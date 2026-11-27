La course au MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic nous avait occupés une bonne partie des deux dernières saisons. Mais cette année, ce sont deux autres Européens qui semblent avoir pris une longueur d’avance sur la concurrence : Luka Doncic et Victor Wembanyama.

Et ça tombe bien puisque les deux hommes s’affrontent cette nuit, à San Antonio, alors que les Lakers (15 victoires – 3 défaites) et les Spurs (15 victoires – 4 défaites) occupent les deux premières places de la conférence Ouest.

Le Slovène et le Français ont en commun de n’avoir encore jamais remporté le trophée Maurice Podoloff, mais ils ont surtout des arguments particulièrement solides à faire valoir pour le récupérer cette saison…

Car Luka Doncic est parti sur les bases de sa meilleure saison au scoring en carrière. Avec 36.6 points de moyenne, le meneur des Lakers fait même mieux que lors de la saison 2023/24 (33.9 points), à l’issue de laquelle il avait emmené les Mavericks en Finals. Et pour l’instant, il a également le meilleur bilan collectif de la ligue.

Victor Wembanyama marque autant que Luka Doncic… à temps de jeu égal

Le problème pour le Slovène, c’est que Victor Wembanyama affiche lui aussi une production offensive assez folle. On pourrait même avoir tendance à la sous-estimer puisque le pivot des Spurs ne joue que 30.5 minutes par rencontre, soit près de six minutes de moins que son rival.

Ramenées sur 36 minutes, leurs moyennes au scoring sont ainsi quasiment identiques : 36.4 points pour Luka Doncic et 36.2 points pour Victor Wembanyama !

Certes, rien ne dit que le Français pourrait maintenir une telle production en jouant davantage, et il est loin de son homologue dans la création du jeu. Mais avec 54 % de réussite aux tirs, contre 46 % pour le Slovène, il est particulièrement efficace. Et c’est évidemment de l’autre côté du terrain que Victor Wembanyama fait la différence.

Le plus intéressant, c’est que certaines statistiques avancées placent désormais le Français devant Luka Doncic dans leur évaluation de l’impact offensif.

C’est notamment le cas du LEBRON, un indicateur développé par Basketball Index qui combine les statistiques individuelles et les performances collectives avec ou sans un joueur sur le terrain, en tenant notamment compte des coéquipiers, des adversaires et de certains facteurs de réussite.

Le O-LEBRON mesure ainsi l’impact offensif estimé d’un joueur pour 100 possessions, par rapport à un joueur moyen de NBA, tandis que le D-LEBRON mesure son impact défensif. L’addition des deux donne le LEBRON.

