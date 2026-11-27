NBA – Alors que les Lakers et les Spurs s’affrontent cette nuit, dans le cadre de la NBA Cup, Luka Doncic et Victor Wembanyama se détachent déjà assez nettement dans la course au MVP.
La course au MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic nous avait occupés une bonne partie des deux dernières saisons. Mais cette année, ce sont deux autres Européens qui semblent avoir pris une longueur d’avance sur la concurrence : Luka Doncic et Victor Wembanyama.
Et ça tombe bien puisque les deux hommes s’affrontent cette nuit, à San Antonio, alors que les Lakers (15 victoires – 3 défaites) et les Spurs (15 victoires – 4 défaites) occupent les deux premières places de la conférence Ouest.
Le Slovène et le Français ont en commun de n’avoir encore jamais remporté le trophée Maurice Podoloff, mais ils ont surtout des arguments particulièrement solides à faire valoir pour le récupérer cette saison…
Car Luka Doncic est parti sur les bases de sa meilleure saison au scoring en carrière. Avec 36.6 points de moyenne, le meneur des Lakers fait même mieux que lors de la saison 2023/24 (33.9 points), à l’issue de laquelle il avait emmené les Mavericks en Finals. Et pour l’instant, il a également le meilleur bilan collectif de la ligue.
Victor Wembanyama marque autant que Luka Doncic… à temps de jeu égal
Le problème pour le Slovène, c’est que Victor Wembanyama affiche lui aussi une production offensive assez folle. On pourrait même avoir tendance à la sous-estimer puisque le pivot des Spurs ne joue que 30.5 minutes par rencontre, soit près de six minutes de moins que son rival.
Ramenées sur 36 minutes, leurs moyennes au scoring sont ainsi quasiment identiques : 36.4 points pour Luka Doncic et 36.2 points pour Victor Wembanyama !
Certes, rien ne dit que le Français pourrait maintenir une telle production en jouant davantage, et il est loin de son homologue dans la création du jeu. Mais avec 54 % de réussite aux tirs, contre 46 % pour le Slovène, il est particulièrement efficace. Et c’est évidemment de l’autre côté du terrain que Victor Wembanyama fait la différence.
Le plus intéressant, c’est que certaines statistiques avancées placent désormais le Français devant Luka Doncic dans leur évaluation de l’impact offensif.
C’est notamment le cas du LEBRON, un indicateur développé par Basketball Index qui combine les statistiques individuelles et les performances collectives avec ou sans un joueur sur le terrain, en tenant notamment compte des coéquipiers, des adversaires et de certains facteurs de réussite.
Le O-LEBRON mesure ainsi l’impact offensif estimé d’un joueur pour 100 possessions, par rapport à un joueur moyen de NBA, tandis que le D-LEBRON mesure son impact défensif. L’addition des deux donne le LEBRON.
O-LEBRON vs D-LEBRON : 354 joueurs passés au crible
Impact offensif (vertical) et défensif (horizontal) de 354 joueurs classés entre la 1re et la 354e place au LEBRON. Les lignes pointillées relient les joueurs de même LEBRON total.
Or, non seulement Victor Wembanyama domine le classement du D-LEBRON (+3.52), mais il domine également celui du O-LEBRON (+5.90), devant Luka Doncic (+5.55) ! Avec un LEBRON total de +9.43, le Français est ainsi très largement détaché du reste de la ligue selon cet indicateur.
Ce n’est évidemment qu’une statistique avancée parmi d’autres, avec ses limites, particulièrement sur un échantillon d’une vingtaine de matchs. Mais elle illustre à quel point l’impact offensif du Français a pris une autre dimension, alors que personne ne semble en mesure de rivaliser avec lui sur le plan défensif.
Giannis Antetokounmpo, le troisième homme
Derrière les deux hommes, c’est Giannis Antetokounmpo qui semble avoir les arguments les plus solides pour se mêler à la course au MVP. Après un début de saison compliqué collectivement, le Grec a trouvé son rythme à Miami, et il affiche toujours cette efficacité redoutable près du cercle, avec plus de 60 % de réussite aux tirs.
La remontée du Heat lui a d’ailleurs permis de grimper à la troisième place de la dernière « Course au MVP » de NBA.com. Reste à voir jusqu’où il pourra emmener sa nouvelle équipe à l’Est.
