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Anthony Davis réussit ses débuts pour renverser les Bucks

Publié le 22/10/2026 à 6:51 Twitter Facebook

Pour son premier match avec Washington, Anthony Davis a frappé fort avec 34 points et 12 rebonds. Longtemps derrière, les Wizards ont renversé Milwaukee dans le dernier quart-temps pour lancer leur saison par une victoire (128-116).

anthony davisPrivés d’AJ Dybantsa, touché à la cheville, les Wizards ont pu compter sur un Anthony Davis immédiatement dominant. Le nouveau pivot de Washington a inscrit 10 points et capté 6 rebonds dès le premier quart-temps, remporté de peu par les locaux malgré les bonnes séquences de Jaime Jaquez Jr. (25-23).

Milwaukee a alors profité du repos d’Anthony Davis pour prendre le contrôle. Brayden Burries a débloqué son compteur en NBA, d’abord aux lancers francs puis avec un panier accompagné de la faute face à Trae Young. Dans son sillage, les Bucks ont signé un 9-0 pour passer devant, tandis que Jaquez Jr. a continué d’attaquer efficacement le cercle.

Tyler Herro a ensuite pris le relais pour rejoindre la pause avec 14 points. Plus efficaces en transition et supérieurs au rebond, les Bucks ont viré en tête à la mi-temps (51-56).

Anthony Davis répond à Tyler Herro

Au retour des vestiaires, Milwaukee a poursuivi sur sa lancée. Herro et Jaquez Jr. ont inscrit 10 des 13 premiers points de leur équipe, avant que Myles Turner ne commence à trouver son rythme offensivement.

Mais les Bucks n’ont trouvé aucune solution pour contenir Anthony Davis. Le pivot a inscrit 18 points dans le seul troisième quart-temps, en multipliant les paniers près du cercle et les passages sur la ligne des lancers francs. Après 36 minutes, il affiche déjà 30 points et 11 rebonds.

Brayden Burries a tout de même répondu avec deux tirs primés consécutifs pour permettre aux visiteurs de conserver trois longueurs d’avance avant le dernier acte (90-93).

Un 16-2 qui change tout

Milwaukee a repris brièvement les commandes après une claquette de Ryan Rollins, mais la rencontre a ensuite totalement basculé. Servi par Justin Champagnie, Deandre Ayton a redonné l’avantage aux Wizards avec un dunk qui a lancé un 16-2.

Porté par Bilal Coulibaly (4 interceptions), Washington a accéléré en défense, provoqué les pertes de balle adverses et insisté dans la raquette. Les Bucks, eux, ont accumulé les fautes et perdu leur adresse. Malgré deux tirs à 3-points rapides de Tyler Herro et Myles Turner, ils n’ont jamais réussi à enrayer la dynamique locale.

Les Wizards ont remporté le dernier quart-temps 38-23 et dominé les points dans la peinture 70-50 pour s’imposer 128-116.

Pour ses grands débuts, Anthony Davis termine avec 34 points et 12 rebonds. Trae Young l’a parfaitement accompagné avec 20 points et 13 passes décisives, tandis que Kyshawn George a ajouté 18 points.

Côté Bucks, Tyler Herro a inscrit 24 points et Jaime Jaquez Jr. en a ajouté 22 avec 7 rebonds, mais leurs efforts n’ont pas suffi à gâcher la première réussie d’Anthony Davis dans la capitale.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Anthony Davis déjà au centre du projet. Pour sa première sortie sous le maillot des Wizards, l’intérieur a immédiatement assumé son rôle de leader avec 34 points et 12 rebonds. Dominant dans la raquette et régulièrement envoyé sur la ligne, il inscrit 18 points dans le troisième quart-temps pour maintenir Washington au contact.

Les pertes de balle et les fautes ont plombé Milwaukee. Malgré trois premiers quart-temps convaincants, les Bucks ont craqué dans le dernier acte, perdu 38-23. Leurs 32 fautes ont offert 41 lancers francs aux Wizards, tandis que leurs pertes de balle ont alimenté le jeu rapide adverse et le décisif 16-2 de Washington.

Washington Wizards / 128TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Anthony Davis3311/201/311/1439124223163438
Trae Young384/130/612/1600013421062021
KyShawn George288/141/61/105534141131818
Bilal Coulibaly284/61/32/31121340261117
Alexandre Sarr243/90/30/054921000-4611
Deandre Ayton155/60/01/21340000261115
Carlton Carrington183/62/32/21014221001013
Justin Champagnie203/41/21/10881100017816
Tre Johnson193/60/22/2011040111286
Khris Middleton121/20/00/011201010-222
Total45/866/2832/41123244282211117128
Milwaukee Bucks / 116TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Tyler Herro319/214/112/202291140-62420
Jaime Jaquez Jr.318/121/35/62572202002224
Myles Turner324/72/51/114534031-41114
Ryan Rollins234/141/50/024633000-498
Kyle Kuzma272/91/40/024633330-1057
Kasparas Jakučionis264/71/36/612335011-41518
Brayden Burries153/62/24/514503010-121212
Kel'el Ware133/60/21/321316110-1076
A.J. Green152/32/20/000011000-1066
Ousmane Dieng212/61/40/022434010-457
Jericho Sims10/00/00/000000000400
Total41/9115/4119/2313284128325162116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL125
ATL132
WAS128
MIL116
MIA106
MIN131
BRO103
CHA110
TOR135
CHI92
MEM123
UTH103
NOR120
IND123
HOU128
DAL110
LAL127
GSW105
POR124
PHO83
LAC116
SAC93

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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