O-LEBRON vs D-LEBRON : 354 joueurs passés au crible Impact offensif (vertical) et défensif (horizontal) de 354 joueurs classés entre la 1re et la 354e place au LEBRON. Les lignes pointillées relient les joueurs de même LEBRON total. -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0 +0.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 +4.0 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 LEBRON +2 LEBRON +4 LEBRON +6 LEBRON +8 DEUX CÔTÉS DU TERRAIN PROFIL OFFENSIF PROFIL DÉFENSIF D-LEBRON → O-LEBRON → #354 Scoot Henderson (POR) · LEBRON -3.82 · O -2.91 · D -0.90 #353 Tre Johnson (WAS) · LEBRON -3.09 · O -1.66 · D -1.43 #352 De'Andre Hunter (SAC) · LEBRON -2.61 · O -1.83 · D -0.79 #351 Josh Green (UTA) · LEBRON -2.53 · O -2.79 · D +0.27 #350 Nate Ament (MIL) · LEBRON -2.48 · O -1.54 · D -0.93 #349 Kyshawn George (WAS) · LEBRON -2.46 · O -1.21 · D -1.24 #348 Darius Garland (LAC) · LEBRON -2.44 · O +0.23 · D -2.68 #347 Ja'Kobe Walter (TOR) · LEBRON -2.43 · O -1.29 · D -1.14 #346 Herbert Jones (NOP) · LEBRON -2.43 · O -2.93 · D +0.51 #345 Keegan Murray (SAC) · LEBRON -2.39 · O -2.23 · D -0.16 #344 Kyle Kuzma (MIL) · LEBRON -2.35 · O -1.09 · D -1.26 #343 Isaac Okoro (CHI) · LEBRON -2.32 · O -0.88 · D -1.44 #342 Bogdan Bogdanović (HOU) · LEBRON -2.29 · O -1.23 · D -1.06 #341 Mikel Brown Jr. (BKN) · LEBRON -2.23 · O -0.27 · D -1.96 #340 Saddiq Bey (NOP) · LEBRON -2.15 · O +0.22 · D -2.37 #339 Bennedict Mathurin (NOP) · LEBRON -2.13 · O -1.13 · D -0.99 #338 Ryan Conwell (MIA) · LEBRON -2.11 · O -0.51 · D -1.60 #337 Darius Acuff Jr. (SAC) · LEBRON -2.11 · O +0.02 · D -2.13 #336 Jamison Battle (TOR) · LEBRON -2.07 · O -0.96 · D -1.12 #335 Spencer Jones (DEN) · LEBRON -2.07 · O -1.63 · D -0.44 #334 AJ Green (MIL) · LEBRON -2.03 · O -1.12 · D -0.91 #333 Matas Buzelis (CHI) · LEBRON -1.99 · O -0.42 · D -1.57 #332 Max Christie (DAL) · LEBRON -1.97 · O -1.62 · D -0.35 #331 Bilal Coulibaly (WAS) · LEBRON -1.95 · O -2.76 · D +0.81 #330 Jaime Jaquez Jr. (MIL) · LEBRON -1.92 · O -0.18 · D -1.74 #329 Ryan Rollins (MIL) · LEBRON -1.91 · O -1.25 · D -0.66 #328 Marcus Sasser (DAL) · LEBRON -1.80 · O -1.19 · D -0.62 #327 Jeremiah Fears (NOP) · LEBRON -1.78 · O -0.13 · D -1.65 #326 Jordan Walsh (BOS) · LEBRON -1.76 · O -2.20 · D +0.44 #325 Bub Carrington (WAS) · LEBRON -1.76 · O -1.30 · D -0.45 #324 Micah Peavy (OKC) · LEBRON -1.75 · O -1.66 · D -0.09 #323 DeMar DeRozan (DEN) · LEBRON -1.71 · O -0.33 · D -1.38 #322 John Collins (DET) · LEBRON -1.70 · O -1.84 · D +0.14 #321 Ace Bailey (UTA) · LEBRON -1.69 · O -1.55 · D -0.14 #320 Kevin Huerter (DET) · LEBRON -1.63 · O -1.62 · D -0.01 #319 Svi Mykhailiuk (UTA) · LEBRON -1.63 · O -1.90 · D +0.27 #318 Kingston Flemings (ATL) · LEBRON -1.61 · O -2.04 · D +0.43 #317 Royce O'Neale (CHA) · LEBRON -1.61 · O -2.17 · D +0.56 #316 Derrick Jones Jr. (LAC) · LEBRON -1.58 · O -1.92 · D +0.33 #315 Dejounte Murray (NOP) · LEBRON -1.56 · O -0.82 · D -0.73 #314 Jalen Green (PHX) · LEBRON -1.55 · O -0.82 · D -0.73 #313 Sion James (CHA) · LEBRON -1.53 · O -2.46 · D +0.94 #312 Trey Murphy III (NOP) · LEBRON -1.51 · O -0.27 · D -1.24 #311 AJ Dybantsa (WAS) · LEBRON -1.51 · O -0.41 · D -1.10 #310 Karlo Matković (NOP) · LEBRON -1.51 · O -1.68 · D +0.18 #309 Josh Okogie (UTA) · LEBRON -1.50 · O -2.26 · D +0.75 #308 Dillon Brooks (PHX) · LEBRON -1.50 · O -0.67 · D -0.83 #307 Kentavious Caldwell-Pope (PHI) · LEBRON -1.48 · O -0.88 · D -0.61 #306 Jared McCain (OKC) · LEBRON -1.47 · O -0.15 · D -1.31 #305 Luguentz Dort (ATL) · LEBRON -1.46 · O -1.40 · D -0.06 #304 Quinten Post (MEM) · LEBRON -1.46 · O -1.06 · D -0.40 #303 Noah Clowney (BKN) · LEBRON -1.45 · O -1.18 · D -0.27 #302 Rui Hachimura (LAC) · LEBRON -1.41 · O -0.95 · D -0.46 #301 Toumani Camara (POR) · LEBRON -1.40 · O -1.51 · D +0.11 #300 Josh Dix (OKC) · LEBRON -1.39 · O -1.46 · D +0.07 #299 Jamal Cain (ORL) · LEBRON -1.37 · O -2.29 · D +0.92 #298 Patrick Williams (CHI) · LEBRON -1.36 · O -1.00 · D -0.36 #297 Gradey Dick (LAC) · LEBRON -1.33 · O -1.19 · D -0.14 #296 Will Richard (GSW) · LEBRON -1.33 · O -0.83 · D -0.49 #295 Alex Sarr (WAS) · LEBRON -1.32 · O -1.64 · D +0.32 #294 Harrison Barnes (SAS) · LEBRON -1.31 · O -0.50 · D -0.82 #293 Tristan da Silva (ORL) · LEBRON -1.30 · O -0.80 · D -0.51 #292 Sidy Cissoko (POR) · LEBRON -1.28 · O -1.74 · D +0.46 #291 Julius Randle (BKN) · LEBRON -1.27 · O +1.03 · D -2.30 #290 Moritz Wagner (BKN) · LEBRON -1.27 · O -0.79 · D -0.48 #289 Kobe Sanders (LAC) · LEBRON -1.25 · O -0.69 · D -0.56 #288 Anfernee Simons (PHI) · LEBRON -1.22 · O +1.11 · D -2.33 #287 Mikal Bridges (NYK) · LEBRON -1.21 · O -1.71 · D +0.51 #286 Myles Turner (MIL) · LEBRON -1.21 · O -2.46 · D +1.25 #285 Brice Sensabaugh (UTA) · LEBRON -1.20 · O -1.14 · D -0.06 #284 Deandre Ayton (WAS) · LEBRON -1.19 · O -1.31 · D +0.12 #283 Peyton Watson (CLE) · LEBRON -1.18 · O -1.49 · D +0.32 #282 Jerami Grant (MEM) · LEBRON -1.17 · O -0.84 · D -0.33 #281 Zach LaVine (SAC) · LEBRON -1.15 · O -0.68 · D -0.47 #280 Mike Conley (BOS) · LEBRON -1.13 · O -0.88 · D -0.26 #279 Jock Landale (ATL) · LEBRON -1.13 · O -1.04 · D -0.09 #278 Danny Wolf (BKN) · LEBRON -1.13 · O -0.59 · D -0.54 #277 Georges Niang (GSW) · LEBRON -1.12 · O -1.26 · D +0.14 #276 Jalen Suggs (ORL) · LEBRON -1.12 · O -1.57 · D +0.45 #275 Trevon Brazile (DEN) · LEBRON -1.11 · O -1.18 · D +0.07 #274 Chaney Johnson (BKN) · LEBRON -1.11 · O -1.31 · D +0.20 #273 Precious Achiuwa (SAC) · LEBRON -1.09 · O -2.72 · D +1.63 #272 Craig Porter Jr. (CLE) · LEBRON -1.09 · O -0.98 · D -0.10 #271 Morez Johnson (DAL) · LEBRON -1.05 · O -1.29 · D +0.24 #270 P.J. Washington (DAL) · LEBRON -1.05 · O -1.24 · D +0.19 #269 Walter Clayton Jr. (DAL) · LEBRON -1.04 · O -0.35 · D -0.69 #268 Quentin Grimes (LAL) · LEBRON -1.04 · O -0.45 · D -0.60 #267 Jaylin Williams (OKC) · LEBRON -1.04 · O -1.07 · D +0.03 #266 Dennis Schröder (CHA) · LEBRON -1.03 · O -1.25 · D +0.22 #265 Miles McBride (NYK) · LEBRON -1.03 · O -0.58 · D -0.44 #264 Mitchell Robinson (BOS) · LEBRON -1.01 · O -1.99 · D +0.98 #263 Jake LaRavia (LAL) · LEBRON -1.00 · O -1.66 · D +0.66 #262 Michael Porter Jr. (BKN) · LEBRON -0.98 · O +0.51 · D -1.49 #261 Asa Newell (ATL) · LEBRON -0.98 · O -1.04 · D +0.06 #260 Keon Ellis (BKN) · LEBRON -0.97 · O -1.55 · D +0.58 #259 Kasparas Jakučionis (MIL) · LEBRON -0.97 · O -0.04 · D -0.92 #258 Brayden Burries (MIL) · LEBRON -0.97 · O +0.15 · D -1.12 #257 Luke Kennard (PHX) · LEBRON -0.96 · O +0.91 · D -1.86 #256 Keaton Wagler (LAC) · LEBRON -0.94 · O +0.34 · D -1.28 #255 Ziaire Williams (LAL) · LEBRON -0.94 · O -0.38 · D -0.56 #254 Hugo González (BOS) · LEBRON -0.93 · O -1.42 · D +0.49 #253 Clint Capela (HOU) · LEBRON -0.92 · O -0.95 · D +0.04 #252 Collin Murray-Boyles (TOR) · LEBRON -0.92 · O -1.51 · D +0.59 #251 Jakob Poeltl (TOR) · LEBRON -0.91 · O -1.96 · D +1.04 #250 Caleb Martin (DAL) · LEBRON -0.91 · O -0.86 · D -0.05 #249 Kris Dunn (LAC) · LEBRON -0.89 · O -1.75 · D +0.86 #248 Darryn Peterson (UTA) · LEBRON -0.89 · O -0.46 · D -0.43 #247 Vít Krejčí (POR) · LEBRON -0.88 · O -0.71 · D -0.18 #246 Andrew Wiggins (MIA) · LEBRON -0.88 · O -0.81 · D -0.07 #245 Josh Giddey (CHI) · LEBRON -0.88 · O +0.72 · D -1.60 #244 Tyrese Proctor (CLE) · LEBRON -0.88 · O +0.35 · D -1.22 #243 Daniss Jenkins (DET) · LEBRON -0.87 · O -0.15 · D -0.72 #242 RJ Barrett (TOR) · LEBRON -0.84 · O +0.76 · D -1.60 #241 Naji Marshall (DAL) · LEBRON -0.84 · O -0.60 · D -0.24 #240 Sergio De Larrea (DAL) · LEBRON -0.84 · O -0.53 · D -0.31 #239 Oso Ighodaro (PHX) · LEBRON -0.84 · O -2.24 · D +1.40 #238 Jalen Duren (DET) · LEBRON -0.83 · O -0.08 · D -0.75 #237 Zaccharie Risacher (DAL) · LEBRON -0.82 · O -1.41 · D +0.59 #236 Javonte Green (DET) · LEBRON -0.82 · O -1.32 · D +0.50 #235 Jayson Kent (POR) · LEBRON -0.82 · O -0.79 · D -0.03 #234 Khris Middleton (WAS) · LEBRON -0.82 · O -1.09 · D +0.28 #233 Jaylen Clark (MIN) · LEBRON -0.81 · O -0.35 · D -0.46 #232 Scotty Pippen Jr. (MEM) · LEBRON -0.80 · O -0.49 · D -0.31 #231 Dean Wade (PHI) · LEBRON -0.80 · O -1.30 · D +0.50 #230 Naz Reid (CHA) · LEBRON -0.80 · O -0.69 · D -0.11 #229 Landry Shamet (NYK) · LEBRON -0.78 · O -0.21 · D -0.57 #228 Zuby Ejiofor (ATL) · LEBRON -0.78 · O -0.72 · D -0.06 #227 Trae Young (WAS) · LEBRON -0.77 · O +0.64 · D -1.41 #226 Kawhi Leonard (TOR) · LEBRON -0.75 · O -0.45 · D -0.30 #225 Derik Queen (NOP) · LEBRON -0.74 · O -0.95 · D +0.21 #224 Nikola Topić (OKC) · LEBRON -0.74 · O -0.93 · D +0.19 #223 Grayson Allen (CHA) · LEBRON -0.73 · O -0.52 · D -0.21 #222 Norman Powell (CHI) · LEBRON -0.72 · O +1.18 · D -1.90 #221 Bennett Stirtz (OKC) · LEBRON -0.72 · O -0.81 · D +0.09 #220 Marcus Smart (HOU) · LEBRON -0.72 · O -1.10 · D +0.38 #219 Jamal Shead (TOR) · LEBRON -0.72 · O -0.11 · D -0.61 #218 Isaiah Joe (DET) · LEBRON -0.69 · O +0.24 · D -0.94 #217 Aaron Nesmith (IND) · LEBRON -0.69 · O -1.21 · D +0.52 #216 Zion Williamson (NOP) · LEBRON -0.69 · O +0.65 · D -1.33 #215 Ousmane Dieng (MIL) · LEBRON -0.67 · O -0.79 · D +0.12 #214 Dominick Barlow (PHI) · LEBRON -0.67 · O -0.34 · D -0.33 #213 Nolan Traore (BKN) · LEBRON -0.67 · O +0.43 · D -1.10 #212 Santi Aldama (DAL) · LEBRON -0.65 · O -0.26 · D -0.39 #211 Ja Morant (POR) · LEBRON -0.64 · O +0.19 · D -0.84 #210 Keyonte George (UTA) · LEBRON -0.63 · O +0.39 · D -1.02 #209 Steven Adams (HOU) · LEBRON -0.62 · O -0.29 · D -0.33 #208 Larry Nance Jr. (IND) · LEBRON -0.62 · O -1.44 · D +0.82 #207 Allen Graves (TOR) · LEBRON -0.60 · O -0.78 · D +0.19 #206 Cason Wallace (OKC) · LEBRON -0.59 · O -0.46 · D -0.13 #205 Aaron Wiggins (ATL) · LEBRON -0.58 · O -0.58 · D -0.00 #204 Gary Trent Jr. (MIL) · LEBRON -0.57 · O -0.75 · D +0.19 #203 Tyler Herro (MIL) · LEBRON -0.56 · O +1.82 · D -2.38 #202 Max Strus (LAC) · LEBRON -0.56 · O +0.05 · D -0.61 #201 Riley Minix (CLE) · LEBRON -0.52 · O -0.38 · D -0.15 #200 Jarace Walker (IND) · LEBRON -0.51 · O -1.20 · D +0.69 #199 Nic Claxton (CHI) · LEBRON -0.50 · O -0.72 · D +0.22 #198 Immanuel Quickley (TOR) · LEBRON -0.49 · O +0.81 · D -1.29 #197 GG Jackson (MEM) · LEBRON -0.47 · O -0.41 · D -0.06 #196 Brandon Miller (CHA) · LEBRON -0.47 · O +0.76 · D -1.24 #195 Draymond Green (GSW) · LEBRON -0.47 · O -2.22 · D +1.75 #194 Kobe Brown (IND) · LEBRON -0.46 · O -0.98 · D +0.52 #193 Desmond Bane (ORL) · LEBRON -0.46 · O -0.70 · D +0.25 #192 Terance Mann (BKN) · LEBRON -0.46 · O -0.87 · D +0.41 #191 Jordan Hawkins (CHI) · LEBRON -0.45 · O +0.31 · D -0.76 #190 Quenton Jackson (IND) · LEBRON -0.42 · O -1.09 · D +0.67 #189 Jarred Vanderbilt (LAL) · LEBRON -0.42 · O -0.39 · D -0.03 #188 Brook Lopez (LAC) · LEBRON -0.41 · O -0.30 · D -0.12 #187 Moussa Diabate (CHA) · LEBRON -0.40 · O -1.11 · D +0.71 #186 Obi Toppin (IND) · LEBRON -0.38 · O +0.65 · D -1.03 #185 Zach Collins (CHI) · LEBRON -0.38 · O -0.38 · D -0.00 #184 Reed Sheppard (HOU) · LEBRON -0.37 · O +0.83 · D -1.20 #183 Ronald Holland II (DET) · LEBRON -0.36 · O -0.47 · D +0.11 #182 Corey Kispert (ATL) · LEBRON -0.36 · O +0.15 · D -0.50 #181 Wendell Carter Jr. (ORL) · LEBRON -0.35 · O -1.95 · D +1.60 #180 Meleek Thomas (CLE) · LEBRON -0.33 · O +0.89 · D -1.22 #179 Adem Bona (PHI) · LEBRON -0.33 · O -0.81 · D +0.48 #178 Jaylon Tyson (CLE) · LEBRON -0.33 · O +0.14 · D -0.47 #177 Mario Hezonja (CLE) · LEBRON -0.32 · O +0.68 · D -0.99 #176 Jericho Sims (MIL) · LEBRON -0.30 · O -1.23 · D +0.93 #175 Baylor Scheierman (BOS) · LEBRON -0.29 · O -0.97 · D +0.68 #174 Egor Dëmin (BKN) · LEBRON -0.27 · O +0.28 · D -0.55 #173 Andrew Nembhard (IND) · LEBRON -0.25 · O +0.30 · D -0.54 #172 Chris Youngblood (POR) · LEBRON -0.24 · O -0.19 · D -0.05 #171 Buddy Hield (CHI) · LEBRON -0.23 · O +0.99 · D -1.22 #170 Nique Clifford (OKC) · LEBRON -0.22 · O -0.94 · D +0.71 #169 Christian Anderson (CHA) · LEBRON -0.22 · O -0.38 · D +0.16 #168 Anthony Black (ORL) · LEBRON -0.21 · O -1.57 · D +1.36 #167 Brandin Podziemski (GSW) · LEBRON -0.19 · O -0.89 · D +0.70 #166 Luke Kornet (SAS) · LEBRON -0.17 · O -0.90 · D +0.73 #165 Chet Holmgren (OKC) · LEBRON -0.17 · O -0.17 · D -0.00 #164 Kelly Oubre Jr. (IND) · LEBRON -0.16 · O -0.58 · D +0.42 #163 Jalen Williams (OKC) · LEBRON -0.15 · O -0.29 · D +0.14 #162 Cameron Johnson (DEN) · LEBRON -0.15 · O +0.51 · D -0.65 #161 Isaiah Collier (UTA) · LEBRON -0.15 · O -0.82 · D +0.67 #160 Scottie Barnes (TOR) · LEBRON -0.14 · O -0.01 · D -0.13 #159 Yanic Konan Niederhäuser (LAC) · LEBRON -0.14 · O -0.45 · D +0.31 #158 Nikola Jović (MIA) · LEBRON -0.13 · O -0.62 · D +0.48 #157 Kel'el Ware (MIL) · LEBRON -0.13 · O -0.23 · D +0.10 #156 Khaman Maluach (PHX) · LEBRON -0.13 · O -0.95 · D +0.83 #155 Isaiah Stewart (MEM) · LEBRON -0.12 · O -0.03 · D -0.09 #154 Tim Hardaway Jr. (MIA) · LEBRON -0.11 · O -0.53 · D +0.43 #153 CJ McCollum (ATL) · LEBRON -0.06 · O -0.31 · D +0.26 #152 Terrence Shannon Jr. (MIN) · LEBRON -0.05 · O +0.47 · D -0.52 #151 Jarrett Allen (CLE) · LEBRON -0.05 · O -0.07 · D +0.03 #150 Jaylen Wells (MEM) · LEBRON -0.04 · O -0.19 · D +0.15 #149 Jay Huff (IND) · LEBRON -0.04 · O -0.96 · D +0.92 #148 Noa Essengue (CHI) · LEBRON -0.01 · O -0.22 · D +0.21 #147 Jaron Pierre Jr. (NOP) · LEBRON -0.00 · O -0.17 · D +0.17 #146 Trendon Watford (NOP) · LEBRON +0.02 · O -0.47 · D +0.49 #145 Domantas Sabonis (SAC) · LEBRON +0.02 · O -0.33 · D +0.36 #144 Yaxel Lendeborg (GSW) · LEBRON +0.03 · O -0.02 · D +0.05 #143 Kris Murray (MEM) · LEBRON +0.04 · O -0.63 · D +0.67 #142 Trey Lyles (MIN) · LEBRON +0.04 · O -0.48 · D +0.52 #141 Anthony Edwards (MIN) · LEBRON +0.06 · O +1.03 · D -0.97 #140 Kenrich Williams (OKC) · LEBRON +0.07 · O -0.21 · D +0.28 #139 Ryan Dunn (PHX) · LEBRON +0.07 · O -0.82 · D +0.89 #138 Jevon Carter (ORL) · LEBRON +0.07 · O -0.73 · D +0.81 #137 Gary Payton II (GSW) · LEBRON +0.10 · O -0.65 · D +0.74 #136 Caleb Wilson (CHI) · LEBRON +0.13 · O +0.78 · D -0.64 #135 Taylor Hendricks (MEM) · LEBRON +0.13 · O +0.49 · D -0.36 #134 Duncan Robinson (DET) · LEBRON +0.14 · O +1.48 · D -1.34 #133 Collin Sexton (LAL) · LEBRON +0.15 · O +1.71 · D -1.56 #132 Matisse Thybulle (LAL) · LEBRON +0.16 · O -1.82 · D +1.98 #131 Pelle Larsson (MIA) · LEBRON +0.16 · O -0.81 · D +0.97 #130 Jabari Smith Jr. (HOU) · LEBRON +0.17 · O -0.02 · D +0.19 #129 Bobby Portis (MIA) · LEBRON +0.18 · O -0.03 · D +0.21 #128 Aaron Gordon (DEN) · LEBRON +0.19 · O +0.13 · D +0.06 #127 Devin Booker (PHX) · LEBRON +0.20 · O +1.59 · D -1.39 #126 Ajay Mitchell (OKC) · LEBRON +0.21 · O +0.68 · D -0.47 #125 Norchad Omier (CLE) · LEBRON +0.22 · O -0.06 · D +0.27 #124 DeAndre Jordan (NOP) · LEBRON +0.23 · O -0.28 · D +0.51 #123 Tobe Awaka (CHI) · LEBRON +0.25 · O +0.04 · D +0.21 #122 Charles Bassey (GSW) · LEBRON +0.25 · O -0.40 · D +0.66 #121 Jase Richardson (ORL) · LEBRON +0.26 · O -1.45 · D +1.71 #120 Collin Gillespie (PHX) · LEBRON +0.27 · O +0.76 · D -0.49 #119 Ivica Zubac (IND) · LEBRON +0.27 · O -0.22 · D +0.49 #118 Nikola Vučević (ORL) · LEBRON +0.28 · O -0.64 · D +0.92 #117 Luka Garza (BOS) · LEBRON +0.28 · O +0.50 · D -0.22 #116 Leonard Miller (CHI) · LEBRON +0.29 · O +0.28 · D +0.01 #115 Paul Reed (DET) · LEBRON +0.29 · O -0.51 · D +0.80 #114 Sam Merrill (CLE) · LEBRON +0.31 · O +0.59 · D -0.28 #113 Aday Mara (OKC) · LEBRON +0.32 · O -0.97 · D +1.28 #112 Mo Bamba (UTA) · LEBRON +0.34 · O -1.31 · D +1.65 #111 Evan Mobley (CLE) · LEBRON +0.35 · O +0.95 · D -0.60 #110 Olivier-Maxence Prosper (MEM) · LEBRON +0.35 · O +1.01 · D -0.67 #109 Tari Eason (HOU) · LEBRON +0.36 · O -0.61 · D +0.97 #108 Gui Santos (GSW) · LEBRON +0.36 · O -0.45 · D +0.81 #107 Ryan Kalkbrenner (CHA) · LEBRON +0.39 · O -1.30 · D +1.69 #106 T.J. McConnell (IND) · LEBRON +0.40 · O +0.04 · D +0.35 #105 Jaxson Hayes (UTA) · LEBRON +0.40 · O -2.07 · D +2.48 #104 Klay Thompson (MIA) · LEBRON +0.42 · O +1.11 · D -0.70 #103 Grant Nelson (BKN) · LEBRON +0.43 · O -0.01 · D +0.44 #102 Amen Thompson (HOU) · LEBRON +0.45 · O +0.61 · D -0.16 #101 Jabari Walker (PHI) · LEBRON +0.46 · O +0.80 · D -0.34 #100 Isaiah Jackson (LAC) · LEBRON +0.46 · O -0.58 · D +1.04 #99 VJ Edgecombe (PHI) · LEBRON +0.47 · O +0.69 · D -0.22 #98 Rudy Gobert (MIN) · LEBRON +0.48 · O -2.03 · D +2.52 #97 Keldon Johnson (SAS) · LEBRON +0.50 · O +0.26 · D +0.24 #96 Javon Small (MEM) · LEBRON +0.51 · O +1.60 · D -1.09 #95 Sandro Mamukelashvili (LAL) · LEBRON +0.53 · O +0.32 · D +0.21 #94 Jaylen Brown (PHI) · LEBRON +0.54 · O +1.87 · D -1.34 #93 Brandon Ingram (LAC) · LEBRON +0.55 · O +0.22 · D +0.33 #92 Anthony Davis (WAS) · LEBRON +0.56 · O +0.82 · D -0.26 #91 Julian Champagnie (SAS) · LEBRON +0.57 · O +0.14 · D +0.43 #90 Pete Nance (MIL) · LEBRON +0.58 · O -0.03 · D +0.61 #89 Paolo Banchero (ORL) · LEBRON +0.60 · O -0.04 · D +0.64 #88 Jordan Poole (NOP) · LEBRON +0.61 · O +0.81 · D -0.20 #87 Leaky Black (SAC) · LEBRON +0.61 · O -1.12 · D +1.73 #86 LJ Cryer (GSW) · LEBRON +0.61 · O +1.55 · D -0.94 #85 Alex Morales (ORL) · LEBRON +0.62 · O -0.77 · D +1.39 #84 Payton Pritchard (BOS) · LEBRON +0.62 · O +1.01 · D -0.39 #83 James Harden (CLE) · LEBRON +0.62 · O +1.97 · D -1.35 #82 Yves Missi (NOP) · LEBRON +0.63 · O -0.50 · D +1.13 #81 Jalen Slawson (IND) · LEBRON +0.64 · O -0.84 · D +1.47 #80 Jonathan Kuminga (MIN) · LEBRON +0.64 · O -0.59 · D +1.23 #79 Sam Hauser (BOS) · LEBRON +0.64 · O -0.05 · D +0.69 #78 Robert Williams III (POR) · LEBRON +0.68 · O -0.68 · D +1.36 #77 Jaren Jackson Jr. (UTA) · LEBRON +0.70 · O +0.10 · D +0.60 #76 Braden Smith (IND) · LEBRON +0.71 · O -0.37 · D +1.08 #75 Thomas Bryant (CLE) · LEBRON +0.74 · O +0.83 · D -0.10 #74 Hannes Steinbach (CHA) · LEBRON +0.74 · O -0.49 · D +1.23 #73 Justin Champagnie (WAS) · LEBRON +0.77 · O -0.01 · D +0.78 #72 Grant Williams (CHA) · LEBRON +0.77 · O -0.23 · D +1.01 #71 De'Anthony Melton (GSW) · LEBRON +0.83 · O -0.61 · D +1.43 #70 Joan Beringer (MIN) · LEBRON +0.83 · O -1.09 · D +1.92 #69 Bones Hyland (MIN) · LEBRON +0.84 · O +1.93 · D -1.09 #68 Brandon Williams (GSW) · LEBRON +0.86 · O +0.20 · D +0.66 #67 Lauri Markkanen (UTA) · LEBRON +0.86 · O +1.11 · D -0.25 #66 Josh Hart (NYK) · LEBRON +0.88 · O -0.62 · D +1.50 #65 Al Horford (GSW) · LEBRON +0.91 · O -1.07 · D +1.98 #64 Nickeil Alexander-Walker (ATL) · LEBRON +0.92 · O +1.12 · D -0.21 #63 Jrue Holiday (POR) · LEBRON +0.93 · O +1.21 · D -0.28 #62 Onyeka Okongwu (ATL) · LEBRON +0.95 · O -0.38 · D +1.33 #61 Daniel Gafford (DAL) · LEBRON +0.96 · O -0.98 · D +1.94 #60 Ayo Dosunmu (MIN) · LEBRON +0.96 · O +0.10 · D +0.87 #59 Goga Bitadze (ORL) · LEBRON +0.97 · O -1.13 · D +2.10 #58 Tyrese Maxey (PHI) · LEBRON +1.02 · O +2.92 · D -1.90 #57 Austin Reaves (LAL) · LEBRON +1.06 · O +1.37 · D -0.31 #56 Tidjane Salaun (CHA) · LEBRON +1.07 · O -0.39 · D +1.46 #55 Jalen Smith (CHI) · LEBRON +1.08 · O +1.71 · D -0.64 #54 Pascal Siakam (IND) · LEBRON +1.10 · O +1.17 · D -0.07 #53 Donovan Mitchell (CLE) · LEBRON +1.13 · O +2.94 · D -1.81 #52 LeBron James (PHI) · LEBRON +1.15 · O +1.62 · D -0.47 #51 Jalen Johnson (ATL) · LEBRON +1.16 · O +0.49 · D +0.67 #50 Day'Ron Sharpe (BKN) · LEBRON +1.19 · O +1.10 · D +0.09 #49 LaMelo Ball (MIN) · LEBRON +1.21 · O +0.55 · D +0.66 #48 OG Anunoby (NYK) · LEBRON +1.25 · O +0.31 · D +0.94 #47 Zach Edey (MEM) · LEBRON +1.28 · O -0.56 · D +1.84 #46 Neemias Queta (BOS) · LEBRON +1.29 · O -0.38 · D +1.67 #45 Christian Braun (DEN) · LEBRON +1.29 · O +0.76 · D +0.53 #44 Cameron Boozer (MEM) · LEBRON +1.38 · O +1.25 · D +0.14 #43 Jaden McDaniels (MIN) · LEBRON +1.40 · O -0.05 · D +1.45 #42 Jordan Goodwin (PHX) · LEBRON +1.41 · O +1.74 · D -0.33 #41 Tyrese Haliburton (IND) · LEBRON +1.43 · O +1.12 · D +0.31 #40 Kyrie Irving (DAL) · LEBRON +1.48 · O +2.42 · D -0.94 #39 Derrick White (BOS) · LEBRON +1.53 · O +0.67 · D +0.86 #38 Isaiah Hartenstein (OKC) · LEBRON +1.54 · O -0.22 · D +1.76 #37 Kevin Durant (HOU) · LEBRON +1.69 · O +1.36 · D +0.33 #36 Joel Embiid (PHI) · LEBRON +1.70 · O +1.76 · D -0.06 #35 Coby White (CHA) · LEBRON +1.71 · O +1.44 · D +0.27 #34 Devin Vassell (SAS) · LEBRON +1.71 · O +0.59 · D +1.12 #33 Miles Bridges (PHX) · LEBRON +1.71 · O +1.09 · D +0.63 #32 Tre Jones (CHI) · LEBRON +1.73 · O +2.67 · D -0.94 #31 Fred VanVleet (HOU) · LEBRON +1.77 · O +1.52 · D +0.26 #30 Cam Spencer (MEM) · LEBRON +1.80 · O +2.26 · D -0.46 #29 Ausar Thompson (DET) · LEBRON +1.80 · O -0.23 · D +2.03 #28 Jalen Brunson (NYK) · LEBRON +1.81 · O +3.16 · D -1.35 #27 Alex Caruso (OKC) · LEBRON +1.84 · O +0.45 · D +1.39 #26 Franz Wagner (ORL) · LEBRON +1.92 · O +0.56 · D +1.36 #25 Damian Lillard (POR) · LEBRON +1.93 · O +2.62 · D -0.68 #24 Davion Mitchell (MIA) · LEBRON +2.01 · O +1.78 · D +0.23 #23 Deni Avdija (POR) · LEBRON +2.05 · O +2.01 · D +0.04 #22 Shai Gilgeous-Alexander (OKC) · LEBRON +2.10 · O +4.09 · D -1.99 #21 Walker Kessler (LAL) · LEBRON +2.23 · O +0.25 · D +1.98 #20 Stephon Castle (SAS) · LEBRON +2.24 · O +2.15 · D +0.08 #19 Dylan Harper (SAS) · LEBRON +2.36 · O +1.87 · D +0.49 #18 Jamal Murray (DEN) · LEBRON +2.40 · O +2.92 · D -0.53 #17 Cedric Coward (MEM) · LEBRON +2.50 · O +1.94 · D +0.56 #16 De'Aaron Fox (SAS) · LEBRON +2.55 · O +1.26 · D +1.29 #15 Donovan Clingan (POR) · LEBRON +2.56 · O +0.21 · D +2.35 #14 Ty Jerome (MEM) · LEBRON +2.77 · O +3.42 · D -0.65 #13 Cade Cunningham (DET) · LEBRON +2.78 · O +3.08 · D -0.30 #12 Alperen Sengun (HOU) · LEBRON +2.83 · O +3.04 · D -0.20 #11 Dyson Daniels (ATL) · LEBRON +2.90 · O +0.26 · D +2.64 #10 Paul George (BOS) · LEBRON +3.06 · O +2.05 · D +1.01 #9 Cooper Flagg (DAL) · LEBRON +3.31 · O +2.89 · D +0.42 #8 Stephen Curry (GSW) · LEBRON +3.48 · O +3.50 · D -0.01 #7 Bam Adebayo (MIA) · LEBRON +3.58 · O +2.19 · D +1.40 #6 Jayson Tatum (BOS) · LEBRON +4.12 · O +3.44 · D +0.68 #5 Nikola Jokić (DEN) · LEBRON +4.13 · O +3.68 · D +0.46 #4 Karl-Anthony Towns (NYK) · LEBRON +4.44 · O +2.69 · D +1.76 #3 Giannis Antetokounmpo (MIA) · LEBRON +5.28 · O +3.89 · D +1.39 #2 Luka Dončić (LAL) · LEBRON +5.36 · O +5.55 · D -0.19 #1 Victor Wembanyama (SAS) · LEBRON +9.43 · O +5.90 · D +3.52 Victor Wembanyama Luka Dončić Giannis Antetokounmpo Karl-Anthony Towns Nikola Jokić Jayson Tatum Bam Adebayo Stephen Curry Cooper Flagg Paul George Dyson Daniels Alperen Sengun Cade Cunningham Ty Jerome Donovan Clingan De'Aaron Fox Cedric Coward Jamal Murray Dylan Harper Stephon Castle Walker Kessler Shai Gilgeous-Alexander Deni Avdija Davion Mitchell Damian Lillard Franz Wagner Alex Caruso Jalen Brunson Ausar Thompson Cam Spencer

