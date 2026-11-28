Les Hawks vivent un cauchemar à 3-pts en début de rencontre. Particulièrement Nickeil Alexander-Walker, qui enchaîne les ratés. Jayson Tatum, lui, est déjà en forme et conclut le premier quart-temps avec quasiment autant de points (13) que ses adversaires, totalement débordés dans ces douze premières minutes (29-14).

Les Celtics sont mieux dans la partie et pendant un moment, seul Aaron Wiggins a des solutions offensives en deuxième quart-temps. Néanmoins, malgré une domination claire, Boston n’a pas tué le match à la pause (51-39).

Jalen Johnson se charge de donner de l’espoir à ses coéquipiers. Même si, avec les énormes efforts de Neemias Queta sous le cercle (22 rebonds) et un Paul George enfin vivant avec deux paniers primés, les Celtics restent aux commandes. Pour autant, sans faire de bruit et en profitant des espaces en défense et surtout des ballons perdus, les hommes de Quin Snyder remontent. Ils passent même devant juste avant le début du dernier quart-temps (69-70).

Le duel peut enfin commencer mais il démarre avec du retard car, pendant de longues minutes, les deux équipes sont bloquées. Les tirs ratés se multiplient et ce sont finalement les Hawks qui débloquent la situation.

Les troupes de Joe Mazzulla misent, avec réussite, sur le tir de loin pour arracher la victoire mais, comme un symbole, dans les dernières secondes, Jayson Tatum perd encore un ballon bêtement, et les Celtics ne peuvent pas l’emporter. Malgré un dernier panier au buzzer de Derrick White, ils s’inclinent (86-87).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’avance gâchée et les ballons perdus des Celtics. Après une telle entame, Boston pouvait espérer vivre une soirée pas forcément tranquille mais au moins maîtrisée. Sauf qu’avec 23 ballons perdus, ils se tirent des balles dans les pieds. La défense en transition n’a pas été parfaite non plus. Et comme l’adresse à 3-pts a chuté après la pause, ce sont autant de soucis qui n’ont pas été réglés puis bien exploités par leur adversaire. Les hommes de Joe Mazzula peuvent s’en vouloir d’avoir gâché une telle soirée.

– Des Hawks sérieux. Le repos avait été conséquent à Atlanta puisque les joueurs n’avaient plus joué depuis dimanche ! Et ça s’est vu en début de partie, avec une équipe maladroite et débordée. Mais avec sérieux et sans paniquer, les Hawks ont fait le boulot, ont dévoré les espaces laissés par le défenseurs et profité à fond des nombreux ballons perdus pour grignoter leur retard. Cette cinquième victoire d’affilée les place en deuxième position dans la conférence Est.

– Atlanta remporte son groupe, Boston a la « wild card ». C’était une finale et avec cette victoire, les Hawks passent devant les Celtics dans le groupe C. Les deux équipes ont le même bilan (3-1) mais Atlanta a le mérite d’avoir remporté leur affrontement direct. La franchise de Géorgie continue donc l’aventure en étant qualifiée pour le quart de finale. Celle du Massachusetts aussi, en obtenant une « wild card » grâce à leur différence de points très positive.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 105 MIA 108 DET 113 MIL 98 IND 87 PHI 111 TOR 124 BRO 100 BOS 86 ATL 87 MIN 109 MEM 114 PHO 109 DAL 113 SAS 99 LAL 96 UTH 107 DEN 120 LAC 104 NOR 105 POR 116 GSW 94