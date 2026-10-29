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Stephen Curry (44 points) fait la totale aux Wolves !

Publié le 29/10/2026 à 6:46 Twitter Facebook

NBA – Auteur de 44 points, Stephen Curry a porté Golden State vers une deuxième victoire consécutive sur le parquet de Minnesota (119-114). Privés d’Anthony Edwards, les Wolves ont pourtant failli renverser un retard de 24 points.

stephen currySans Anthony Edwards, opéré du genou droit et absent pour plusieurs semaines, Minnesota cherchait un nouveau moteur offensif. Il n’est jamais vraiment apparu en première mi-temps, contrairement à Stephen Curry, qui n’a eu besoin que de quelques minutes pour mettre le Target Center sous silence.

Après un début de rencontre équilibré, le meneur des Warriors prend feu dans le deuxième quart-temps. En un peu plus de trois minutes, il inscrit 17 points, avec cinq paniers à 3-points, pour transformer une avance d’une unité en un écart de 13 points. La défense des Wolves, incapable de suivre Curry à travers les écrans, multiplie les fautes et les rotations en retard.

Dans le sillage de son leader, Golden State maîtrise également la bataille du rebond et profite de l’activité de Will Richard en sortie de banc. Déjà ciblé par les prises à deux après une semaine dans les pattes en NBA, Yaxel Lendeborg ajoute 14 points avant la pause. Les Warriors rentrent ainsi aux vestiaires avec une avance confortable (64-48).

La démonstration se poursuit au retour des vestiaires. Curry ajoute rapidement un tir primé et quatre lancers-francs, tandis que Draymond Green protège le cercle devant Rudy Gobert. L’écart grimpe jusqu’à 24 points, avant que le banc de Minnesota ne réveille enfin la salle.

Joan Beringer, Jaylen Clark, Bones Hyland, Terrence Shannon Jr. et Trey Lyles apportent l’énergie qui faisait défaut aux titulaires et réduisent l’écart à douze longueurs avant le dernier acte (93-81).

Les Warriors se font peur

Minnesota continue de s’accrocher malgré son indiscipline. Les Wolves commettent 29 fautes et offrent 37 lancers-francs aux Warriors, mais ils profitent des erreurs adverses pour rester en vie. Golden State perd 11 ballons après la pause et ne marque qu’un seul de ses dix tirs à 3-points en seconde période.

A deux minutes de la fin, une interception de Curry suivie d’un dunk de Lendeborg semble pourtant sceller le résultat, avec 11 points d’avance pour les visiteurs. Mais Jonathan Kuminga, face à son ancienne équipe, convertit un panier avec la faute, puis Ayo Dosunmu enchaîne un lay-up, un tir primé et une interception sur Curry. Minnesota revient ainsi à -4 à 32 secondes de la sirène.

De’Anthony Melton sauve alors Golden State avec un contre décisif sur Dosunmu. Jaden McDaniels manque ensuite deux tirs à 3-points ouverts, avant que Curry ne termine le travail sur la ligne des lancers-francs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry sort le grand jeu. Cinq tirs primés et 17 points en à peine plus de trois minutes : son coup de chaud du deuxième quart-temps a fait basculer la rencontre. Avec 44 points et 16 lancers francs réussis en autant de tentatives, le double MVP a rappelé qu’il pouvait toujours renverser un match presque à lui seul. A noter qu’il n’a toujours pas manqué le moindre lancer-franc avec 39 réussites de suite !

– Yaxel Lendeborg confirme. Après ses 31 points et 12 rebonds à Denver, le rookie enchaîne avec 26 points et 8 rebonds. Sa puissance et son agressivité ont poussé Minnesota à lui envoyer des prises à deux dès la première mi-temps. Ses sept pertes de balle montrent qu’il lui reste encore des ajustements à effectuer, mais son influence est déjà considérable.

– Les Wolves trop dépendants d’Anthony Edwards. En l’absence de leur superstar, LaMelo Ball était attendu au tournant. Catastrophique en défense, il a terminé avec seulement 8 points à 3/11 au tir, 8 passes et 6 ballons perdus. Jonathan Kuminga a mené Minnesota avec 20 points, tandis que Rudy Gobert s’est limité à un point, quatre rebonds et aucun contre. Le réveil tardif du banc n’a pas suffi.

Minnesota Timberwolves / 114TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jonathan Kuminga327/153/63/512352200-92020
Jaden McDaniels358/181/82/335845020-111918
Ayo Dosunmu316/123/72/203355400-91723
LaMelo Ball283/112/80/004485160-287
Rudy Gobert200/40/01/204413100-1112
Terrence Shannon Jr.275/131/58/100662203071914
Nah'Shon Hyland164/73/62/21013202001312
Trey Lyles213/51/30/0033111017711
Joan Beringer193/30/01/327922011-5716
Jaylen Clark71/21/20/011212010834
Total40/9015/4519/278354332299152114
Golden State Warriors / 119TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Stephen Curry3111/276/1616/1617860220104442
Yaxel Lendeborg3411/202/52/41781317122619
Brandin Podziemski312/50/14/7055650203811
Georges Niang223/61/30/0123222105710
Draymond Green311/30/01/2268750223315
Brandon Williams134/110/43/413412000-2118
De'Anthony Melton202/72/42/2246021112810
Will Richard232/50/22/221302000-566
Al Horford182/30/00/023521111-2411
Gary Payton II101/20/00/011212000624
Charles Bassey10/00/00/000000000300
Total39/8911/3530/3713395226247165119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL117
MIA129
CLE121
WAS111
DET97
CHA89
IND109
PHI114
TOR129
ORL99
CHI127
NYK133
MIL100
HOU132
MIN114
GSW119
NOR91
DEN104
UTH111
SAS117
DAL120
OKC96
LAC87
LAL103

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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