Or, non seulement Victor Wembanyama domine le classement du D-LEBRON (+3.52), mais il domine également celui du O-LEBRON (+5.90), devant Luka Doncic (+5.55) ! Avec un LEBRON total de +9.43, le Français est ainsi très largement détaché du reste de la ligue selon cet indicateur.

Ce n’est évidemment qu’une statistique avancée parmi d’autres, avec ses limites, particulièrement sur un échantillon d’une vingtaine de matchs. Mais elle illustre à quel point l’impact offensif du Français a pris une autre dimension, alors que personne ne semble en mesure de rivaliser avec lui sur le plan défensif.

Giannis Antetokounmpo, le troisième homme

Derrière les deux hommes, c’est Giannis Antetokounmpo qui semble avoir les arguments les plus solides pour se mêler à la course au MVP. Après un début de saison compliqué collectivement, le Grec a trouvé son rythme à Miami, et il affiche toujours cette efficacité redoutable près du cercle, avec plus de 60 % de réussite aux tirs.

La remontée du Heat lui a d’ailleurs permis de grimper à la troisième place de la dernière « Course au MVP » de NBA.com. Reste à voir jusqu’où il pourra emmener sa nouvelle équipe à l’Est.

Et quid de Nikola Jokic ? Le Serbe nous a tellement habitués à des standards improbables que ses 24.6 points, 10.9 rebonds et 8.9 passes de moyenne paraissent presque décevants. Il est moins adroit que la saison dernière, notamment de loin, mais il a toujours une influence énorme sur le jeu des Nuggets. Et Denver a encore une belle marge de progression, notamment si l’équilibre défensif du groupe s’améliore…

C’est surtout Shai Gilgeous-Alexander qui fait pour le moment les frais du recul collectif de son équipe, évidemment lié aux blessures. Le double MVP en titre tourne toujours à plus de 32 points de moyenne, mais le Thunder reste sur trois revers consécutifs et semble trop amoindri pour rester dans les hauteurs de l’Ouest.

Karl-Anthony Towns, l’invité surprise ?

Pour compléter notre Top 5, Alperen Sengun est une option particulièrement solide, alors que les Rockets sont solides et que le Turc a pris les commandes de l’attaque de Houston, malgré la présence de Kevin Durant.

Mais Karl-Anthony Towns mérite également qu’on s’attarde sur son début de saison. Le meilleur rebondeur de la ligue (13.6 prises par match) a enchaîné 17 double-doubles depuis la reprise, tout en affichant plus de 41 % de réussite à 3-points. Et les champions en titre, après quelques difficultés, restent sur six victoires consécutives.

Son impact est d’ailleurs particulièrement valorisé par le LEBRON, qui le place au quatrième rang de la ligue, devant Nikola Jokic, avec une contribution défensive intéressante pour un joueur dont les qualités de ce côté du terrain ont longtemps été remises en question.

Entre Alperen Sengun, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Maxey, Jayson Tatum ou encore Cade Cunningham, la concurrence était pourtant rude pour intégrer le Top 5 de cette première « Course au MVP » de la saison.

NOTRE TOP 5 DE LA COURSE AU MVP 2026/27

1 – Victor Wembanyama (Spurs)

Bilan : 15 victoires, 4 défaites – 2e à l’Ouest.

Matchs : 18 disputés sur 19 possibles.

Stats : 30.7 pts, 12.5 reb, 3.2 pads, 1.3 int, 3.8 ctr et 2.2 pdb en 30.5 min.

Pourcentages : 54.3% au shoot, dont 31.7% à 3-points, et 77.8% aux lancers.

2 – Luka Doncic (Lakers)

Bilan : 15 victoires, 3 défaites – 1er à l’Ouest.

Matchs : 16 disputés sur 18 possibles.

Stats : 36.6 pts, 6.6 reb, 7.7 pads, 1.8 int, 0.6 ctr et 5.1 pdb en 36.2 min.

Pourcentages : 46.0% au shoot, dont 36.5% à 3-points, et 86.5% aux lancers.

3 – Giannis Antetokounmpo (Heat)

Bilan : 10 victoires, 7 défaites – 6e à l’Est.

Matchs : 16 disputés sur 17 possibles.

Stats : 28.4 pts, 12.7 reb, 5.4 pads, 0.9 int, 1.3 ctr et 3.3 pdb en 32.4 min.

Pourcentages : 60.3% au shoot, dont 23.5% à 3-points, et 65.6% aux lancers.

4 – Nikola Jokic (Nuggets)

Bilan : 10 victoires, 6 défaites – 7e à l’Ouest.

Matchs : 16 disputés sur 16 possibles.

Stats : 24.6 pts, 10.9 reb, 8.9 pads, 1.3 int, 0.9 ctr et 3.4 pdb en 36.9 min.

Pourcentages : 53.0% au shoot, dont 29.9% à 3-points, et 89.7% aux lancers.

5 – Karl-Anthony Towns (Knicks)

Bilan : 12 victoires, 6 défaites – 3e à l’Est.

Matchs : 17 disputés sur 18 possibles.

Stats : 21.2 pts, 13.6 reb, 4.2 pads, 1.0 int, 0.8 ctr et 2.9 pdb en 32.6 min.

Pourcentages : 54.2% au shoot, dont 41.7% à 3-points, et 75.9% aux lancers.



Qui est le MVP du début de saison ?