Damian Lillard refroidit les Lakers au bout du suspense

Invaincus avant cette rencontre, les Lakers ont rapidement affiché leurs intentions. Austin Reaves a ouvert le bal à 3-points, tandis que Luka Doncic prenait immédiatement les commandes. Auteur de 16 points et de 4 passes décisives, le Slovène a directement participé à 24 des 38 points californiens dans le premier quart-temps (38-32).

Portland s’est accroché grâce à Ja Morant et Damian Lillard, avant de rééquilibrer la rencontre dans le deuxième acte. Donovan Clingan a lancé la période avec un tir primé, puis un 16-6 a permis aux Blazers de recoller. Deni Avdija et Jrue Holiday ont même fait passer les visiteurs devant, mais Luka Doncic a répondu avec un panier accompagné de la faute.

La rencontre est alors devenue de plus en plus hachée. Deni Avdija a reçu sa troisième faute à six minutes de la pause, puis sa quatrième trois minutes plus tard. Toumani Camara et Walker Kessler l’ont rapidement rejoint avec quatre fautes personnelles. Sandro Mamukelashvili a finalement profité des nombreux arrêts de jeu pour inscrire un tir à 3-points au buzzer et redonner cinq longueurs aux Lakers à la pause (73-68).

Luka Doncic porte les Lakers

Austin Reaves et «Magic Luka» ont encore frappé de loin au retour des vestiaires, mais Toumani Camara leur a répondu. Donovan Clingan a lui aussi marqué derrière l’arc, tandis que Collin Sexton a exploité à deux reprises les passes de Doncic sur des coupes le long de la ligne de fond.

Toujours aussi dominateur, le meneur des Lakers a constamment organisé l’attaque et sanctionné les différentes couvertures défensives proposées par Portland. Mais les Blazers ont su profiter de ses passages sur le banc pour rester au contact. Robert Williams III a ainsi marqué au buzzer du troisième quart-temps pour ramener son équipe à une longueur (101-100).

Deni Avdija a égalisé sur la ligne des lancers-francs au début de la dernière période, avant que Portland ne commence à prendre le contrôle. Les Lakers, partis sur un 0/6 à 3-points dans ce quatrième quart-temps, ont toutefois répondu par un 6-0 pour revenir à deux unités.

Une fin de match complètement folle

La fin de rencontre a pris une tournure inhabituelle avec trois fautes techniques pour « flopping » sifflées en l’espace de six minutes. Ja Morant et Ziaire Williams ont notamment été sanctionnés sur deux possessions consécutives.

Au milieu de ce chaos, les deux équipes ont enchaîné les tirs décisifs. Damian Lillard, Luka Doncic, Deni Avdija, Ziaire Williams et Jrue Holiday ont successivement trouvé la cible derrière l’arc.

À deux minutes du terme, Portland ne comptait encore qu’un point d’avance. Ja Morant a alors inscrit deux tirs à mi-distance consécutifs, tandis que Walker Kessler manquait deux précieux lancers francs. Doncic a ramené les Lakers à trois longueurs, mais Lillard a refermé la porte avec un tir primé à 43 secondes du buzzer.

Los Angeles a manqué ses deux dernières tentatives à 3-points et Portland a tranquillement conclu sa troisième victoire en autant de rencontres (136-129).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Portland possède de nombreuses armes. Ja Morant et Deni Avdija ont terminé avec 23 points chacun, Jrue Holiday en a ajouté 22 et Damian Lillard 21. Avec quatre joueurs à plus de 20 points et un 18/36 derrière l’arc, les Blazers ont affiché toute leur profondeur offensive, et plus particulièrement extérieure.

– Les 41 points de Luka Doncic n’ont pas suffi. Étincelant pendant trois quart-temps, le Slovène n’a inscrit que cinq points dans la dernière période. Austin Reaves l’a bien épaulé avec 26 unités, mais les Lakers ont fini par manquer de solutions face à l’adresse extérieure de Portland.

– « Dame Time » pour conclure. Damian Lillard n’a pas réalisé son match le plus régulier, mais il a encore répondu présent lorsque la rencontre s’est jouée. Son tir à 3-points à 43 secondes de la fin a offert six longueurs d’avance aux Blazers et définitivement refroidi la Crypto.com Arena.

– Une rencontre polluée par les coups de sifflet. Entre les fautes personnelles, les violations défensives et les techniques pour « flopping », les deux équipes ont dû constamment adapter leurs rotations et leur agressivité. Au total, le match a été marqué par quatre violations des trois secondes défensives, 52 fautes et 71 lancers-francs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 125 BRO 124 NYK 111 DET 97 SAS 130 SAC 103 LAL 129 POR 136