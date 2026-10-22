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Le duo Kevin Durant – Jabari Smith Jr. trop fort pour les Mavs

Publié le 22/10/2026 à 7:17 Twitter Facebook

NBA – Les deux hommes ont inscrit 30 points chacun dans une large victoire des Rockets dans le derby (128-110), qui s’est dessinée dans un second quart-temps à sens unique.

Kevin Durant avec les RocketsLa « saison 2 » de Kevin Durant à Houston démarre de la meilleure des manières. Auteur de 30 points, comme son coéquipier Jabari Smith Jr., « KD » a contribué au large succès de sa formation dans un derby texan face aux Mavs (128-110) d’un Cooper Flagg productif (32 points).

La bascule s’est faite dans le second quart-temps, après un premier acte plutôt équilibré (32-26), terminé toutefois sur un « run » favorable aux locaux (8-0). Alors que Kevin Durant en était déjà à 13 unités, les hommes d’Ime Udoka ont profité des difficultés offensives de leurs adversaires pour se projeter en transition.

Jabari Smith Jr. puis Amen Thompson, en double-double (16 points et 10 rebonds) comme Alperen Sengun (23 points et 10 rebonds), ont ainsi pu sanctionner coup sur coup au cercle. Puis, avec le même pied sur l’accélérateur, les shooteurs arrivés durant l’intersaison, Bogdan Bogdanovic ou Marcus Smart, ont mis leur grain de sel à 3-points.

« Airball » chez les Mavs

La défense des Mavs était incapable de réagir, et affichait ses carences sur le plan physique, à l’instar de ce rebond offensif capté par Thompson devant Naji Marshall, qui pouvait monter au dunk au cœur d’un 18-2 en faveur des Rockets (63-36).

Le même Marshall qui, quelques minutes plus tôt, avait envoyé un vilain « airball » derrière l’arc. Max Christie, pourtant seul dans un corner en contre-attaque, l’imitera un peu plus tard. Zaccharie Risacher ne sera pas plus heureux à cette distance (0/4).

Les Mavs ont continué à arroser derrière l’arc, tandis qu’Alperen Sengun a continué à se régaler dans la raquette adverse devant Daniel Gafford. Les Rockets ont bouclé ce quart-temps sur un impressionnant 38-12 pour rentrer au vestiaire avec plus de 30 points d’avance (70-38). Le match était déjà plié.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Tari Eason expulsé dès le premier quart-temps. À trois minutes de la fin du premier quart-temps, l’ailier-fort des Rockets a envoyé au tapis PJ Washington. Un geste sanctionné d’une faute flagrante de niveau 2, synonyme d’expulsion. L’intérieur, signataire cet été d’une belle prolongation de 81.5 millions de dollars sur les cinq prochaines années, n’a ainsi joué que trois minutes en tout…

Fred VanVleet soulage Sengun. Pour son retour à la compétition, le meneur de jeu n’a pas été inspiré au « scoring » (6 points à 2/8 aux tirs). Il l’a été davantage dans la transmission du cuir, à l’instar de son « alley-oop » vers Thompson dans le troisième quart-temps. Auteur de 11 passes décisives, le meneur permet aux Rockets de ne plus systématiquement passer par leur pivot pour lancer le jeu.

Le réveil tardif de Cooper Flagg. Ligne de statistiques en trompe-l’œil pour la pépite des Mavs. Celle-ci, après avoir converti un panier primé puis un « floater » dans le premier quart-temps, a inscrit la majorité de ses points en seconde période, quand le match était déjà joué. Ce n’est pas sur cette rencontre que l’on jugera donc son association avec Kyrie Irving qui, lui, a terminé avec 15 points sans énormément shooter.

Houston Rockets / 128TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Kevin Durant3710/162/48/1106632141123028
Jabari Smith Jr.3611/184/84/523513210183029
Alperen Sengun299/152/23/4551054040232327
Amen Thompson336/121/23/564104111051622
Fred VanVleet292/82/60/002211430119617
Marcus Smart264/72/40/012321110141012
Bogdan Bogdanovic132/31/20/010122000757
Reed Sheppard151/61/60/002241230-533
Isaiah Crawford21/11/10/000000000133
Tari Eason31/20/00/010101100423
Clint Capela70/00/00/021301010-602
Jae'Sean Tate10/10/00/000000000-10-1
Bruce Thornton20/10/10/000000000-10-1
Total47/9016/3618/25182543322011152128
Dallas Mavericks / 110TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Cooper Flagg3210/171/411/1305524341-63230
Kyrie Irving236/91/42/213421140-71515
P.J. Washington304/92/60/213422041-27106
Max Christie282/81/70/012322020-2152
Daniel Gafford210/10/02/412314112925
Marcus Sasser236/84/51/10221211001718
Naji Marshall287/142/70/011263120-121616
Morez Johnson133/50/00/212315000-2066
Zaccharie Risacher272/70/40/015620530749
Moussa Cisse21/10/01/200000000132
Sergio De Larrea60/10/10/011210000-1402
Total41/8011/3817/2682634202312214110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL127
GSW105
POR124
PHO83
LAC121
SAC96

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Journaliste Samuel Hauraix
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