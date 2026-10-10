Bilal Coulibaly joue très gros pour son avenir aux Wizards

Le changement de dimension des Wizards pourrait faire une victime : Bilal Coulibaly. Titulaire lors de ses 115 derniers matchs de saison régulière, le Français a débuté sur le banc jeudi, lors de la victoire face aux Knicks.

Avec seulement 2 points à 1/7 aux tirs et 5 rebonds en 19 minutes, l’ailier n’a pas particulièrement marqué les esprits. Surtout, la concurrence s’est considérablement renforcée avec les arrivées d’Anthony Davis et d’AJ Dybantsa, ainsi que la présence de Trae Young.

Le premier choix de la Draft 2026 et Kyshawn George ont ainsi débuté sur les ailes, tandis que le retour attendu d’Alex Sarr devrait permettre à Washington d’aligner deux intérieurs de métier.

« Nous n’en sommes encore qu’au début du camp. Nous essayons différentes associations pour voir ce qui fonctionne. Les décisions concernant la rotation n’ont pas encore été prises », a toutefois tempéré Brian Keefe.

Dix jours pour négocier son avenir

Cette évolution intervient à un moment important pour Coulibaly. Comme le souligne The Athletic, le Français est éligible à une prolongation jusqu’au 19 octobre. Sans accord, il deviendra « free agent » protégé à l’été 2027.

Sa défense reste un atout précieux, mais ses limites offensives pèsent dans les négociations. Pour convaincre, Bilal Coulibaly doit progresser à 3-points, lui qui a travaillé sur sa mécanique de tir durant l’intersaison.

« J’avais un petit temps d’arrêt au sommet de mon geste et j’ai essayé de le modifier », expliquait-il récemment, évoquant un travail quotidien de répétition.

Le Français ne semble toutefois pas inquiet de voir débarquer de nouveaux talents. « A.J. est très mature. Il connaît son jeu, possède une grande panoplie offensive et il est capable de marquer dans n’importe quelle situation », a-t-il confié avant de saluer l’expérience d’Anthony Davis : « Il a énormément d’expérience, c’est un champion. »

Pour Bilal Coulibaly, le défi est désormais de trouver sa place dans une équipe qui ne se contente plus seulement de développer ses jeunes joueurs. À 22 ans, il doit ainsi prouver qu’il peut contribuer à l’éclosion d’une équipe déterminée à passer un énorme cap sur le plan sportif… même avec moins de responsabilités offensives.

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27:13 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33:01 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 2025-26 WAS 56 26:13 42.5 31.9 74.6 0.9 3.5 4.3 2.6 2.3 1.3 1.4 1.0 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.