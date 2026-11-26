Face aux Kings, il n’a fallu qu’un quart-temps aux Warriors pour inscrire 44 points, soit quasiment la moitié de ce qu’ils produisaient en moyenne sur les six matchs précédents ! De’Anthony Melton et Gui Santos ont marqué 12 points chacun dans ce premier quart-temps et Golden State menait déjà 44-19 après douze minutes. De l’adresse, mais aussi du rythme pour une équipe qui en manquait cruellement ces derniers temps.

« On a enchaîné deux bons entraînements. On a retrouvé du rythme et on lit mieux les situations qu’on cherche à créer », a apprécié Steve Kerr. « Ça devait tourner. On venait de passer cinq ou six matchs difficiles au tir. »

Face aux Kings, De’Anthony Melton a ainsi inscrit ses 24 points exclusivement derrière l’arc, avec un superbe 8/12 à 3-points. Le contraste est saisissant puisque, sur ses dix sorties précédentes, il tournait à 6,5 points et 25,5 % de réussite de loin. « J’ai laissé passer quelques tirs à 3-points au dernier match. Maintenant, il faut les prendre », a-t-il reconnu. « Steve nous a dit de jouer en confiance et de ne pas hésiter. »

Brandon Williams savait ce qui manquait

Absent six matchs à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, Brandon Williams a lui aussi fait la différence, en attaquant notamment le cercle sur deux possessions consécutives dès la première minute du deuxième quart-temps. Le meneur a terminé avec 14 points en 13 minutes, au sein d’un banc qui en a inscrit 61.

« Ça m’a fait du bien, franchement. Je ne sais même pas comment le dire : je me suis senti moi-même », a-t-il raconté. « Ça faisait un moment que je n’avais pas joué. Regarder les matchs, ce n’est pas pareil. Retrouver le terrain et les gars, c’était vraiment sympa. »

Pendant son absence, Golden State n’a marqué que 94,5 points de moyenne. Et depuis le banc, Brandon Williams avait bien identifié ce qui manquait à son équipe.

« Ça me démangeait, oui. Je savais exactement ce que je pouvais apporter et ce dont l’équipe avait besoin, surtout depuis la blessure de Steph », a-t-il expliqué. « C’est pour ça qu’ils m’ont fait venir : pour que l’attaque continue de tourner quand le meneur titulaire sort, qu’elle ne devienne pas statique. Je connais mon rôle. »

Steve Kerr a résumé son apport en quelques mots : « On fait un stop, on lui donne le ballon et il est déjà parti. » Cette vitesse lui vaut même d’entendre le célèbre « bip-bip » des Looney Tunes après ses paniers à domicile. Brandon Williams préférerait « un bruit de Ferrari », mais il s’en accommode.

Au lycée, Melton défendait et Williams marquait

Le retour de Brandon Williams a coïncidé avec le carton de son ancien coéquipier au lycée, et le meneur n’a pas résisté à l’envie de le chambrer.

« Au lycée, il ne marquait pas, je ne vais pas vous mentir. Lui, c’était la défense, rien que la défense. Moi, je m’occupais de l’attaque. On se complétait très bien. Ce soir, c’était sa soirée en attaque », a-t-il souri. « Son jeu a complètement changé. Je suis content qu’il en ait mis… huit ? Neuf ? Huit. Ah ouais, quand même ! »

Avec 37 passes décisives, dont 11 de Draymond Green et 6 de Brandin Podziemski, les Warriors ont retrouvé une attaque digne de ce nom. Si la faiblesse défensive des Kings invite à relativiser ces 129 points, la capacité de Brandon Williams à accélérer le jeu devrait faire beaucoup de bien à Golden State en attendant le retour de Stephen Curry.

Brandon Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 POR 24 26.7 37.2 29.2 70.1 0.8 2.3 3.1 3.9 2.2 1.0 2.4 0.4 12.9 2023-24 DAL 17 6.6 37.0 20.0 64.7 0.2 0.5 0.8 1.0 0.2 0.1 0.4 0.1 3.2 2024-25 DAL 33 14.8 52.1 40.0 83.3 0.4 1.4 1.8 2.3 1.0 0.7 1.2 0.2 8.3 2025-26 DAL 66 22.2 47.2 23.2 79.3 0.5 2.4 2.9 3.9 1.6 0.9 1.9 0.3 13.0 2026-27 GSW 11 15.8 42.6 28.0 83.8 0.6 1.5 2.1 2.4 1.4 0.8 1.5 0.5 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.