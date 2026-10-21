Les grands débuts d’AJ Dybantsa repoussés

Léger retard à l’allumage pour AJ Dybantsa. À cause d’une blessure à la cheville, contractée vendredi lors de son ultime match de présaison, il va devoir manquer le premier match de la saison des Wizards, prévu ce mercredi contre les Bucks.

Une annonce faite par son entraîneur, Brian Keefe, à la veille du premier match de Washington. Le numéro 1 de la Draft 2026 était mal retombé sur sa cheville gauche après une tentative de shoot, provoquant une légère entorse. Après avoir inscrit 12 points en 15 minutes face aux Pelicans, il avait dû quitter ses coéquipiers prématurément.

Il sera désormais réévalué au jour le jour, laissant Anthony Davis, Trae Young ou encore Alex Sarr assurer l’essentiel en attendant. Un contretemps pour celui qui avait déjà montré de belles choses en présaison, notamment en défense.

Si l’absence d’AJ Dybantsa pourrait permettre à Bilal Coulibaly de récupérer une place dans le cinq des Wizards, cela veut en tout cas dire que l’on ne verra pas le rookie star de l’équipe avant au moins vendredi soir, pour la réception des Raptors.

S’il venait à rater cette rencontre également, ses grands débuts pourraient avoir lieu dès samedi, à Chicago. En revanche, il lui faudrait patienter jusqu’au 30 octobre, face aux Hornets, pour découvrir l’ambiance d’un match NBA devant son public.