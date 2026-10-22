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Stats & Highlights | Retours gagnants pour Tyrese Haliburton et Damian Lillard

Publié le 22/10/2026 à 7:57 Twitter Facebook

NBA – À Orlando et la Nouvelle-Orléans, Atlanta et Indiana ont démarré leurs saisons par des succès. En revanche, Phoenix a pris une grosse fessée à Portland !

Tyrese HaliburtonPascal Siakam a inscrit 30 points, dont 12 dans le dernier quart-temps, pour permettre à Indiana de renverser La Nouvelle-Orléans (123-120). De retour en match officiel 16 mois après sa rupture du tendon d’Achille, Tyrese Haliburton a signé 23 points et 12 passes décisives.

Très ému en fin de match, le meneur All-Star a marqué huit points en 90 secondes pour lancer un 15-3 décisif des Pacers dans le quatrième quart-temps.

En face, Zion Williamson a cumulé 22 points et réussi deux tirs à 3-points consécutifs, tandis que Dejounte Murray a ajouté 23 points pour les Pelicans. Obi Toppin (20 points) et Ivica Zubac (16 points, 14 rebonds) ont également largement contribué au succès d’Indiana.

Menés en fin de premier quart (28-33), les Hawks ont inscrit 44 points dans la période suivante pour prendre les devants. Malgré 35 points de Paolo Banchero, et un avantage repris ensuite dans le dernier quart, le Magic s’est incliné 132-125, victime d’un excellent Nickeil Alexander-Walker, auteur de deux tirs primés qui ont tué le match dans les deux dernières minutes.

La bonne entame des Nets n’a pas suffi. Emmené par le tandem Julius Randle – Michael Porter Jr (59 points combinés), Brooklyn s’est incliné face à des Hornets bien plus rodés collectivement. Avec 5 joueurs à 17 points ou plus, dont le Français Moussa Diabaté, les hommes de Charles Lee ont été en contrôle quasiment toute la partie pour l’emporter 110-103.

Ty Jerome en feu !

Ty Jerome a signé le meilleur match de sa carrière avec 45 points à 17/25 au tir pour conduire Memphis à la victoire face à Utah (123-103). Les Grizzlies ont fait la différence grâce à un 18-4 au début du troisième quart-temps, portant leur avance jusqu’à 27 unités. Keyonte George (22 points) et Lauri Markkanen (18) ont été les meilleurs marqueurs du Jazz. Pour son retour à Memphis, Jaren Jackson Jr. a inscrit 15 points avant de sortir pour six fautes. Le rookie Cam Boozer a compilé 7 points, 11 rebonds et 5 passes, mais à seulement 2/15 au tir.

Pour sa première à domicile, Portland a écrasé Phoenix 124-83 en ouverture de saison, après avoir mené 21-0 d’entrée et compté jusqu’à 52 points d’écart. Absent toute la saison dernière, Damian Lillard a signé 25 points dont six paniers à 3-points.

Ja Morant, titulaire aux Blazers, a compilé 14 points et 8 passes, tandis que le duo Camara-Avdija a aussi brillé. Côté Suns, Devin Booker a marqué 23 points au sein d’une formation qui n’inscrit que 6 paniers sur 31 tentatives à 3-points !

Darius Garland a inscrit 30 points pour conduire les Clippers à une large victoire face aux Kings (121-96). Los Angeles n’a jamais été mené et son banc a largement dominé celui de Sacramento (53-34). Brook Lopez a signé 17 points et 11 rebonds, tandis que le rookie Keaton Wagler a ajouté 15 points, 5 rebonds et 5 passes.

Zach LaVine a terminé meilleur marqueur des Kings avec 28 points, accompagné du double-double de Domantas Sabonis (14 points, 18 rebonds).

