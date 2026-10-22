Le duo Kevin Durant – Jabari Smith Jr. trop fort pour les Mavs

La « saison 2 » de Kevin Durant à Houston démarre de la meilleure des manières. Auteur de 30 points, comme son coéquipier Jabari Smith Jr., « KD » a contribué au large succès de sa formation dans un derby texan face aux Mavs (128-110) d’un Cooper Flagg productif (32 points).

La bascule s’est faite dans le second quart-temps, après un premier acte plutôt équilibré (32-26), terminé toutefois sur un « run » favorable aux locaux (8-0). Alors que Kevin Durant en était déjà à 13 unités, les hommes d’Ime Udoka ont profité des difficultés offensives de leurs adversaires pour se projeter en transition.

Jabari Smith Jr. puis Amen Thompson, en double-double (16 points et 10 rebonds) comme Alperen Sengun (23 points et 10 rebonds), ont ainsi pu sanctionner coup sur coup au cercle. Puis, avec le même pied sur l’accélérateur, les shooteurs arrivés durant l’intersaison, Bogdan Bogdanovic ou Marcus Smart, ont mis leur grain de sel à 3-points.

« Airball » chez les Mavs

La défense des Mavs était incapable de réagir, et affichait ses carences sur le plan physique, à l’instar de ce rebond offensif capté par Thompson devant Naji Marshall, qui pouvait monter au dunk au cœur d’un 18-2 en faveur des Rockets (63-36).

Le même Marshall qui, quelques minutes plus tôt, avait envoyé un vilain « airball » derrière l’arc. Max Christie, pourtant seul dans un corner en contre-attaque, l’imitera un peu plus tard. Zaccharie Risacher ne sera pas plus heureux à cette distance (0/4).

Les Mavs ont continué à arroser derrière l’arc, tandis qu’Alperen Sengun a continué à se régaler dans la raquette adverse devant Daniel Gafford. Les Rockets ont bouclé ce quart-temps sur un impressionnant 38-12 pour rentrer au vestiaire avec plus de 30 points d’avance (70-38). Le match était déjà plié.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tari Eason expulsé dès le premier quart-temps. À trois minutes de la fin du premier quart-temps, l’ailier-fort des Rockets a envoyé au tapis PJ Washington. Un geste sanctionné d’une faute flagrante de niveau 2, synonyme d’expulsion. L’intérieur, signataire cet été d’une belle prolongation de 81.5 millions de dollars sur les cinq prochaines années, n’a ainsi joué que trois minutes en tout…

– Fred VanVleet soulage Sengun. Pour son retour à la compétition, le meneur de jeu n’a pas été inspiré au « scoring » (6 points à 2/8 aux tirs). Il l’a été davantage dans la transmission du cuir, à l’instar de son « alley-oop » vers Thompson dans le troisième quart-temps. Auteur de 11 passes décisives, le meneur permet aux Rockets de ne plus systématiquement passer par leur pivot pour lancer le jeu.

– Le réveil tardif de Cooper Flagg. Ligne de statistiques en trompe-l’œil pour la pépite des Mavs. Celle-ci, après avoir converti un panier primé puis un « floater » dans le premier quart-temps, a inscrit la majorité de ses points en seconde période, quand le match était déjà joué. Ce n’est pas sur cette rencontre que l’on jugera donc son association avec Kyrie Irving qui, lui, a terminé avec 15 points sans énormément shooter.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.