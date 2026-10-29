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Stats & Highlights | Le Heat s’impose enfin !

Publié le 29/10/2026 à 7:50 Twitter Facebook

NBA – Après quatre défaites pour entamer la saison, Miami a décroché sa première victoire à Atlanta. Les Knicks ont renversé les Bulls, les Rockets restent invaincus et Nikola Jokic a signé le 200e triple-double de sa carrière.

Giannis Antetokounmpo avec le HeatLongtemps bousculés par Charlotte, les Pistons ont réussi à faire la différence dans le dernier quart-temps. Cela, grâce à leur leader offensif Cade Cunningham, qui a inscrit 10 de ses 30 points dans les douze dernières minutes pour arracher une victoire aux forceps (97-89). Suffisant pour rester en tête de la conférence Est et éclipser le nouveau gros match de Brandon Miller (31 points, 12 rebonds) côté Hornets.

En déplacement à Atlanta, le Heat avait déjà un sentiment d’urgence. Après avoir perdu leurs quatre premiers matches de la saison, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont enfin conjuré le sort en s’imposant 129-117 en Géorgie. Dans le sillage du Grec (24 points, 18 rebonds), les Floridiens ont inscrit 70 points dans la raquette et ont su calmer les ardeurs des Hawks, pourtant adroits à 3-points (16/38) et portés par leur rookie Kinston Flemings, auteur de 23 points.

Pas de Kawhi Leonard, pas de problème pour Toronto. Face à une équipe d’Orlando elle aussi privée de son leader, Paolo Banchero, les Raptors se sont détachés en deuxième mi-temps pour renouer avec le succès. Après sa terrible soirée précédente, Scottie Barnes a parfaitement rebondi (28 points). RJ Barrett était lui aussi en jambes (25 points). Les deux hommes ont ainsi porté les Canadiens vers un succès très confortable (129-99).

Les Knicks renversent les Bulls

Timoré et maladroit depuis le début de saison, Jalen Brunson est enfin sorti de sa boîte. Alors que ses Knicks ont compté jusqu’à 19 longueurs de retard au United Center, le MVP des Finals en titre s’est réveillé pour inscrire 14 de ses 38 points dans le dernier quart-temps et permettre aux siens d’arracher leur deuxième succès de la saison (133-127). Jordan Clarkson, avec 12 points dans le dernier quart-temps, a également été précieux dans le « money time ».

De son côté, Houston n’a eu besoin que d’un quart-temps pour se mettre en jambes avant de marcher sur des Bucks toujours aussi maladroits (12/41 de loin). Tyler Herro (23 points) a eu beau surnager, il n’a pas pu porter les siens face à un collectif texan bien trop en confiance. Emmenés par leur paire d’arrières Fred VanVleet (23 points) et Amen Thompson (24 points), les Rockets restent invaincus et deviennent la première équipe à atteindre les cinq victoires cette saison.

Nikola Jokic bicentenaire !

Et de 200 pour Nikola Jokic ! Face à des Pelicans impuissants malgré un Zion Williamson meilleur marqueur de la rencontre (25 points), le Serbe a signé le 200e triple-double de sa carrière (21 points, 13 rebonds et 10 passes).

Il n’est désormais plus qu’à neuf unités d’égaler le record de Russell Westbrook. Dans son sillage, les Nuggets n’ont jamais vraiment douté à La Nouvelle-Orléans (104-91).

San Antonio – Utah
Philadelphie – Indiana
Cleveland – Washington
Golden State – Minnesota
Dallas – Oklahoma City
Clippers – Lakers

Detroit – Charlotte : 97-89

Detroit Pistons / 97TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Cade Cunningham3810/224/96/80557221003029
Paul Reed385/72/24/42240433161619
Duncan Robinson324/133/82/20222342161311
Ausar Thompson293/50/01/2189820315719
John Collins182/80/30/011204000-1040
Daniss Jenkins246/102/40/002233200111417
Javonte Green202/51/32/2022231002379
Kevin Huerter191/31/30/011230100-437
Taurean Prince60/00/01/202200000-112
Ronald Holland II120/20/10/01121304020-3
Total33/7513/3316/206263226241313395
Charlotte Hornets / 89TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Brandon Miller3812/263/104/5111123323013130
Dennis Schroder336/102/30/02245405031414
Moussa Diabate353/40/03/454923051-9914
Naz Reid122/61/12/215601011-479
Sion James231/61/62/202232100-1156
Royce O'Neale333/83/80/004401100-1499
Grayson Allen292/82/63/405523252-1498
Tidjane Salaun111/10/00/002201000924
Christian Anderson81/20/10/000012020-220
Ryan Kalkbrenner120/00/01/201113121112
Total31/7112/3515/19936451723723589

