Stats & Highlights | Retours gagnants pour Tyrese Haliburton et Damian Lillard

Pascal Siakam a inscrit 30 points, dont 12 dans le dernier quart-temps, pour permettre à Indiana de renverser La Nouvelle-Orléans (123-120). De retour en match officiel 16 mois après sa rupture du tendon d’Achille, Tyrese Haliburton a signé 23 points et 12 passes décisives.

Très ému en fin de match, le meneur All-Star a marqué huit points en 90 secondes pour lancer un 15-3 décisif des Pacers dans le quatrième quart-temps.

En face, Zion Williamson a cumulé 22 points et réussi deux tirs à 3-points consécutifs, tandis que Dejounte Murray a ajouté 23 points pour les Pelicans. Obi Toppin (20 points) et Ivica Zubac (16 points, 14 rebonds) ont également largement contribué au succès d’Indiana.

Menés en fin de premier quart (28-33), les Hawks ont inscrit 44 points dans la période suivante pour prendre les devants. Malgré 35 points de Paolo Banchero, et un avantage repris ensuite dans le dernier quart, le Magic s’est incliné 132-125, victime d’un excellent Nickeil Alexander-Walker, auteur de deux tirs primés qui ont tué le match dans les deux dernières minutes.

La bonne entame des Nets n’a pas suffi. Emmené par le tandem Julius Randle – Michael Porter Jr (59 points combinés), Brooklyn s’est incliné face à des Hornets bien plus rodés collectivement. Avec 5 joueurs à 17 points ou plus, dont le Français Moussa Diabaté, les hommes de Charles Lee ont été en contrôle quasiment toute la partie pour l’emporter 110-103.

Ty Jerome en feu !

Ty Jerome a signé le meilleur match de sa carrière avec 45 points à 17/25 au tir pour conduire Memphis à la victoire face à Utah (123-103). Les Grizzlies ont fait la différence grâce à un 18-4 au début du troisième quart-temps, portant leur avance jusqu’à 27 unités. Keyonte George (22 points) et Lauri Markkanen (18) ont été les meilleurs marqueurs du Jazz. Pour son retour à Memphis, Jaren Jackson Jr. a inscrit 15 points avant de sortir pour six fautes. Le rookie Cam Boozer a compilé 7 points, 11 rebonds et 5 passes, mais à seulement 2/15 au tir.

Pour sa première à domicile, Portland a écrasé Phoenix 124-83 en ouverture de saison, après avoir mené 21-0 d’entrée et compté jusqu’à 52 points d’écart. Absent toute la saison dernière, Damian Lillard a signé 25 points dont six paniers à 3-points.

Ja Morant, titulaire aux Blazers, a compilé 14 points et 8 passes, tandis que le duo Camara-Avdija a aussi brillé. Côté Suns, Devin Booker a marqué 23 points au sein d’une formation qui n’inscrit que 6 paniers sur 31 tentatives à 3-points !

Darius Garland a inscrit 30 points pour conduire les Clippers à une large victoire face aux Kings (121-96). Los Angeles n’a jamais été mené et son banc a largement dominé celui de Sacramento (53-34). Brook Lopez a signé 17 points et 11 rebonds, tandis que le rookie Keaton Wagler a ajouté 15 points, 5 rebonds et 5 passes.

Zach LaVine a terminé meilleur marqueur des Kings avec 28 points, accompagné du double-double de Domantas Sabonis (14 points, 18 rebonds).

Orlando – Atlanta : 125-132

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Brooklyn – Charlotte : 103-110

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Memphis – Utah : 123-103

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New Orleans – Indiana : 120-123

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Portland – Phoenix : 124-83

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LA Clippers – Sacramento : 121-96

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