Tyrese Maxey tire les Sixers d’affaire à Indiana

Pourtant privés de Tyrese Haliburton, TJ McConnell et Ivica Zubac, les Pacers ont tenu la dragée haute aux Sixers, qui ont dû s’en remettre à un grand Tyrese Maxey (27 points) pour éviter une faute professionnelle.

Si tous les joueurs ont apporté, de LeBron James (13 points, 10 passes décisives) au tandem Brown-Embiid (20 et 21 points) en passant par Anfernee Simons (20 points), c’est bien le meneur de Philly qui a mis tout le monde d’accord dans le dernier acte.

Imprévisibles Pacers !

En effectif réduit, on pouvait penser qu’Indiana ne tiendrait guère plus d’un bon quart-temps face à l’armada des Sixers. Après avoir fait jeu égal au bout de 12 minutes (25-25), la bonne volonté de Pascal Siakam et l’agressivité d’Obi Toppin n’ont pas suffi pour soutenir la comparaison.

Philly a profité de la main chaude d’Anfernee Simons et ses quatre paniers à 3-points pour passer un 8-0 avec deux flèches de suite qui ont porté la marque à 39-30. Le quatuor Maxey-Brown-James-Embiid a repris la main ensuite pour alimenter la marque et compter jusqu’à 15 points d’avance (44-59). VJ Edgecombe y est aussi allé de ses coups d’éclat, entre une claquette et son panier du milieu de terrain au buzzer de la mi-temps (52-62).

Alors que les Sixers maîtrisaient leur sujet, tout a basculé au retour des vestiaires. Les Pacers ont rapidement passé un 10-0 pour égaliser sous l’impulsion d’Andrew Nembhard et Pascal Siakam. La série s’est prolongée jusqu’à un 17-0 après un nouveau coup de chaud du tandem Nembhard-Siakam et un lay-up en transition de l’ancien Sixer Kelly Oubre Jr pour inverser complètement la tendance (69-62).

Tyrese Maxey sort l’artillerie lourde

A 0/9 au tir pour débuter la période, Philadelphie a bu la tasse pour de bon, en virant jusqu’à -13 à l’issue d’un troisième quart-temps à sens unique (36-13) avant d’entamer à son tour son retour (88-75).

Car les Sixers n’avaient pas dit leur dernier mot, haussant le ton en défense avant de trouver de l’adresse extérieure, par Anfernee Simons par deux fois, LeBron James, puis de voir Joel Embiid aller chercher un 2+1 main gauche, et relancer complètement le match à l’approche du « money-time » (92-90).

Tyrese Maxey a repris le flambeau pour égaliser et faire passer son équipe en tête. Puis c’est VJ Edgecombe qui a conclu un 18-2 sur un panier avec la faute en prime (94-99). Joel Embiid et Tyrese Maxey ont su garder le cap jusqu’à la fin pour maintenir Philly à bonne distance malgré les derniers assauts portés par Pascal Siakam. Le meneur des Sixers a scellé le match d’un 3-points en isolation sur Aaron Nesmith, puis sur un deuxième 3-points ouvert face au cercle, pour une victoire 114-109 au final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un match de séries. L’incroyable 17-0 n’aura donc pas suffi aux Pacers pour venir à bout de ces Sixers. Et malgré leur 13 points de retard à 12 minutes de la fin, les hommes de Nick Nurse ont eu le dernier mot à ce petit jeu en répondant par un 18-2 pour renverser la table dans le dernier acte. Chacun aura eu ses temps forts, jusqu’à ce que Tyrese Maxey ne décide de prendre les choses en main.

Tyrese Maxey sort le grand jeu. Discret en première mi-temps, le meneur des Sixers est progressivement monté en régime pour finir très fort, avec un dernier quart-temps à 17 points pour permettre aux siens de repartir d’Indianapolis avec la victoire. Ses deux paniers à 3-points dans le « money-time » ont mis fin au suspense. Aux côtés des Brown, James et Embiid, ce soir, c’était lui le patron.

Anfernee Simons en facteur X. Comme il l’avait fait face aux Knicks en ouverture de la saison, Anfernee Simons a été d’un précieux apport en sortie de banc par son adresse extérieure, avec ses quatre premiers paniers à 3-points en première mi-temps puis ses deux nouvelles flèches qui ont montré la voie en début de quatrième quart-temps, quand les Sixers étaient encore au plus bas. Il termine à 20 points en 27 minutes, à 6/10 de loin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 117 MIA 129 CLE 121 WAS 111 DET 97 CHA 89 IND 109 PHI 114 TOR 129 ORL 99 CHI 127 NYK 133 MIL 100 HOU 132 MIN 114 GSW 119 NOR 91 DEN 104 UTH 111 SAS 117 DAL 120 OKC 96 LAC 87 LAL 103