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL117
MIA129
CLE121
WAS111
DET97
CHA89
IND109
PHI114
TOR129
ORL99
CHI127
NYK133
MIL100
HOU132
MIN114
GSW119
NOR91
DEN104
UTH111
SAS117
DAL120
OKC96
LAC87
LAL103

Atlanta – Miami : 117-129

Atlanta Hawks / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Nickeil Alexander-Walker328/185/92/20331312062316
CJ McCollum196/91/20/002212010-81312
Jalen Johnson364/122/42/3099113032-231222
Onyeka Okongwu315/101/30/122445011-11113
Dyson Daniels273/70/11/222471311-17716
Kingston Flemings289/123/52/314552121-42329
Jock Landale164/60/22/342604030-111010
Aaron Wiggins234/112/70/004433010-2109
Luguentz Dort243/112/50/003331111087
Total46/9616/389/149314035246156117
Miami Heat / 129TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Giannis Antetokounmpo3011/180/22/55131832121-62435
Bam Adebayo328/160/18/945932330222427
Andrew Wiggins296/94/72/30222101281819
Davion Mitchell345/120/30/001110222081014
Klay Thompson171/41/40/001121001234
Pelle Larsson306/122/33/424683120121723
Tim Hardaway Jr.216/102/30/003310012-31415
Bobby Portis235/111/50/00994321191120
Nikola Jovic72/21/10/012300000458
Dru Smith131/20/01/200033020432
Total51/9611/2916/2312405236179147129

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ATL117
MIA129
CLE121
WAS111
DET97
CHA89
IND109
PHI114
TOR129
ORL99
CHI127
NYK133
MIL100
HOU132
MIN114
GSW119
NOR91
DEN104
UTH111
SAS117
DAL120
OKC96
LAC87
LAL103

Toronto – Orlando : 129-99

Toronto Raptors / 129TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Scottie Barnes3111/170/26/615643323302836
RJ Barrett329/183/74/527963100152531
Immanuel Quickley285/154/82/203370210261617
Ja'Kobe Walter275/93/71/114524100131418
Jakob Poeltl101/10/00/2022050101121
Jamal Shead234/71/24/41347224081319
Collin Murray-Boyles143/52/32/2022150303108
Jamison Battle201/41/34/5000122101575
Trayce Jackson-Davis203/50/00/029112000310620
Alijah Martin42/31/20/001111100357
Allen Graves180/30/13/4101021101130
Kyle Anderson40/00/00/000010000101
Jaden Bradley50/10/00/001110210402
Total44/8815/3526/3183745332715146129
Orlando Magic / 99TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Franz Wagner344/110/37/804453270-151511
Desmond Bane333/142/85/514542102-121314
Jase Richardson144/82/30/001115000-5108
Anthony Black214/90/30/002214141-2584
Wendell Carter Jr.261/40/21/2461032120-9311
Tristan Da Silva308/104/50/303312000-162019
Jamal Cain152/70/25/510101210-2296
Jevon Carter212/62/60/000032010-1064
Goga Bitadze111/10/04/400012110-967
Nikola Vucevic162/50/21/213421011-1957
Colin Castleton71/30/00/020200011-422
Alex Morales71/20/10/002212020-422
Total33/8010/3523/29925342226820599

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ATL117
MIA129
CLE121
WAS111
DET97
CHA89
IND109
PHI114
TOR129
ORL99
CHI127
NYK133
MIL100
HOU132
MIN114
GSW119
NOR91
DEN104
UTH111
SAS117
DAL120
OKC96
LAC87
LAL103

