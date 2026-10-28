Tyrese Haliburton déjà rattrapé par les blessures…

C’est une nouvelle dont les Pacers se seraient bien passés. Après avoir manqué toute la saison 2025/26 à cause d’une rupture du tendon d’Achille, Tyrese Haliburton retrouve déjà l’infirmerie.

Selon ESPN, le meneur d’Indiana souffre d’une élongation aux ischio-jambiers gauches et va devoir observer une période de repos. Pour l’instant, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée, les médecins des Pacers cherchant encore à établir un calendrier précis pour son retour.

Un coup dur pour le double All-Star, qui venait tout juste de retrouver les parquets après seize mois d’absence. Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors du Game 7 des Finals 2025, face au Thunder, Tyrese Haliburton avait en effet consacré l’intégralité de la dernière saison à sa rééducation.

Une nouvelle absence à gérer pour Indiana

Son retour était donc l’une des grandes attractions de cette reprise. D’autant que le meneur de 26 ans avait rapidement retrouvé ses sensations, avec 21.8 points et 9.5 passes de moyenne sur ses quatre premières sorties.

Reste désormais à connaître la gravité exacte de cette blessure musculaire. Rien ne permet pour l’instant de la relier à sa précédente blessure au tendon d’Achille, mais la prudence sera forcément de mise.

Pour les Pacers, ce nouveau contretemps tombe particulièrement mal. Indiana doit déjà composer avec plusieurs absents, dont T.J. McConnell, Ivica Zubac et Ben Sheppard, tandis qu’Andrew Nembhard est également gêné par des douleurs au cou.

Sans son maître à jouer, la formation de Rick Carlisle risque de manquer sérieusement de création offensive.

Alperen Sengun également à l’infirmerie

Et Indiana n’est pas la seule franchise à devoir gérer les pépins physiques de ses cadres. À Houston, Alperen Sengun manquera ainsi le déplacement à Milwaukee, en raison d’une légère élongation dans le bas du dos.

Comme le rapporte Sports Illustrated, les examens ont révélé une blessure a priori sans gravité majeure, mais qui pourrait l’écarter des terrains pendant quelques rencontres.

« Nous allons être prudents avec ça », a simplement prévenu Ime Udoka, alors que les Rockets sont également privés de Steven Adams.

Après Anthony Edwards, touché au genou, mais aussi Paolo Banchero, Kawhi Leonard ou Jalen Williams, la liste des stars blessées continue donc de s’allonger. Et la saison NBA ne fait que débuter…

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30.1 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 SAC/IND 77 35.0 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2022-23 IND 56 33.6 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32.2 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 33.6 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6 2026-27 IND 4 33.0 51.6 37.0 86.7 0.5 4.0 4.5 9.5 0.3 1.3 2.3 0.8 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.