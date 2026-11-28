Choc au sommet de l’Ouest en NBA Cup puisque les Lakers se rendaient chez leur dauphin au classement, les Spurs. Luka Doncic (31 points, 8 passes) ouvre le score, mais Victor Wembanyama (25 points, 16 rebonds) ne tarde pas à lui répondre. Los Angeles domine ce premier quart-temps. Jake LaRavia se met en rythme avec des paniers lointains. Luka Doncic ne trouve pas d’adresse derrière l’arc, mais il est plus en réussite lorsqu’il attaque le cercle (16-10).

Les Spurs n’arrivent pas à lancer leur rencontre offensivement. Les Texans multiplient les pertes de balle et sont maladroits. Ils passent les quatre dernières minutes de ce premier acte sans réussir le moindre tir. C’est donc au terme d’un premier quart-temps où ils ont inscrit seulement 14 points, tous dans la raquette, que les Spurs comptent 13 points de retard (27-14).

Victor Wembanyama met fin à la disette avec un lancer franc, mais San Antonio n’arrive toujours pas à réussir un panier à 3-points. Keldon Johnson tente sa chance à deux reprises, mais il se manque. De l’autre côté, Collin Sexton réussit sa première tentative derrière l’arc et creuse l’écart (34-17).

Les Lakers prennent 20 points d’avance

Mitch Johnson prend alors un temps-mort et San Antonio marque deux paniers, dont un par Dylan Harper qui effectuait son retour au même titre qu’Austin Reaves. Ce bon passage n’inverse pas la dynamique de la rencontre puisque Collin Sexton convertit un 2+1 dans la foulée. Sandro Mamukelashvili décoche une flèche à longue distance, Collin Sexton finit près du cercle et Los Angeles compte 20 points d’avance (43-23).

Après neuf tentatives infructueuses de son équipe, Victor Wembanyama réussit le premier panier à 3-points pour San Antonio. Stephon Castle l’imite, mais Los Angeles conserve son avance grâce à Luka Doncic. Le Slovène marque à mi-distance et s’élève derrière l’arc face à Stephon Castle (52-34).

Pour ouvrir la deuxième mi-temps, Austin Reaves et Victor Wembanyama s’échangent un tir à 3-points chacun. Luka Doncic perd un ballon, se loupe à 3-points, mais il se rattrape avec deux paniers dans la raquette (61-45). Les Spurs répondent avec un 2+1 de Stephon Castle. L’arrière intercepte le ballon dès la remise en jeu et réussit un long tir à deux points. San Antonio recolle à onze longueurs et JJ Redick prend un temps-mort (61-50).

San Antonio égalise

Stephon Castle ne lève pas le pied et envoie Victor Wembanyama au «alley-oop» pour permettre aux Spurs de revenir à neuf points. Walker Kessler met fin au 9-0 texan et Austin Reaves s’offre un nouveau panier primé pour redonner de l’air à son équipe (66-54). Les Spurs ne se laissent plus distancer et profitent de la maladresse à 3-points de Luka Doncic pour grappiller des points et revenir à cinq longueurs (68-63).

Victor Wembanyama se montre aussi défensivement avec un contre sur Ziaire Williams. Dans la foulée, l’ailier perd un ballon et De’Aaron Fox réussit un «floater». Ce troisième quart-temps se termine par un tir primé de Keldon Johnson qui égalise (68-68). Victor Wembanyama donne l’avantage à son équipe dès le début de la dernière période. Cette fois-ci, c’est au tour des Spurs de creuser l’écart grâce aux deux paniers primés de Stephon Castle (81-73).

À cinq minutes du terme, San Antonio ne mène que de cinq points. Devin Vassell porte cet écart à huit unités avec un panier derrière l’arc qui tourne autour du cercle avant de rentrer. Austin Reaves répond immédiatement avec un tir primé. L’arrière en réussit un autre, servi par Luka Doncic (86-84).

Victor Wembanyama a le dernier mot

Au moment d’entrer dans la dernière minute, la rencontre est toujours aussi indécise puisque les Spurs ne mènent que de deux points. Victor Wembanyama réussit un lancer franc après une faute flagrante de Walker Kessler. Cette possession supplémentaire aboutit à un nouveau panier à 3-points de Stephon Castle.

Luka Doncic tente de redonner de l’espoir à son équipe, mais il se loupe encore une fois à 3-points. Cependant, Austin Reaves plante derrière l’arc et Jake LaRavia réussit deux lancers francs. Les Lakers ne comptent plus qu’un seul point de retard avec dix secondes à jouer.

Ces derniers instants sont une bataille de lancers francs. De’Aaron Fox signe un parfait 2/2. Quentin Grimes manque volontairement sa deuxième tentative sauf que Victor Wembanyama capte le rebond et est envoyé à son tour sur la ligne. Lui aussi réalise un 1/2, mais cela suffit pour que les Spurs s’imposent 99-96. San Antonio jouera ainsi les quarts de finale de la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic et Victor Wembanyama se sont tiré la bourre. Cette rencontre était évidemment marquée par l’opposition entre les deux favoris pour le titre de MVP. Le Slovène frappe d’abord avec 14 points dans le premier acte, soit autant que les Spurs. À l’image de son équipe, l’intérieur français met du temps avant de se mettre en rythme, mais il domine la deuxième mi-temps. Il ouvre le troisième quart-temps avec un tir à 3-points pour enfin passer la barre des dix points. À cinq minutes de la fin, il contre Collin Sexton. Dans les dernières minutes, il convertit un 2+1 et capte le rebond décisif pour offrir la victoire à son équipe. Victor Wembanyama termine avec 25 points et 16 rebonds contre 31 unités pour Luka Doncic qui n’a jamais réglé la mire à 3-points (1/13).

– Austin Reaves et Dylan Harper de retour. Ce match était aussi marqué par les retours d’Austin Reaves et de Dylan Harper. Les deux joueurs se montrent discrets en première période, mais ils ont tout donné en fin de match pour essayer de ramener la victoire à leur équipe. Alors qu’il reste un peu moins de trois minutes à jouer, Dylan Harper enchaîne quatre points pour donner six longueurs d’avance à son équipe. Austin Reaves ramène les siens à trois longueurs dans les derniers instants, sans finalement pouvoir renverser l’issue de la rencontre malgré ses 21 points en 36 minutes.

– Les Spurs se qualifient à nouveau pour les quarts de finale de la NBA Cup. Grâce à ce succès, les Texans finissent meilleur deuxième de l’Ouest et se qualifient pour le tour suivant. Mitch Johnson peut remercier Stephon Castle qui a remis son équipe à l’endroit dans le troisième quart-temps avant de donner huit points d’avance aux Spurs dans la dernière période avec deux tirs primés. Les Lakers n’ont finalement jamais réussi à combler cet écart et Stephon Castle termine la rencontre avec 26 points à 10/15 au tir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 105 MIA 108 DET 113 MIL 98 IND 87 PHI 111 TOR 124 BRO 100 BOS 86 ATL 87 MIN 109 MEM 114 PHO 109 DAL 113 SAS 99 LAL 96 UTH 107 DEN 120 LAC 104 NOR 105 POR 116 GSW 94