Victor Wembanyama sauve les Spurs à Utah

Privé de Lauri Markkanen, Jaren Jackson Jr. et Jusuf Nurkic, Utah n’avait pourtant rien d’une victime consentante. Darryn Peterson et Keyonte George donnent immédiatement le ton et permettent au Jazz de prendre les commandes. Plus agressifs et plus actifs sur les ballons disputés, les hommes de Will Hardy profitent également de la maladresse des Spurs pour boucler le premier quart-temps avec dix longueurs d’avance (32-22).

Heureusement pour San Antonio, Victor Wembanyama répond présent. Le Français inscrit 21 points avant la pause et maintient son équipe à flot malgré les difficultés offensives de ses coéquipiers. L’entrée de Julian Champagnie apporte également un peu d’adresse, mais Utah conserve quatre points d’avance au moment de rejoindre les vestiaires (55-51).

Les Spurs changent de visage au retour de la pause. Une claquette rageuse de Wemby leur permet de repasser devant après un 8-2, mais le Jazz ne se désunit pas. Keyonte George continue d’alimenter la marque, tandis qu’Ace Bailey, Darryn Peterson et Brice Sensabaugh punissent chaque relâchement texan. Utah reprend même sept longueurs d’avance avant que Stephon Castle ne conclue un 11-4 pour égaliser à l’entrée du dernier acte (85-85).

La défense des Spurs ferme la porte

Le quatrième quart-temps se transforme alors en bras de fer. Devin Vassell, discret en première mi-temps, prend ses responsabilités et inscrit huit points dans la période. San Antonio pense avoir fait le plus dur en menant 105-100, mais Sensabaugh et George ramènent Utah à égalité. Les Spurs manquent leurs quatre derniers tirs, dont celui de De’Aaron Fox au buzzer, et les deux équipes partent en prolongation (105-105).

Sensabaugh ouvre la période supplémentaire par un tir primé improbable, mais ce sera le dernier éclat du Jazz. San Antonio hausse brutalement le ton en défense, provoque quatre pertes de balle et limite son adversaire à 2/7 au tir.

Dans le même temps, Victor Wembanyama et ses partenaires répondent par un 12-0 décisif pour s’échapper définitivement et s’imposer 117-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama maintient les Spurs en vie. Sans ses 21 points en première mi-temps, San Antonio aurait probablement accusé un retard bien plus important. Le Français a ensuite continué de peser des deux côtés du terrain pour signer sa meilleure performance offensive de la saison : 36 points et 14 rebonds.

– Devin Vassell se réveille au meilleur moment. Limité à quatre points avant la pause, l’arrière a changé de rythme en seconde période. Ses 17 points après la mi-temps, dont huit dans le dernier quart-temps, ont offert à Wembanyama le soutien offensif dont les Spurs avaient cruellement besoin.

– Le verrou texan en prolongation. Mené 108-105 après le tir primé de Brice Sensabaugh, San Antonio a répondu par un 12-0. Quatre ballons perdus provoqués, seulement deux paniers encaissés en sept tentatives : c’est par leur défense que les Spurs ont finalement évité le piège tendu par un Jazz diminué mais admirablement combatif.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 117 MIA 129 CLE 121 WAS 111 DET 97 CHA 89 IND 109 PHI 114 TOR 129 ORL 99 CHI 127 NYK 133 MIL 100 HOU 132 MIN 114 GSW 119 NOR 91 DEN 104 UTH 111 SAS 117 DAL 120 OKC 96 LAC 87 LAL 103