LA Lakers – Golden State
Toronto – Chicago
Miami – Minnesota
Dallas – Houston
Washington – Milwaukee

Orlando – Atlanta : 125-132

Orlando Magic / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Paolo Banchero4110/123/412/16167102160-93541
Wendell Carter Jr.308/101/35/525704100-72228
Franz Wagner299/202/82/415654130-12218
Desmond Bane335/153/105/705524320-91814
Jalen Suggs322/80/22/212354220-1368
Tristan Da Silva285/114/100/01123212131413
Goga Bitadze111/30/04/533611010969
Jase Richardson141/30/10/002232122526
Nikola Vucevic50/00/00/001112000-902
Jamal Cain130/30/20/000003020-40-5
Total41/8513/4030/3993039302810203125
Atlanta Hawks / 132TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Nickeil Alexander-Walker298/155/810/1331433121103128
Jalen Johnson277/190/46/7014146502082025
Dyson Daniels348/130/24/613434520102023
CJ McCollum247/94/61/10223303061919
Onyeka Okongwu293/80/42/21457202010813
Aaron Wiggins315/93/53/31230422021615
Jock Landale184/50/12/211233001-51015
Luguentz Dort282/72/52/231405120-186
Kingston Flemings150/50/10/013431021-501
Total44/9014/3630/3611314228309173132

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL127
GSW105
POR124
PHO83
LAC121
SAC96

Brooklyn – Charlotte : 103-110

Brooklyn Nets / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Julius Randle3711/183/58/110887404103335
Michael Porter Jr.3410/215/111/21671234012621
Day'Ron Sharpe294/50/00/1358340227817
Keon Ellis333/71/30/0112422115711
Egor Demin262/100/50/022421130340
Noah Clowney213/31/12/203316100-6914
Moritz Wagner151/31/24/400013020-1574
Mikel Brown Jr.192/81/31/112332010-965
Nolan Traoré150/40/03/420201020-133-2
Chaney Johnson40/10/10/010100030-80-3
Total36/8012/3119/2511273822257224103
Charlotte Hornets / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Naz Reid328/184/100/129117401002026
Dennis Schroder347/130/35/50446113021921
Brandon Miller357/213/141/202213031-4184
Moussa Diabate337/110/03/353824340-161722
Sion James261/71/60/012304110-730
Grayson Allen286/95/84/403340140202122
Royce O'Neale173/62/50/02240111115810
Ryan Kalkbrenner132/30/00/03253401222412
Liam McNeeley30/10/10/001101000-200
Christian Anderson130/30/10/011221220501
Total41/9215/4813/1514294325239204110

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ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL127
GSW105
POR124
PHO83
LAC121
SAC96

Memphis – Utah : 123-103

Memphis Grizzlies / 123TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Ty Jerome3117/255/106/716764011224549
Jaylen Wells275/101/41/332503400251214
Cedric Coward273/61/20/00772500123714
Cameron Boozer332/150/63/411011510103278
Zach Edey213/50/00/03690300219615
Jerami Grant244/92/45/620232031-11512
GG Jackson184/82/22/226802042-81214
Scotty Pippen Jr.202/70/35/620251320-3911
Quinten Post193/41/20/001104010-776
Cam Spencer161/41/10/012321110-235
Total44/9313/3422/2815405523268137123
Utah Jazz / 103TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Keyonte George287/124/64/712354120-82221
Lauri Markkanen364/131/79/1009931031-21818
Jaren Jackson Jr.286/102/41/205526152-171515
Darryn Peterson313/70/13/404432010-16910
Jaxson Hayes262/30/11/414534216-27516
Airious Bailey245/112/50/023533013-51216
Svi Mykhailiuk194/52/30/001121300-11015
Isaiah Collier152/80/23/512330130-1073
Kyle Filipowski81/20/11/100000100033
Brice Sensabaugh131/40/20/002211020-1020
Josh Okogie70/10/10/001101000-400
Total35/7611/3322/3353338252391812103

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ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL127
GSW105
POR124
PHO83
LAC121
SAC96

