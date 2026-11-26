Le duel était attendu et pour cause, Philadelphie et Miami font désormais partie des équipes favorites pour se mêler à la course au titre après leurs mercatos respectifs. Pour le premier choc de la saison entre les deux nouveaux mastodontes de la conférence Est, c’est Philadelphie qui a dominé son sujet.

Tyrese Maxey (30 points), LeBron James (25 points, 10 rebonds et 12 passes décisives) mais aussi VJ Edgecombe (18 points) ont parfaitement compensé l’absence de Joel Embiid. Si bien que les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo (32 points, 14 rebonds) n’ont jamais réussi à vraiment inquiéter Philly après le repos.

LeBron James sort le grand jeu !

La raquette du Heat avait pourtant de quoi faire des dégâts en l’absence d’Embiid et les Floridiens ont ainsi profité des approximations de la paire James-Walker pour prendre les devants (12-20). Philadelphie s’en est rapidement remis, repassant même en tête avant la fin du premier acte grâce au coup de boost de Tyrese Maxey (27-26).

Les Sixers ont ensuite réussi un premier écart grâce à un énorme passage de LeBron James, qui a d’abord montré les muscles après avoir enfoncé Simone Fontecchio avec la faute en prime avant d’enchaîner sur un 3/3 à 3-points monumental pour finir par un drive afin de boucler sa démonstration, à 14 points de suite (47-39) !

Giannis Antetokounmpo s’est employé pour maintenir Miami à flots même si les deux paniers de Tyrese Maxey et le 3-points de VJ Edegecombe ont offert neuf longueurs d’avance aux locaux à la pause (62-53).

Le duo Maxey-Edgecombe monte en température

Aux côtés d’un LeBron James toujours impliqué, Tyrese Maxey et VJ Edegecombe ont pris le relais au scoring pour conforter l’avance des Sixers au retour des vestiaires avec un 3-points de Maxey pour porter la marque à 82-70.

En début de quatrième quart-temps, le Heat a bien été à deux doigts de craquer après un 3-points d’Anfernee Simons et un alley-oop entre LeBron James et VJ Edegecombe (98-84). Le dernier run de Philadelphie a finalement été le bon, entre les deux nouvelles séquences « clutch » de LeBron James, à la finition dans la peinture puis sur un alley-oop parfait en transition pour Dominick Barlow, et le 3-points de Tyrese Maxey qui a scellé le sort de la rencontre (111-95).

Vainqueurs 111-104, les Sixers affichent désormais le même bilan que le Heat dans leur poule de NBA Cup (2v-1d).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Omniprésent LeBron James. Le King a livré une performance digne de ses plus belles années avec un premier triple-double sous les couleurs des Sixers validé en fin de match. Son exploit a été récompensé par une « standing ovation » pour l’ensemble de son œuvre. Son passage à 14 points de suite avec son 3/3 de loin dont un 3-points depuis le parking a marqué les esprits. Mais il a également été brillant à la passe et s’est montré décisif dans les moments importants en fin de match aux côtés de Tyrese Maxey, sans oublier de faire le show. Du très très grand LeBron James.

Le soldat VJ au rendez-vous. Lui aussi a contribué à compenser l’absence de Joel Embiid, particulièrement en deuxième mi-temps, lorsqu’il a fallu accentuer l’écart pour empêcher Miami de revenir. A 5 points à la pause, il a fini à 18 points, 6 rebonds et 5 passes décisives.

Fin de série pour le Heat. Miami s’était habitué à dominer ses adversaires depuis quinze jours. Sa série de sept victoires s’est arrêtée nette cette nuit. Malgré l’absence de Joel Embiid en face, les Floridiens ont été incapables d’inverser la tendance après le repos.

La sortie sur blessure de Jaylen Brown. Après avoir inscrit le dernier panier de la première mi-temps, l’ailier des Sixers s’est tenu l’arrière de la cuisse sur son repli défensif, et demandé son changement dès l’arrêt de jeu suivant. Il est ensuite rentré directement aux vestiaires, à 1.2 secondes de la mi-temps, et n’est plus revenu en jeu ensuite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 111 MIA 104 CHA 105 CHI 107 NYK 121 CLE 102 OKC 106 MIN 113 MEM 115 LAC 97 MIL 97 BRO 104 HOU 116 PHO 104 GSW 129 SAC 110 POR 116 SAS 111