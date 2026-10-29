Stats & Highlights | Le Heat s’impose enfin !

Longtemps bousculés par Charlotte, les Pistons ont réussi à faire la différence dans le dernier quart-temps. Cela, grâce à leur leader offensif Cade Cunningham, qui a inscrit 10 de ses 30 points dans les douze dernières minutes pour arracher une victoire aux forceps (97-89). Suffisant pour rester en tête de la conférence Est et éclipser le nouveau gros match de Brandon Miller (31 points, 12 rebonds) côté Hornets.

En déplacement à Atlanta, le Heat avait déjà un sentiment d’urgence. Après avoir perdu leurs quatre premiers matches de la saison, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont enfin conjuré le sort en s’imposant 129-117 en Géorgie. Dans le sillage du Grec (24 points, 18 rebonds), les Floridiens ont inscrit 70 points dans la raquette et ont su calmer les ardeurs des Hawks, pourtant adroits à 3-points (16/38) et portés par leur rookie Kinston Flemings, auteur de 23 points.

Pas de Kawhi Leonard, pas de problème pour Toronto. Face à une équipe d’Orlando elle aussi privée de son leader, Paolo Banchero, les Raptors se sont détachés en deuxième mi-temps pour renouer avec le succès. Après sa terrible soirée précédente, Scottie Barnes a parfaitement rebondi (28 points). RJ Barrett était lui aussi en jambes (25 points). Les deux hommes ont ainsi porté les Canadiens vers un succès très confortable (129-99).

Les Knicks renversent les Bulls

Timoré et maladroit depuis le début de saison, Jalen Brunson est enfin sorti de sa boîte. Alors que ses Knicks ont compté jusqu’à 19 longueurs de retard au United Center, le MVP des Finals en titre s’est réveillé pour inscrire 14 de ses 38 points dans le dernier quart-temps et permettre aux siens d’arracher leur deuxième succès de la saison (133-127). Jordan Clarkson, avec 12 points dans le dernier quart-temps, a également été précieux dans le « money time ».

De son côté, Houston n’a eu besoin que d’un quart-temps pour se mettre en jambes avant de marcher sur des Bucks toujours aussi maladroits (12/41 de loin). Tyler Herro (23 points) a eu beau surnager, il n’a pas pu porter les siens face à un collectif texan bien trop en confiance. Emmenés par leur paire d’arrières Fred VanVleet (23 points) et Amen Thompson (24 points), les Rockets restent invaincus et deviennent la première équipe à atteindre les cinq victoires cette saison.

Nikola Jokic bicentenaire !

Et de 200 pour Nikola Jokic ! Face à des Pelicans impuissants malgré un Zion Williamson meilleur marqueur de la rencontre (25 points), le Serbe a signé le 200e triple-double de sa carrière (21 points, 13 rebonds et 10 passes).

Il n’est désormais plus qu’à neuf unités d’égaler le record de Russell Westbrook. Dans son sillage, les Nuggets n’ont jamais vraiment douté à La Nouvelle-Orléans (104-91).

Detroit – Charlotte : 97-89

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Atlanta – Miami : 117-129

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Toronto – Orlando : 129-99

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Chicago – New York : 127-133

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Milwaukee – Houston : 100-132

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Nouvelle-Orléans – Denver : 91-104

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