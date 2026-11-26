Deux jours après leur victoire étriquée contre Boston, les Warriors démarrent leur rencontre contre Sacramento à toute allure. À l’image de De’Anthony Melton (24 points, 7 passes) et de Gui Santos (22 points), de nouveau efficace en sortie de banc, ils font neuf sur treize à 3-points pour prendre 25 points d’avance (44-19).

Les hommes de Steve Kerr redescendent toutefois sur terre et le duo Domantas Sabonis (27 points, 10 rebonds) – Keegan Murray (18 points) permet aux Kings de limiter la casse à la pause (72-53). Sacramento poursuit sur sa lancée au retour des vestiaires. Darius Acuff Jr. (22 points, 9 passes) se réveille et ponctue un 21-6 qui jette un froid dans le Chase Center (82-78).

Pour stopper l’hémorragie, Golden State s’en remet à l’adresse du trio improbable Green – Payton II – Niang. Leurs banderilles de loin permettent aux Warriors de reprendre leurs distances (101-88). Brandon Williams (14 points) et Gui Santos finissent alors le travail, et les Californiens enchaînent un deuxième succès de suite à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– De’Anthony Melton règle la mire. En difficulté en l’absence de Stephen Curry, l’arrière a retrouvé son adresse face aux Kings. Maladroit depuis le début de saison, il a inscrit l’intégralité de ses 24 points derrière l’arc, à 8/12 de loin, tout en délivrant sept passes décisives. Pourra-t-il confirmer à Portland ?

– Une bouffée d’oxygène pour Domantas Sabonis. Relégué au second plan chez des Kings en pleine reconstruction, le pivot lituanien a vu son rôle offensif diminuer. Cette nuit, il n’a pris que neuf tirs mais a tout de même terminé avec 27 points, son record de la saison. C’est aussi la première fois depuis la reprise qu’il atteint la barre des 20 points lors de deux matchs consécutifs.

– Le collectif de Golden State repart de l’avant. Après six matchs compliqués sur le plan offensif, les Warriors ont profité de la permissivité défensive de Sacramento pour retrouver des couleurs en attaque. Sept joueurs ont atteint la barre des dix points et les hommes de Steve Kerr ont délivré 37 passes décisives sur leurs 49 paniers inscrits.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 111 MIA 104 CHA 105 CHI 107 NYK 121 CLE 102 OKC 106 MIN 113 MEM 115 LAC 97 MIL 97 BRO 104 HOU 116 PHO 104 GSW 129 SAC 110 POR 116 SAS 111