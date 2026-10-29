Privés de Luka Doncic, les Lakers dominent encore les Clippers

Les Clippers et les Lakers croisaient à nouveau le fer, quelques jours seulement après un premier affrontement remporté par les hommes de JJ Redick. Pour ce deuxième derby de la saison, Luka Doncic n’était pas en tenue, touché au dos et laissé au repos après le match de la veille perdu face aux Blazers.

Sans le Slovène, c’est Matisse Thybulle qui donne le ton en inscrivant les six premiers points des Lakers. Côté Clippers, l’attaque peine à se lancer et les pensionnaires de l’Intuit Dome retombent déjà dans leurs travers en multipliant les pertes de balle.

Les coéquipiers de Brandon Ingram entrent enfin dans leur match après un temps-mort de Tyronn Lue. Ils passent un 7-0 et prennent les commandes pour la première fois (14-12). Cependant, au terme du premier quart-temps, ce sont les Lakers qui dominent grâce à la bonne entrée de Collin Sexton. Le meneur réussit notamment un panier à 3-points, tandis que Quentin Grimes profite des ballons perdus adverses pour conclure deux contre-attaques (25-22).

Dans la période suivante, les tirs ratés s’enchaînent côté Clippers, qui restent plus de trois minutes sans inscrire le moindre panier. Le retour d’Austin Reaves sur le parquet relance les Lakers. L’arrière sanctionne de loin et finit ensuite près du cercle, tandis que Sandro Mamukelashvili se distingue avec un contre sur Derrick Jones Jr.

Collin Sexton ajoute cinq points et Matisse Thybulle décoche deux flèches à longue distance pour creuser l’écart (48-33). Les Lakers infligent notamment un 16-0 à leurs voisins et rejoignent finalement les vestiaires avec 18 longueurs d’avance (56-38).

Collin Sexton rayonne en sortie de banc

Menés de 18 points à la mi-temps, les Clippers montrent un meilleur visage au retour des vestiaires. Ils passent un 12-2 pour revenir à sept longueurs, forçant JJ Redick à prendre un temps-mort.

Après cet arrêt de jeu, Isaiah Jackson est envoyé au « alley-oop » par Darius Garland et écrase un dunk sur la tête de Walker Kessler, revenu trop tardivement en défense.

Cette action spectaculaire ne perturbe pas les Lakers, qui reprennent rapidement leurs distances. Quentin Grimes se montre notamment agressif vers le cercle et les « Purple & Gold » retrouvent une avance confortable.

Pour finir ce troisième quart-temps, Collin Sexton prend feu. Le meneur inscrit 11 points consécutifs pour son équipe, dont deux paniers à 3-points, et permet aux Lakers d’aborder le dernier acte avec une large avance, malgré un panier du milieu de terrain au buzzer de Keaton Wagler (85-66).

Tyronn Lue ouvre rapidement son banc dans le quatrième quart-temps et les Lakers contrôlent la rencontre jusqu’au coup de sifflet final pour s’imposer 103-87. Un quatrième succès en cinq matchs pour les hommes de JJ Redick, qui remportent ainsi leur deuxième derby de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

– Pas de Luka Doncic, pas de problème. Battus la veille par les Blazers, les Lakers devaient composer sans leur meilleur marqueur. Pour pallier l’absence du Slovène, c’est le collectif qui a répondu présent, avec six joueurs à 10 points ou plus. Matisse Thybulle (15 points) a porté les premiers coups, avant l’excellente entrée de Collin Sexton. L’ancien joueur du Jazz termine avec 21 points à 6/11 au tir, dont 4/7 à 3-points, et un différentiel de +23 en seulement 21 minutes. À ses côtés, Quentin Grimes a également brillé avec 23 points et 5 passes décisives.

– Les Clippers encore victimes de leurs pertes de balle. Les soirées se suivent et se ressemblent pour les Clippers. Lors du premier affrontement, ils avaient perdu 26 ballons et ils n’ont guère fait mieux cette fois-ci avec 24 pertes de balle. Une maladresse dont les Lakers ont largement profité, notamment en contre-attaque. Darius Garland a encore été mis en difficulté par la défense adverse, perdant cinq ballons après en avoir déjà perdu neuf lors du premier derby. Avec trois défaites consécutives, les Clippers affichent un bilan de 1-3 et vont devoir rapidement corriger ce problème.

– Keaton Wagler, un record en trompe-l’œil. Avec 21 points, le rookie a établi son record en carrière et terminé meilleur marqueur des Clippers. Mais cette performance masque une soirée compliquée. Son agressivité lui a certes permis de provoquer des fautes et de réussir 10 de ses 12 lancers-francs. En revanche, Keaton Wagler a manqué d’adresse avec un 4/15 au tir, dont 3/8 de loin. En défense, son physique encore frêle lui a également joué des tours, notamment face aux accélérations de Collin Sexton.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 117 MIA 129 CLE 121 WAS 111 DET 97 CHA 89 IND 109 PHI 114 TOR 129 ORL 99 CHI 127 NYK 133 MIL 100 HOU 132 MIN 114 GSW 119 NOR 91 DEN 104 UTH 111 SAS 117 DAL 120 OKC 96 LAC 87 LAL 103