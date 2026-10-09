Anthony Davis et les Wizards gâchent le retour des Knicks au Madison Square Garden

Même si ce n’est qu’un match de présaison, les Knicks auraient préféré un autre résultat pour leur retour au Madison Square Garden, près de quatre mois après leur sacre face aux Spurs. Encore maladroits en attaque, les champions en titre se sont inclinés 111-109 devant une prometteuse équipe de Washington, privée d’Alex Sarr.

Pour leur première sortie de la présaison, les Wizards ont pu tester leur nouveau trio composé de Trae Young, Anthony Davis et AJ Dybantsa.

L’ancien intérieur des Lakers s’est montré le plus efficace avec 16 points en seulement 17 minutes, réussissant ainsi ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Trae Young a ajouté 15 unités, tandis qu’AJ Dybantsa, premier choix de la dernière Draft, a bouclé ses débuts avec 11 points et 4 interceptions en 23 minutes. De quoi entrevoir le potentiel de cette nouvelle association, même si les automatismes restent encore à construire.

Une entame poussive pour les Knicks

Comme lors de la défaite face aux Sixers, Mike Brown a reconduit le cinq majeur qui avait conduit New York au titre : Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns. Mais les Knicks ont encore connu une entame poussive. Ils ont perdu trois ballons pendant les trois premières minutes et laissé AJ Dybantsa ouvrir le score sur la ligne des lancers-francs.

Jalen Brunson a finalement débloqué son équipe derrière l’arc, lançant un premier quart-temps équilibré. Entrés rapidement à la place des titulaires, Miles McBride et Andre Drummond ont été rejoints par Landry Shamet et Jose Alvarado.

En quête d’une prolongation de contrat, Miles McBride s’est immédiatement illustré avec un tir à 3-points suivi d’un lancer-franc supplémentaire. Cela n’a toutefois pas suffi pour permettre à New York de virer en tête après douze minutes (29-30).

Josh Hart donne six points d’avance à New York

Mohamed Diawara et Jordan Clarkson ont effectué leurs premières apparitions au début du deuxième quart-temps. Toujours irrégulière, l’attaque new-yorkaise a alterné les bonnes séquences et les passages plus brouillons. Elle a néanmoins retrouvé de la fluidité avant la pause, sous l’impulsion de Josh Hart.

Avec 13 points en 16 minutes, l’ailier était alors à la fois le meilleur marqueur et le joueur le plus utilisé par les Knicks. New York a ainsi remporté le deuxième acte et regagné les vestiaires avec six longueurs d’avance (63-57).

En face, AJ Dybantsa a progressivement trouvé ses marques après des débuts timides. Le rookie s’est notamment distingué en attaquant le cercle, puis en servant Bilal Coulibaly en transition. Son tir extérieur reste cependant à régler puisqu’il a manqué ses trois tentatives à 3-points.

Landry Shamet prend feu

Le rythme s’est accéléré dans le troisième quart-temps et les Knicks ont conservé l’initiative. Leur avance a grimpé jusqu’à dix points, notamment grâce à un Landry Shamet particulièrement inspiré.

Prolongé cet été, l’arrière a réussi trois paniers à 3-points consécutifs, inscrivant à lui seul 9 des 21 points de New York pendant la période. Il a finalement terminé la rencontre avec 13 unités en sortie de banc.

Washington n’a cependant jamais lâché prise. Les Wizards ont profité des difficultés offensives adverses pour grignoter leur retard, jusqu’à revenir à trois longueurs avant l’ultime quart-temps. De quoi aborder les douze dernières minutes avec une victoire toujours à portée de main.

Will Riley fait basculer la rencontre

La rencontre a basculé au début de la dernière période. Will Riley a inscrit le panier permettant à Washington de reprendre les commandes, puis les Wizards ont porté leur avance à sept longueurs au milieu du quart-temps. Après avoir longtemps couru derrière le score, les visiteurs avaient désormais pris l’ascendant.

Mais les Knicks n’avaient pas dit leur dernier mot. Pacome Dadiet a entretenu l’espoir du Madison Square Garden avec un tir à 3-points à près de huit mètres. Dans une dernière minute disputée, New York est revenu à deux points, sans parvenir à arracher la prolongation.

Finalement battus 111-109, les champions en titre ont surtout payé leur manque d’efficacité, avec seulement 42% de réussite au tir et 11 paniers à 3-points inscrits en 38 tentatives, soit 29%.

Les Knicks tenteront de décrocher leur première victoire de la présaison lundi prochain face aux Timberwolves, toujours au Madison Square Garden. De leur côté, les Wizards retrouveront Detroit samedi, avec une première satisfaction : leur nouveau trio Young–Davis–Dybantsa a déjà montré des signes prometteurs.