Anthony Edwards à l’infirmerie pendant deux mois !

L’hécatombe se poursuit en NBA ! Après Paolo Banchero, Jalen Duren, Jalen Williams, Jaren Jackson Jr. et Kawhi Leonard, un nouvel All-Star rejoint l’infirmerie : Anthony Edwards.

Comme l’annonce ESPN, l’arrière de Minnesota va subir une arthroscopie du genou droit et pourrait être absent jusqu’à deux mois. Un énorme coup dur pour les Wolves, tant leur leader avait démarré fort la saison.

Même diminué, Anthony Edwards affichait ainsi 33.3 points, 4.8 rebonds, 3.5 passes et 2 interceptions de moyenne. Il venait même d’inscrire 47 points face aux Cavaliers, sans toutefois empêcher la première défaite de son équipe.

Un problème qui remonte à la saison dernière

Plus inquiétant encore, Anthony Edwards souffre de ce genou droit depuis la saison dernière. Il était notamment gêné par un syndrome fémoro-patellaire, plus connu sous le nom de « genou du coureur », une pathologie provoquant des douleurs autour de la rotule. Stephen Curry avait également été confronté à ce problème.

Si Chris Finch assurait encore lundi ne pas être particulièrement inquiet pour l’avenir à long terme de sa star, les Timberwolves vont désormais devoir apprendre à vivre sans leur meilleur marqueur pendant plusieurs semaines.

Avec une éventuelle absence de deux mois, Anthony Edwards pourrait également voir ses ambitions de trophées individuels compromises, en raison du minimum de 65 matchs disputés pour être éligible.

En attendant, LaMelo Ball devra prendre davantage de responsabilités offensives, tout comme Jonathan Kuminga, Jaden McDaniels et Ayo Dosunmu. Un premier véritable test pour la profondeur de l’effectif.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32.1 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34.2 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36.0 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35.1 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36.3 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35.0 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8 2026-27 MIN 4 33.7 48.1 40.0 75.0 0.5 4.3 4.8 3.5 2.0 2.0 3.5 0.8 33.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.