Chicago – New York : 127-133

Chicago Bulls / 127TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Norman Powell3610/154/96/902221140133023
Caleb Wilson377/183/83/424643211-12020
Jalen Smith297/123/70/01101154003121731
Matas Buzelis325/133/64/62353114111713
Josh Giddey314/91/11/1088111120121023
Tre Jones184/81/12/331432110-121113
Leonard Miller164/81/51/100014002-24109
Isaac Okoro171/41/24/600010100-874
Noa Essengue101/11/10/000014000-1234
Buddy Hield81/30/20/003311000-1124
Total44/9118/4221/308313932217127127
New York Knicks / 133TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jalen Brunson3513/256/106/81017322033832
OG Anunoby307/162/67/806613010-102319
Karl-Anthony Towns287/143/62/2310135514051927
Mikal Bridges131/41/20/000002010-53-1
Josh Hart351/60/30/035831021-227
Jordan Clarkson167/112/32/221312200151820
Landry Shamet325/104/70/001152002131417
Tyler Kolek183/43/40/01129000013919
Andre Drummond152/60/00/04711120115412
Miles McBride141/91/70/023503112-732
Total47/10522/4817/2016345032236126133

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ATL117
MIA129
CLE121
WAS111
DET97
CHA89
IND109
PHI114
TOR129
ORL99
CHI127
NYK133
MIL100
HOU132
MIN114
GSW119
NOR91
DEN104
UTH111
SAS117
DAL120
OKC96
LAC87
LAL103

Milwaukee – Houston : 100-132

Milwaukee Bucks / 100TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyler Herro279/134/61/103300120-122321
Jaime Jaquez Jr.277/133/62/222421110-141919
Myles Turner222/70/50/002224122-244
Kyle Kuzma172/60/20/024611110-347
Ryan Rollins172/140/30/013451110-841
Brayden Burries173/60/24/523511120-181011
A.J. Green243/53/50/001121010-1899
Nate Ament192/71/43/413404121-1186
Kel'el Ware162/90/32/253800010-3166
Ousmane Dieng132/50/10/000003100-842
Kasparas Jakučionis181/30/22/402263030-1845
Gary Trent Jr.61/31/20/000001000-1131
Bogoljub Marković51/10/00/010100000-923
Jericho Sims60/00/00/000000000300
Total37/9212/4114/1814264019208163100
Houston Rockets / 132TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Fred VanVleet297/144/96/606650230192427
Amen Thompson3310/160/23/413433110132323
Kevin Durant305/92/36/71454103361822
Jabari Smith Jr.294/123/63/302221101231412
Tari Eason302/61/30/01891413212511
Bogdan Bogdanovic155/64/52/202230210231621
Clint Capela215/60/00/035815322231021
Oscar Tshiebwe133/30/01/21452011110714
Reed Sheppard232/91/82/2123411001378
Bruce Thornton32/21/10/000000000555
Isaiah Crawford41/11/10/000001000833
Jae'Sean Tate40/00/00/000000000500
Total46/8417/3823/2683644251612149132

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ATL117
MIA129
CLE121
WAS111
DET97
CHA89
IND109
PHI114
TOR129
ORL99
CHI127
NYK133
MIL100
HOU132
MIN114
GSW119
NOR91
DEN104
UTH111
SAS117
DAL120
OKC96
LAC87
LAL103

Nouvelle-Orléans – Denver : 91-104

New Orleans Pelicans / 91TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Zion Williamson3110/141/14/623523310-152528
Jeremiah Fears235/141/50/022433130-8117
Dejounte Murray304/110/22/217851120-121015
Trey Murphy III302/72/70/101133220-1264
DeAndre Jordan131/10/01/213402011-1636
Derik Queen243/60/05/71111213051-51115
Saddiq Bey253/101/62/200030200-2297
Bennedict Mathurin132/51/30/001122130-153
Karlo Matkovic172/61/40/0033120101654
Herbert Jones181/50/12/202201211244
Jordan Poole71/30/10/010101100822
Bryce McGowens20/00/00/000000100001
Total34/827/3016/228334120211419391
Denver Nuggets / 104TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jamal Murray389/195/110/001163012112321
Nikola Jokic348/130/05/521113104170172133
Aaron Gordon303/102/67/80111131100151522
Christian Braun356/133/80/000044321151514
Trevon Brazile315/91/30/026801111141116
Marvin Bagley III183/60/12/205512111-3812
DeMar DeRozan251/60/04/402253210269
Tyus Jones102/41/20/000010210055
Bryce Hopkins130/00/00/011201030-60-1
Total37/8012/3118/1953742301911175104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL117
MIA129
CLE121
WAS111
DET97
CHA89
IND109
PHI114
TOR129
ORL99
CHI127
NYK133
MIL100
HOU132
MIN114
GSW119
NOR91
DEN104
UTH111
SAS117
DAL120
OKC96
LAC87
LAL103

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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