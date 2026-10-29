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Victor Wembanyama sauve les Spurs à Utah

Publié le 29/10/2026 à 5:29 Twitter Facebook

NBA – Bousculés par une jeune équipe du Jazz décomplexée, les Spurs ont dû s’en remettre à Victor Wembanyama (36 points, 14 rebonds) et à leur défense pour s’imposer après prolongation (117-111).

Victor WembanyamaPrivé de Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. et Jusuf Nurkic, Utah n’avait pourtant rien d’une victime consentante. Darryn Peterson et Keyonte George donnent immédiatement le ton et permettent au Jazz de prendre les commandes. Plus agressifs et plus actifs sur les ballons disputés, les hommes de Will Hardy profitent également de la maladresse des Spurs pour boucler le premier quart-temps avec dix longueurs d’avance (32-22).

Heureusement pour San Antonio, Victor Wembanyama répond présent. Le Français inscrit 21 points avant la pause et maintient son équipe à flot malgré les difficultés offensives de ses coéquipiers. L’entrée de Julian Champagnie apporte également un peu d’adresse, mais Utah conserve quatre points d’avance au moment de rejoindre les vestiaires (55-51).

Les Spurs changent de visage au retour de la pause. Une claquette rageuse de Wemby leur permet de repasser devant après un 8-2, mais le Jazz ne se désunit pas. Keyonte George continue d’alimenter la marque, tandis qu’Ace Bailey, Darryn Peterson et Brice Sensabaugh punissent chaque relâchement texan. Utah reprend même sept longueurs d’avance avant que Stephon Castle ne conclue un 11-4 pour égaliser à l’entrée du dernier acte (85-85).

La défense des Spurs ferme la porte

Le quatrième quart-temps se transforme alors en bras de fer. Devin Vassell, discret en première mi-temps, prend ses responsabilités et inscrit huit points dans la période. San Antonio pense avoir fait le plus dur en menant 105-100, mais Sensabaugh et George ramènent Utah à égalité. Les Spurs manquent leurs quatre derniers tirs, dont celui de De’Aaron Fox au buzzer, et les deux équipes partent en prolongation (105-105).

Sensabaugh ouvre la période supplémentaire par un tir primé improbable, mais ce sera le dernier éclat du Jazz. San Antonio hausse brutalement le ton en défense, provoque quatre pertes de balle et limite son adversaire à 2/7 au tir.

Dans le même temps, Victor Wembanyama et ses partenaires répondent par un 12-0 décisif pour s’échapper définitivement et s’imposer 117-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama maintient les Spurs en vie. Sans ses 21 points en première mi-temps, San Antonio aurait probablement accusé un retard bien plus important. Le Français a ensuite continué de peser des deux côtés du terrain pour signer sa meilleure performance offensive de la saison : 36 points et 14 rebonds.

– Devin Vassell se réveille au meilleur moment. Limité à quatre points avant la pause, l’arrière a changé de rythme en seconde période. Ses 17 points après la mi-temps, dont huit dans le dernier quart-temps, ont offert à Wembanyama le soutien offensif dont les Spurs avaient cruellement besoin.

– Le verrou texan en prolongation. Mené 108-105 après le tir primé de Brice Sensabaugh, San Antonio a répondu par un 12-0. Quatre ballons perdus provoqués, seulement deux paniers encaissés en sept tentatives : c’est par leur défense que les Spurs ont finalement évité le piège tendu par un Jazz diminué mais admirablement combatif.

Utah Jazz / 111TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Keyonte George3711/275/124/404432050-53117
Airious Bailey399/181/60/024602031-61914
Darryn Peterson254/133/87/714531120-51816
Jaxson Hayes370/20/02/2381144122-11216
Josh Green231/30/10/011223101-226
Brice Sensabaugh185/94/52/203312000-41616
Mo Bamba154/60/00/0134110115811
Isaiah Collier232/60/13/416763060279
Josh Okogie282/21/10/036930000-5517
Svi Mykhailiuk141/61/50/002210000131
Total39/9215/3918/1912415324183195111
San Antonio Spurs / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Victor Wembanyama3814/254/104/42121454202143648
Devin Vassell378/181/74/43252231042120
De'Aaron Fox395/121/53/41234433191414
Stephon Castle386/131/41/24268223131420
Dylan Harper364/172/43/30558123011312
Keldon Johnson234/70/21/224622110-1913
Julian Champagnie312/52/40/006602000469
Carter Bryant41/21/20/000001000432
Luke Kornet140/20/01/233610101-817
Total44/10112/3817/21153651301814115117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL117
MIA129
CLE121
WAS111
DET97
CHA89
IND109
PHI114
TOR129
ORL99
CHI127
NYK133
MIL100
HOU132
MIN114
GSW119
NOR91
DEN104
UTH111
SAS117
DAL120
OKC96
LAC87
LAL103

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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