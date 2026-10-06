Entre Jaylen Brown et VJ Edgecombe, le courant passe !

La défense new-yorkaise ne s’attendait sans doute pas à un tel « pick-and-roll ». À la fin du premier quart-temps de leur déplacement à Philadelphie en présaison, VJ Edgecombe est venu poser un écran à Jaylen Brown.

Ce dernier, voyant Jalen Brunson monter sur lui, en plus de son défenseur Josh Hart, a trouvé son coéquipier « roulant » vers le cercle d’une petite passe main gauche. Jalen Brunson en retard, VJ Edgecombe a pu enchaîner un « spin move » pour finir sans difficulté.

Sur la possession suivante, en transition, le même Edgecombe trouvait l’ancien joueur des Celtics pour un tir en cœur de raquette. Signe que les deux hommes, qui évoluaient cette nuit sans les trois autres titulaires (LeBron James, Tyrese Maxey et Joel Embiid), commencent à trouver leurs marques ensemble.

« Tout le monde sait ce que JB peut faire. Ça se construit. Il a l’air en grande forme », remarque le « sophomore » qui a terminé sa soirée avec 12 points (4/9 aux tirs), 7 passes et 4 rebonds en 20 minutes. Tout en affichant ses progrès dans le maniement du ballon selon son coach.

« C’est l’une de mes personnes préférées au monde, et on vient juste de se rencontrer… »

« Il a franchi un cap, de manière générale. On a simplement l’impression qu’il est meilleur que l’an dernier. Son ‘handle’ lui permet de se faufiler dans des espaces plus étroits lorsqu’il attaque le cercle. Une fois qu’il a réussi à passer, il va décoller », déduit Nick Nurse.

Meilleur marqueur du match avec ses 22 points, Jaylen Brown est sous le charme de son jeune coéquipier. « J’adore déjà VJ. C’est l’une de mes personnes préférées au monde, et pourtant on vient juste de se rencontrer. VJ va être génial. Je suis impatient de l’aider à continuer de s’épanouir. Son talent est exceptionnel », qualifie le All-Star.

Il ajoute, sur leur début de relation sur le parquet : « On voit un peu le jeu de la même manière. On essaie d’atteindre les mêmes endroits sur le terrain, on a des points de vue similaires. Même quand on parle tous les deux, on est sur la même longueur d’onde. »

De bon augure pour les Sixers même si les relations avec les autres stars seront scrutées de près. « C’est difficile d’en tirer trop de conclusions quand plusieurs joueurs importants manquent à l’appel. Mais il y a clairement un potentiel offensif qui devra être présent sur le terrain. Peut-être Jaylen, VJ, peut-être (Anfernee) Simons avec le reste du 2e cinq. Donc ça pourrait être quelque chose vers lequel on pourrait se tourner », imagine Nick Nurse.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.