Troisième victoire en quatre matchs de NBA Cup pour Philadelphie, qui a donné une leçon d’agressivité et de réalisme durant trois quart-temps pour s’imposer sur le parquet d’Indiana. Dans le sillage d’un LeBron James encore en grande forme (21 points, 7 rebonds, 6 passes décisives en 27 minutes) et boostés par le coup de chaud d’Anfernee Simons (19 points à 5/12 de loin, 3 passes décisives en 25 minutes), les Sixers ont agi tel un rouleau compresseur sur des locaux impuissants.

Philly a rapidement pris le dessus, porté par le 3/3 à 3-points de LeBron James et deux coups d’éclat de VJ Edgecombe (7-19). Indiana a répondu par un 9-0, avec l’agressivité du duo Nesmith-Oubre et le 3-points de Jay Huff (20-22), mais les Sixers ont gardé à la main à l’issue des 12 premières minutes, grâce aux 3-points de Joel Embiid et Anfernee Simons (22-30).

Anfernee Simons « on fire »

Lorsque la pression s’est accentuée avec un duo Nembhard-Jackson plus efficace, le dunk féroce ligne de fond d’Obi Toppin et le panier intérieur d’Ivica Zubac pour ramener Indiana à -1 (38-39), Philly a de nouveau trouvé les solutions pour repartir de l’avant. Tyrese Maxey a lancé son match en scorant sept des neuf derniers points de son équipe avant la pause, repoussant les Pacers à 11 longueurs (44-55).

LeBron James a encore montré la voie au retour des vestiaires pour pousser rapidement l’avance à +18 (46-64). Mais c’est surtout les quatre paniers à 3-points d’Anfernee Simons qui ont achevé les Pacers avant même la fin du troisième quart-temps (58-85). L’écart a très vite dépassé les 30 points et Philadelphie a pu finir le boulot sans trembler pour s’imposer 111-87. Un succès qui permet à Philly de se qualifier pour la suite de la NBA Cup, et d’éliminer le Heat et les Knicks !

CE QU’IL FAUT RETENIR

LeBron James encore au front. Après avoir réussi son premier triple-double sous ses nouvelles couleurs, le vétéran de Philly a encore sorti le bleu de chauffe cette nuit pour montrer la voie. Son entame a été sensationnelle avec ses trois paniers à 3-points notamment, et il a su avoir un impact positif constant sur l’attaque des Sixers jusqu’au bout pour finir à 21 points, 7 rebonds et 6 passes décisives en 27 minutes.

Le coup de chaud d’Anfernee Simons. Déjà en vue lors de sa dernière venue à Indianapolis (20 points), l’arrière s’est encore mué en tueur à gages avec son passage de folie dans le troisième quart-temps. Alors qu’il avait été plutôt discret jusque là, le joker de luxe des Sixers a pris feu en assénant quatre paniers à 3-points qui ont réglé le sort du match. Un éclair de génie de plus dans une saison où il excelle dans ce registre.

Le coup de la panne. Les Pacers ont vécu un enfer en attaque en troisième quart-temps. Il a presque fallu un exploit pour inscrire chaque panier, tout ça pour lutter à atteindre péniblement les 14 points en 12 minutes. Handicapé par cette maladresse chronique à 3-points (5/37), Indiana n’a plus revu le jour.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 105 MIA 108 DET 113 MIL 98 IND 87 PHI 111 TOR 124 BRO 100 BOS 86 ATL 87 MIN 109 MEM 114 PHO 109 DAL 113 SAS 99 LAL 96 UTH 107 DEN 120 LAC 104 NOR 105 POR 116 GSW 94