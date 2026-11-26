Après un mois de compétition, LeBron James commence à monter en puissance. Mais tout doucement. Il faut dire qu’il est désormais une vieille machine, avec des kilomètres au compteur, beaucoup, beaucoup plus que quiconque dans l’histoire de la NBA. Il expliquait d’ailleurs récemment que les horaires des matches de Philadelphie, souvent joués tôt dans la journée, perturbaient sa routine et son sommeil.

Et ça, à son âge, ce n’est pas l’idéal. « La différence entre le début de saison et maintenant, c’est que je me sens mieux », livre le « King » après la rencontre gagnée face au Heat. « Je monte en régime. Je vais avoir 42 ans dans un mois donc ça prend un peu plus de temps de monter en puissance. »

Avec 25 points, 12 passes et 10 rebonds contre son ancienne franchise, LeBron James a compilé son premier triple-double de la saison et aussi réalisé son meilleur match aux points. Une perf’ digne de ses belles années.

« Je sais quand je me sens bien au shoot, surtout de loin »

« Mon boulot dans cette équipe n’est pas de dominer chaque match. S’ils ont besoin que je sorte la cape du placard de temps en temps, je peux toujours le faire. Mais ce n’est pas mon travail », analyse-t-il ainsi.

Ce moment, celui où il s’est transformé en superhéros, est arrivé en deuxième quart-temps, quand il a inscrit 14 points de suite, avec plusieurs paniers primés. Parfois très, très lointains. « Je sais quand je me sens bien au shoot, surtout de loin », confirme le quadruple MVP qui est à 8/11 à 3-pts depuis deux rencontres.

Quand Tyrese Maxey a entendu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA dire, après le match, qu’il pouvait sortir sa cape du placard à tout moment, il a crié : « Alors sors-la ». « Il sait quand il doit marquer, quand il doit passer et on va avoir énormément besoin de lui », prévient son jeune coéquipier.

« On sait qu’il a de l’expérience, mais on attend beaucoup de lui et il répond présent. » Il suffit de demander…

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9 2026-27 PHI 15 32.7 48.5 31.6 75.8 0.5 6.5 6.9 6.9 2.1 1.1 2.3 0.6 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.