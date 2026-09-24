Alex Sarr devrait être prêt pour la reprise des Wizards

Bonne nouvelle pour Alex Sarr. À quelques jours du début du training camp, les Wizards se montrent optimistes concernant l’état de santé de leur intérieur français.

Victime d’une fracture du pied droit lors d’un entraînement pendant l’intersaison, puis opéré au mois de juin, le Français n’est pas totalement remis. Il ne participera donc pas normalement à l’intégralité du camp d’entraînement.

« Nous nous attendons à ce qu’il participe partiellement au début du camp », a expliqué le GM Will Dawkins lors de sa conférence de presse de rentrée. « Et je m’attends à ce qu’il joue dès le premier match. »

Une troisième saison importante

Une prudence logique pour Washington, même si la franchise avait déjà annoncé au moment de son opération qu’Alex Sarr devrait être complètement rétabli avant le début de la saison régulière.

Les Wizards n’ont aucune raison de précipiter le retour du Français, appelé à conserver un rôle majeur dans leur projet. Après une première saison d’apprentissage, le deuxième choix de la Draft avait bien progressé en 2025/26 avec 16.3 points, 7.4 rebonds et 2.0 contres de moyenne, tout en faisant grimper son adresse de 39.4% à 48.2%.

À 21 ans, Alex Sarr abordera ainsi sa troisième saison avec davantage de concurrence et de talent autour de lui. Mais avant de retrouver ses nouveaux partenaires, le Français va donc vivre un training camp aménagé.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27:04 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 48 27:11 48.2 33.3 69.2 2.2 5.2 7.4 2.7 2.2 0.8 1.7 2.0 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.