Et quid de Nikola Jokic ? Le Serbe nous a tellement habitués à des standards improbables que ses 24.6 points, 10.9 rebonds et 8.9 passes de moyenne paraissent presque décevants. Il est moins adroit que la saison dernière, notamment de loin, mais il a toujours une influence énorme sur le jeu des Nuggets. Et Denver a encore une belle marge de progression, notamment si l’équilibre défensif du groupe s’améliore…
C’est surtout Shai Gilgeous-Alexander qui fait pour le moment les frais du recul collectif de son équipe, évidemment lié aux blessures. Le double MVP en titre tourne toujours à plus de 32 points de moyenne, mais le Thunder reste sur trois revers consécutifs et semble trop amoindri pour rester dans les hauteurs de l’Ouest.
Karl-Anthony Towns, l’invité surprise ?
Pour compléter notre Top 5, Alperen Sengun est une option particulièrement solide, alors que les Rockets sont solides et que le Turc a pris les commandes de l’attaque de Houston, malgré la présence de Kevin Durant.
Mais Karl-Anthony Towns mérite également qu’on s’attarde sur son début de saison. Le meilleur rebondeur de la ligue (13.6 prises par match) a enchaîné 17 double-doubles depuis la reprise, tout en affichant plus de 41 % de réussite à 3-points. Et les champions en titre, après quelques difficultés, restent sur six victoires consécutives.
Son impact est d’ailleurs particulièrement valorisé par le LEBRON, qui le place au quatrième rang de la ligue, devant Nikola Jokic, avec une contribution défensive intéressante pour un joueur dont les qualités de ce côté du terrain ont longtemps été remises en question.
Entre Alperen Sengun, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Maxey, Jayson Tatum ou encore Cade Cunningham, la concurrence était pourtant rude pour intégrer le Top 5 de cette première « Course au MVP » de la saison.
NOTRE TOP 5 DE LA COURSE AU MVP 2026/27
1 – Victor Wembanyama (Spurs)
Bilan : 15 victoires, 4 défaites – 2e à l’Ouest.
Matchs : 18 disputés sur 19 possibles.
Stats : 30.7 pts, 12.5 reb, 3.2 pads, 1.3 int, 3.8 ctr et 2.2 pdb en 30.5 min.
Pourcentages : 54.3% au shoot, dont 31.7% à 3-points, et 77.8% aux lancers.
2 – Luka Doncic (Lakers)
Bilan : 15 victoires, 3 défaites – 1er à l’Ouest.
Matchs : 16 disputés sur 18 possibles.
Stats : 36.6 pts, 6.6 reb, 7.7 pads, 1.8 int, 0.6 ctr et 5.1 pdb en 36.2 min.
Pourcentages : 46.0% au shoot, dont 36.5% à 3-points, et 86.5% aux lancers.
3 – Giannis Antetokounmpo (Heat)
Bilan : 10 victoires, 7 défaites – 6e à l’Est.
Matchs : 16 disputés sur 17 possibles.
Stats : 28.4 pts, 12.7 reb, 5.4 pads, 0.9 int, 1.3 ctr et 3.3 pdb en 32.4 min.
Pourcentages : 60.3% au shoot, dont 23.5% à 3-points, et 65.6% aux lancers.
4 – Nikola Jokic (Nuggets)
Bilan : 10 victoires, 6 défaites – 7e à l’Ouest.
Matchs : 16 disputés sur 16 possibles.
Stats : 24.6 pts, 10.9 reb, 8.9 pads, 1.3 int, 0.9 ctr et 3.4 pdb en 36.9 min.
Pourcentages : 53.0% au shoot, dont 29.9% à 3-points, et 89.7% aux lancers.
5 – Karl-Anthony Towns (Knicks)
Bilan : 12 victoires, 6 défaites – 3e à l’Est.
Matchs : 17 disputés sur 18 possibles.
Stats : 21.2 pts, 13.6 reb, 4.2 pads, 1.0 int, 0.8 ctr et 2.9 pdb en 32.6 min.
Pourcentages : 54.2% au shoot, dont 41.7% à 3-points, et 75.9% aux lancers.