Murray.

De 21 à 3 points d’avance, puis Dallas repart

Christian Braun rallume la salle avec trois paniers primés consécutifs. Denver inscrit 38 points dans le troisième quart-temps, presque autant que dans toute la première mi-temps, et revient à 80-77 à 1 minute de la fin de la période. Le public de la Ball Arena retrouve de la voix, mais Morez Johnson Jr. leur cloue le bec à la fin du troisième quart-temps d’un dunk.

Puis Kyrie Irving contribue à relancer Dallas dans le dernier acte. Maladroit (11 points à 5/19), le meneur reste utile par ses déplacements sans ballon et ses coupes vers le cercle. Dusty May garde toujours Irving ou Flagg sur le parquet dans la dernière période, et les Mavericks reprennent 14 points d’avance à cinq minutes du terme (102-88).

Remarquable dans sa lecture du jeu, Flagg inscrit 10 de ses 24 points dans le dernier quart-temps, et Dallas s’impose 120-101 sous les sifflets du public de Denver. Voilà qui ne va pas plaire à Nikola Jokic…

Ce qu’il faut retenir

Dallas gagne en courant. Les Mavericks signent 13 interceptions et inscrivent 26 points sur les 18 pertes de balle de Denver. Ils les dominent 35-7 en contre-attaque et 68-38 dans la raquette. Dusty May a dû apprécier ce basket qui se nourrit de la défense pour se projeter vers l’avant.

Cooper Flagg rejoint Dwight Howard. A 19 ans, Flagg signe son 11e double-double avec au moins 20 points. Il égale Howard au deuxième rang des joueurs de moins de 20 ans dans l’histoire de la NBA, derrière LeBron James (18).

Dallas a son destin en main. A 3-0 en NBA Cup, les Mavericks se qualifient dès mercredi si Phoenix perd à Houston. Sinon, ils peuvent décrocher eux-mêmes la première place du groupe en battant les Suns vendredi. Denver reste en lice pour une place de meilleur deuxième.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL 86 DET 104 WAS 116 BOS 131 DEN 101 DAL 120