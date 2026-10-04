Steve Kerr n’a jamais eu un joueur aussi rapide que Brandon Williams

Il en faut beaucoup pour impressionner Steve Kerr après plus d’une décennie passée sur le banc des Warriors. Mais Brandon Williams possède au moins une qualité que son nouvel entraîneur n’avait encore jamais vraiment vue à Golden State. « C’est le joueur le plus rapide qu’on ait jamais eu ici », assure Steve Kerr !

Une sacrée référence dans une franchise qui a notamment vu passer Leandro Barbosa, surnommé le « Brazilian Blur » pour sa capacité à traverser le terrain à toute vitesse.

« Barbosa est le premier qui me vient à l’esprit », poursuit Steve Kerr. « Il était comme l’éclair. Mais Brandon joue davantage avec le ballon. LB était beaucoup plus utilisé sans ballon, en transition, pour courir devant et finir. Brandon est davantage un joueur de pick-and-roll et cela change les calculs. Cela vous donne plus d’options. »

Le « Bip bip » des Warriors

Cette différence est déjà visible lors du camp d’entraînement. Lors des oppositions, Brandon Williams utilise sa première accélération pour déborder son défenseur, entrer dans la raquette et créer pour ses coéquipiers.

Lors du scrimmage de jeudi, l’ancien arrière de Dallas a ainsi multiplié les pénétrations et les passes vers Charles Bassey ou Gui Santos. Sur une récupération après une mauvaise passe de Stephen Curry, il lui a suffi de trois dribbles pour traverser le terrain et servir le Brésilien pour un panier facile.

Une vitesse qui a déjà inspiré un surnom à Georges Niang.

« Il possède cette capacité unique à décoller dès qu’il récupère le ballon », explique le vétéran. « Il est un peu comme Bip bip (du dessin animé), non ? Il fait juste ‘Bip bip’ et il arrive là où il veut aller. Pour un gars comme moi, qui passe de lent à encore plus lent, je peux vraiment apprécier la vitesse à laquelle il se déplace. »

Gui Santos confirme qu’il est particulièrement difficile de rester devant lui.

« Ce gars est rapide, vraiment », sourit-il. « Vous avez pu le voir, mais il est vraiment, vraiment rapide. Quand il est bien positionné, qu’il choisit un côté et décide d’y aller, c’est très difficile de l’arrêter. »

Une nouvelle arme dans l’attaque « five-out »

Ce profil pourrait être particulièrement utile dans le nouveau système offensif imaginé par Steve Kerr. Golden State travaille en effet depuis le début du camp sur une attaque davantage organisée en « five-out », avec cinq joueurs installés autour de la ligne à 3-points afin d’écarter au maximum la défense.

L’objectif n’est pas uniquement de multiplier les tirs extérieurs. Les Warriors veulent surtout créer davantage d’espace pour attaquer les intervalles et obliger les défenses à effectuer des choix.

Dans ce contexte, la vitesse de Brandon Williams peut devenir une arme importante. Son premier pas peut lui permettre de profiter d’un espace laissé par la défense, avant de finir au cercle ou de ressortir le ballon.

Ce n’est d’ailleurs pas une découverte totale pour Golden State. La saison dernière, alors qu’il évoluait encore à Dallas, Brandon Williams avait inscrit 26 points face aux Warriors à Noël, puis 19 lors d’une autre confrontation quelques semaines plus tard. Cette fois, Steve Kerr espère pouvoir utiliser cette explosivité à son avantage…

Brandon Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 POR 24 26:40 37.2 29.2 70.1 0.8 2.3 3.1 3.9 2.2 1.0 2.4 0.4 12.9 2023-24 DAL 17 6:39 37.0 20.0 64.7 0.2 0.5 0.8 1.0 0.2 0.1 0.4 0.1 3.2 2024-25 DAL 33 14:45 52.1 40.0 83.3 0.4 1.4 1.8 2.3 1.0 0.7 1.2 0.2 8.3 2025-26 DAL 66 22:10 47.2 23.2 79.3 0.5 2.4 2.9 3.9 1.6 0.9 1.9 0.3 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.