New Orleans – Indiana : 120-123

New Orleans Pelicans / 120TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Dejounte Murray349/182/53/321372243-62325
Zion Williamson327/162/46/62243333012220
Yves Missi295/60/03/4771453113-71333
Trey Murphy III314/112/51/104412000-8119
Jeremiah Fears202/101/53/412313010-1282
Saddiq Bey234/92/43/30550102011311
Bennedict Mathurin173/70/35/612323100-51112
Derik Queen182/40/06/619101321041020
Herbert Jones162/41/10/011203110555
Jordan Poole140/40/34/4022310101244
Total38/8910/3034/37153550232410146120
Indiana Pacers / 123TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Pascal Siakam3513/231/33/82681312063023
Tyrese Haliburton338/152/65/5022120130-42328
Andrew Nembhard336/100/36/70229412091823
Ivica Zubac337/120/02/44101405002111625
Kelly Oubre Jr.272/50/30/002233111847
Obi Toppin247/124/92/31231320032020
Quenton Jackson152/30/02/2134103000613
Jarace Walker181/61/30/006622041-533
Ben Sheppard121/31/20/010104000-232
Larry Nance Jr.50/10/10/000002000-110-1
Total47/909/3020/299334229269124123

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ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL127
GSW105
POR124
PHO83
LAC121
SAC96

Portland – Phoenix : 124-83

Portland Trail Blazers / 124TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Damian Lillard237/126/105/512360110232529
Deni Avdija237/162/42/4371041220251821
Toumani Camara226/94/72/211233010321819
Ja Morant226/82/30/014581310331427
Donovan Clingan204/92/41/225722010251113
Scoot Henderson197/141/60/00221014014158
Jrue Holiday202/60/34/42241120032811
Hansen Yang122/41/20/011202020053
Micah Potter122/30/10/003300010045
Sidy Cissoko251/31/30/013434000638
Robert Williams III151/30/00/037101100116212
Vit Krejci150/30/21/102233220313
Jayson Kent70/40/20/011200120-40-3
Total45/9419/4715/18164056321812171124
Phoenix Suns / 83TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Devin Booker297/130/09/922422121-432323
Dillon Brooks264/111/21/213402020-29104
Jalen Green244/122/60/002231021-23106
Miles Bridges283/110/52/213401111-3585
Khaman Maluach161/20/00/024612011-3028
Oso Ighodaro144/70/00/221332000-789
Duop Reath82/31/20/001100010254
Koa Peat72/40/00/010100010442
Pat Spencer71/21/10/003310101438
Jordan Goodwin211/41/30/013401210-2835
Jamaree Bouyea71/10/01/102220000437
Ryan Dunn140/10/13/411202000-833
Rasheer Fleming120/50/31/21120110101-1
Collin Gillespie210/80/80/110123440-160-6
Total30/846/3117/2313263914171015683

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ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL127
GSW105
POR124
PHO83
LAC121
SAC96

LA Clippers – Sacramento : 121-96

LA Clippers / 121TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Darius Garland3211/193/85/801141130153022
Isaiah Jackson146/80/01/21450411051315
Rui Hachimura313/132/72/52682213113106
Derrick Jones Jr.253/41/21/22465211018817
Kris Dunn262/52/51/22357332212718
Brook Lopez277/121/32/21101112121181724
Keaton Wagler284/83/64/414553210141522
Gradey Dick183/41/25/60440402131213
Baba Miller92/20/00/012310010447
Jalen Pickett11/11/10/000000100334
Kobe Sanders181/50/10/0000333101423
Cam Christie10/00/00/000000000300
Nick Martinelli10/10/00/010110000301
Total43/8214/3521/31113849292414175121
Sacramento Kings / 96TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Zach LaVine3410/193/85/813442040-162820
Domantas Sabonis335/50/04/41171883130-91438
Darius Acuff Jr.345/240/72/512332340-2312-5
De'Andre Hunter192/52/20/412314000-2463
Keegan Murray281/80/40/022402100-620
Precious Achiuwa285/81/14/532521210-31519
Emanuel Sharp173/62/40/001105110-1886
Nique Clifford163/70/20/010132130-764
Daeqwon Plowden132/30/00/002211100-747
Alex Karaban50/00/01/210100000-411
Jonathan Mogbo70/00/00/000001010-80-1
Total36/858/2816/2811314222231017096

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ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL127
GSW105
POR124
PHO83
LAC121
SAC96

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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