Deux jours après avoir inscrit 129 points face aux Kings, les Warriors retombent dans leurs travers sans Stephen Curry. Ils ratent 20 de leurs premiers 24 tirs et perdent six ballons dans le premier quart-temps. Les extérieurs de Portland freinent les pénétrations et, derrière eux, Donovan Clingan attend dans la raquette. Résultat : 37-11 après douze minutes, puis 47-11 après un 10-0 à l’entame du deuxième quart-temps.

Sans Lillard, forfait pour une gêne au mollet droit, les Blazers trouvent d’autres moteurs. En bon All-Star, Deni Avdija mène l’attaque avec 26 points, Toumani Camara en ajoute 20 avec 8 rebonds, et Scoot Henderson apporte 18 points, 7 passes et 6 rebonds en sortie de banc. Comme Portland ne réussit pourtant que 12 de ses 49 tirs à 3-points, c’est à l’intérieur que les Blazers creusent l’écart.

Yaxel Lendeborg relance les Warriors

De’Anthony Melton stoppe l’hémorragie avec trois paniers primés consécutifs dans le deuxième quart-temps. Puis Yaxel Lendeborg prend le relais après la pause. Plus agressif vers le cercle, le rookie inscrit 12 de ses 18 points dans le troisième quart-temps et ramène Golden State à 88-76 d’un tir à 3-points.

Les Warriors reviennent même à -10 dans le dernier acte. Brandin Podziemski a l’occasion de ramener l’écart à -7 sur un tir dans le corner, mais le ballon ressort et Portland répond par un 6-0. Dans le money time, Golden State ne repasse jamais sous les dix points de retard et s’incline 116-94.

CE QU’IL FAUT RETENIR

37-11, le quart-temps qui décide du match. Portland prive Golden State d’accès au cercle et transforme ses tirs manqués et ses pertes de balle en 26 points d’avance dès la fin du premier quart-temps. Une nouvelle fois, les Warriors ont complètement raté leur entame.

Les Blazers dominent la raquette. Portland y marque 58 points contre 30 et gagne la bataille du rebond (54-46). Donovan Clingan compile 10 points, 12 rebonds et 3 contres ; Robert Williams III ajoute 12 points et 8 rebonds en 16 minutes. Lillard absent, les Blazers ont frappé plus bas.

Portland recevra Memphis. La victoire et le succès des Spurs face aux Lakers offrent aux Blazers la première place du groupe C. Ils accueilleront les Grizzlies le 5 décembre en quarts de finale, tandis que Golden State est éliminé.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 105 MIA 108 DET 113 MIL 98 IND 87 PHI 111 TOR 124 BRO 100 BOS 86 ATL 87 MIN 109 MEM 114 PHO 109 DAL 113 SAS 99 LAL 96 UTH 107 DEN 120 LAC 104 NOR 105 POR 116 GSW 94